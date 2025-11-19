ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κρήτη: Σε πελάγη ευτυχίας 53χρονη – Διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Επικαιρότητα
Κρήτη: Σε πελάγη ευτυχίας 53χρονη – Διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της
Newsroom
Τετάρτη, 19/11/2025 - 14:04

Τρισευτυχισμένη η 53χρονη έγκυος.

Πραγματικότητα έγινε το όνειρο μιας γυναίκας στην Κρήτη να γίνει μητέρα. Σε ηλικία 53 ετών διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Την ιστορία της 53χρονης έκανε γνωστή το Tipsbymarkos μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. Η μέλλουσα μαμά, γεμάτη χαρά και αισιοδοξία, μιλά για τη δύναμη της πίστης και της επιμονής, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν το θέλεις πραγματικά.

Το σημαντικό είναι πως στην Κρήτη οι γεννήσεις παρουσιάζουν ανοδική πορεία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα όπου το δημογραφικό πρόβλημα μεγαλώνει και ο πληθυσμός «γερνάει». Η συγκεκριμένη ιστορία, λοιπόν, δεν είναι μόνο προσωπική νίκη, είναι και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Δείτε το βίντεο στο TikTok

@tipsbymarkos Έγκυος 53 χρονών, στον 5ο μήνα! Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα! Με το καλό Σταματία… Εσύ τι της εύχεσαι; #fypシ゚viral🖤tiktok #foryoupage❤️❤️ #foruyou #tiktokviral #viralvideos ♬ πρωτότυπος ήχος - Tips By Markos

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 14:11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…»
Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ: «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…» 19 Νοεμβρίου 2025
ΕΟΠΥΥ: Τι διευκρινίζει για την απάτη των 12 εκατ. ευρώ με τις παράνομες συνταγογραφήσεις 19 Νοεμβρίου 2025
ΕΟΠΥΥ: Τι διευκρινίζει για την απάτη των 12 εκατ. ευρώ με τις παράνομες συνταγογραφήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ηνωμένο Βασίλειο: Γεννήθηκε αγοράκι από μητέρα με μεταμοσχευμένη μήτρα από νεκρή δότρια

Ηνωμένο Βασίλειο: Γεννήθηκε αγοράκι από μητέρα με μεταμοσχευμένη μήτρα από νεκρή δότρια

Επικαιρότητα
Γονιμότητα: Γιατί το «ταξίδι» της τεκνοποίησης πρέπει να ξεκινά τον χειμώνα;

Γονιμότητα: Γιατί το «ταξίδι» της τεκνοποίησης πρέπει να ξεκινά τον χειμώνα;

Επικαιρότητα
Η δεύτερη εγκυμοσύνη αλλάζει με μοναδικό τρόπο τον γυναικείο εγκέφαλο

Η δεύτερη εγκυμοσύνη αλλάζει με μοναδικό τρόπο τον γυναικείο εγκέφαλο

Ευ Ζην
Εμβόλια κατά του κορωνοϊού στην εγκυμοσύνη – Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη

Εμβόλια κατά του κορωνοϊού στην εγκυμοσύνη – Τι αποκάλυψε μεγάλη μελέτη

Μελέτες
Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Επικαιρότητα
Το θρεπτικό στοιχείο που κάνει καλό στον θυρεοειδή

Το θρεπτικό στοιχείο που κάνει καλό στον θυρεοειδή

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιο είδος γυμναστικής χαρίζει νεανικό δέρμα
Μελέτες
24/02/2026 - 16:01
Greenpeace: Τι μπορούμε να πάθουμε αν ζεσταίνουμε τα έτοιμα γεύματα στις πλαστικές συσκευασίες τους
Μελέτες
24/02/2026 - 15:24
«100% θα με χτυπούσαν αν δεν ήταν η Αστυνομία» - Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας
Πολιτική Υγείας
24/02/2026 - 14:50
Πόσες κονσέρβες τόνου μπορείτε να καταναλώνετε την εβδομάδα - Ο κίνδυνος
Ευ Ζην
24/02/2026 - 14:11
Ηνωμένο Βασίλειο: Γεννήθηκε αγοράκι από μητέρα με μεταμοσχευμένη μήτρα από νεκρή δότρια
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 13:44
Νηστεία Σαρακοστής: Γιατί οι ξηροί καρποί είναι απαραίτητοι
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 13:13
Πότε κινδυνεύουν οι γυναίκες περισσότερο να πάθουν καρδιακή προσβολή
Μελέτες
24/02/2026 - 12:04
Θεσσαλονίκη: Απέδρασε κρατούμενος από το Ιπποκράτειο – Είχε εισαχθεί με καρδιακή προσβολή
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 11:30
Βόλος: Στο νοσοκομείο μαθητής Δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 11:14
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για μη εγκεκριμένο φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για την ανδρική λίμπιντο
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 10:57
Ανήλικοι και social media: Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 15
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 10:39
Γονιμότητα: Γιατί το «ταξίδι» της τεκνοποίησης πρέπει να ξεκινά τον χειμώνα;
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 10:16
Ζυμαρικά στο φούρνο - Οι 8 απόλυτες συνταγές που πρέπει να δοκιμάσετε
Ευ Ζην
24/02/2026 - 09:15
Μπουκίτσες ενέργειας: Το ιδανικό θρεπτικό σνακ για τις βραδινές σας λιγούρες
Ευ Ζην
24/02/2026 - 08:30
Αντιοξειδωτικές τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό
Ευ Ζην
24/02/2026 - 06:39
Η φανταστική συνταγή για τάρτα σοκολάτας με τρούφα
Ευ Ζην
24/02/2026 - 06:24
Τα 6 φρούτα με τους λιγότερους υδατάνθρακες
Ευ Ζην
24/02/2026 - 06:11
Υποβαθμίζουν παράτυπα Ακτινολογικό Τμήμα του ΕΣΥ
Επικαιρότητα
24/02/2026 - 06:00
Διατροφολόγος προτείνει τον πιο υγιεινό ξηρό καρπό
Ευ Ζην
23/02/2026 - 09:21
Κεφίρ: Όλες οι ευεργετικές του ιδιότητες
Μελέτες
23/02/2026 - 08:32
Πόνος στη φτέρνα: Αιτίες, συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης
Ευ Ζην
23/02/2026 - 06:45
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για την πιο εύκολη ταραμοσαλάτα - Έτοιμη σε 5 λεπτά
Επικαιρότητα
23/02/2026 - 06:24
Γιατί κάποια παιδιά δυσκολεύονται στα μαθηματικά; Μελέτη του Stanford
Μελέτες
23/02/2026 - 06:10
Νηστεία Σαρακοστής: Τα οφέλη στον οργανισμό - Τι να προσέξετε
Επικαιρότητα
23/02/2026 - 06:00
3 τροφές που ενισχύουν τα οστά περισσότερο από το γάλα
Ευ Ζην
22/02/2026 - 09:17
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν το αγαπημένο σας χρώμα είναι το μαύρο
Ευ Ζην
22/02/2026 - 08:38
Γιατί πρήζεται η κοιλιά σας μετά τον καφέ
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:44
Χαλβάς με ταχίνι - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:26
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τη νύχτα - Τι πρέπει να κάνετε
Μελέτες
22/02/2026 - 06:12
Σαρακοστιανά: Πώς θα προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης
Επικαιρότητα
22/02/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ