Πώς θα καλλιεργήσετε το δικό σας δέντρο αβοκάντο στο σπίτι

Το αβοκάντο είναι ένα τροπικό φρούτο. Αν και φρούτο, εμείς το χρησιμοποιούμε ως λαχανικό. Το αβοκάντο δεν μπορεί να επιβιώσει σε ψυχρά κλίματα. Γι’ αυτό αν μένετε σε κάποια χώρα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το χειμώνα, ο μόνος τρόπος για να «επιβιώσει» το δέντρο αβοκάντο είναι το έχετε μέσα στο σπίτι.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία καλλιέργειας ενός δέντρου αβοκάντο στο σπίτι

1. Ξεπλύνετε καλά το κουκούτσι, από ένα αβοκάντο και στη συνέχεια κρατήστε το κάθετα με την αιχμηρή άκρη προς τα πάνω.

2. Τοποθετήστε τέσσερις ξύλινες οδοντογλυφίδες γύρω από το κέντρο του κουκουτσιού ώστε να δημιουργήσετε στηρίγματα για να ακουμπάει στο χείλος ενός γυάλινου ποτηριού ή βάζου.

Τοποθετήστε το κουκούτσι με τις οδοντογλυφίδες στο ποτήρι και γεμίστε το με νερό μέχρι να βυθιστεί το κάτω μισό του.

Τοποθετήστε το ποτήρι σε ένα περβάζι παραθύρου ή κάτω από μια πηγή έντονου φωτός.

3. Αλλάζετε το νερό κάθε δύο ημέρες. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα δείτε ρίζες να φυτρώνουν από το κάτω μέρος του κουκουτσιού και βλαστούς να αναδύονται από την κορυφή.

Με την πάροδο του χρόνου, το κουκούτσι μπορεί να σπάσει και το εξωτερικό του στρώμα να θρυμματιστεί. Αυτό είναι φυσιολογικό.

4. Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν ύψος μερικά εκατοστά και βγάλουν φύλλα, αφαιρέστε τις οδοντογλυφίδες και φυτέψτε τον σπόρο, με την πλευρά του βλαστού προς τα πάνω.

Όσο θα εμφανίζονται όλο και περισσότερα φύλλα, κλαδέψτε τους βλαστούς για να έχετε μια πιο γεμάτη και θαμνώδη ανάπτυξη. Εάν διατηρείτε το φυτό σε εσωτερικό χώρο, τοποθετήστε το στο πλάι του πιο ηλιόλουστου παραθύρου σας για να φωτίζεται από έντονο αλλά έμμεσο φως.

Ποτίστε το φυτό μόνο όταν το χώμα είναι εντελώς στεγνό, αλλά μην το αφήσετε να παραμείνει στεγνό για πολύ. Για να καταλάβετε αν ήρθε η ώρα για πότισμα, βυθίστε το δάχτυλό σας βαθιά μέσα στη γλάστρα για να δείτε το επίπεδο υγρασίας στο βάθος της ρίζας.

Όταν στεγνώσει, τοποθετήστε τη γλάστρα στον νεροχύτη και, με τη βρύση σε χαμηλή ροή, ποτίστε αργά το φυτό μέχρι να βγει νερό από την τρύπα αποστράγγισης. Θα πρέπει επίσης να ρίχνετε λίπασμα στο φυτό κάθε τέσσερις έως έξι μήνες είτε με ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εσπεριδοειδή, μάνγκο και αβοκάντο, είτε με κάποιο ισορροπημένο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης.