Το αγαπημένο πρωτεϊνικό πρωινό της Gwyneth Paltrow – Πώς θα το φτιάξετε

«Βροχή» έπεσαν τα σχόλια και τα likes στο βίντεο που «ανέβασε» η Gwyneth Paltrow στο Instagram φτιάχνοντας ένα από τα αγαπημένα της πρωτεϊνικά πρωινά.

Η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε στο Instagram μία συνταγή της για ένα από τα αγαπημένα της πρωινά. Μάλιστα, όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο επέλεξε μια … ιδιαίτερη εμφάνιση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Στο βίντεο φαίνεται τόπλες, αν και στη συνέχεια φοράει ένα σετ λευκές πιτζάμες.

Το Σάββατο 14 Ιουνίου, η 52χρονη ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram μαγειρεύοντας αυτό που αποκαλεί ως «boyfriend breakfast» χρησιμοποιώντας παραδοσιακά λουκάνικα, λευκά φασόλια, σπανάκι, ντομάτες και αυγά.

Στο βίντεο, η Paltrow βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να σηκώνεται το πρωί φορώντας λευκές λινές πιτζάμες και να πίνει την πρώτη της γουλιά καφέ. Στη συνέχεια φαίνεται να στέκεται στην κουζίνα και να μαγειρεύει τόπλες.

«Αυτό ήταν ένα #boyfriendbreakfast εμπνευσμένο από τη Τοσκάνη με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, με λουκάνικο από τον τοπικό χασάπη, λευκά φασόλια, σπανάκι, ντοματίνια και φυσικά αυγά», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι του Prince από το 1987 «Starfish and Coffee».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Paltrow έδειξε την υπέροχη κουζίνα της καθώς μαγείρευε τα αυγά και τα φασόλια της σε μια μεγάλη κατσαρόλα, πριν πάρει το πρωινό της έξω στην αυλή για να απολαύσει τη θέα στα βουνά.

Το βίντεο μαγειρικής της Paltrow, εμπνευσμένο από την Τοσκάνη, ήρθε σε συνέχεια του πρόσφατου ταξιδιού της στην Ιταλία. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο, ενώ έκανε με γιοτ βόλτα γύρω από την ακτή του Κάπρι.