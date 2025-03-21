Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε χαλκό - Γιατί τον χρειαζόμαστε

Ο χαλκός συμβάλλει επίσης στην παραγωγή ενέργειας, τη μεταφορά σιδήρου και τη διατήρηση της νευρολογικής λειτουργίας.

Ο χαλκός είναι ένα ιχνοστοιχείο και αποτελεί συστατικό διαφόρων ενζύμων που καταλύουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις στο σώμα.

Μεταξύ άλλων, ο χαλκός βοηθά στην παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και ενεργοποιεί την απελευθέρωση του σιδήρου για τη δημιουργία αιμοσφαιρίνης (της ουσίας που μεταφέρει το οξυγόνο στο σώμα).

Ο χαλκός απορροφάται κυρίως στο άνω τμήμα του λεπτού εντέρου και, σε μικρότερο βαθμό, στο στομάχι.

Γιατί χρειαζόμαστε χαλκό;

Ο χαλκός παίζει ζωτικό ρόλο στον οργανισμό και είναι απαραίτητος για τη δημιουργία του συνδετικού ιστού, των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της μελανίνης. Συμβάλλει επίσης στην παραγωγή ενέργειας, τη μεταφορά σιδήρου, τη διατήρηση της νευρολογικής λειτουργίας και την πρόληψη της οξειδωτικής βλάβης. Η μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού στον οργανισμό βρίσκεται στα οστά, στους μύες, στο ήπαρ, στα νεφρά και στον εγκέφαλο.

Περίπου το 5% του χαλκού του σώματος κυκλοφορεί στο αίμα, με έως και 95% αυτού να είναι δεσμευμένο σε μια πρωτεΐνη-φορέα, την σερουλοπλασμίνη.

Οφέλη του χαλκού στην υγεία

Συμβάλλει στη δημιουργία συνδετικού ιστού

Βοηθά στο σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων

Συμμετέχει στη μεταφορά του σιδήρου στο σώμα

Υποστηρίζει τη νευρολογική λειτουργία

Δρα πιθανώς ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας από την οξειδωτική βλάβη που σχετίζεται με διάφορες ασθένειες

Η πρωτεΐνη σερουλοπλασμίνη, που μεταφέρει τον χαλκό στο σώμα, συμβάλλει στην υγεία των οστών και στη σύνθεση της μελανίνης

Πόσο χαλκό χρειαζόμαστε και ποιες είναι οι συνέπειες της υπερκατανάλωσης;

Η ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη χαλκού είναι 1,2 mg για υγιείς ενήλικες.

Αυτό το ποσό μπορεί να καλυφθεί μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής. Η τοξικότητα του χαλκού είναι σπάνια, αλλά μπορεί να προκληθεί από μόλυνση τροφίμων ή ποτών ή από υπερβολική λήψη συμπληρωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως στομαχικός πόνος, ναυτία και διάρροια.

Τροφές πλούσιες σε χαλκό

Ο χαλκός βρίσκεται σε μεγάλη ποικιλία τροφών, όπως: