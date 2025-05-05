ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μήπως οι ουρολοιμώξεις σου έχουν γίνει… ρουτίνα; Ήρθε η ώρα να τις σταματήσεις!

Ευ Ζην
Μήπως οι ουρολοιμώξεις σου έχουν γίνει… ρουτίνα; Ήρθε η ώρα να τις σταματήσεις!
Ελεάνα Κηπουρού
Δευτέρα, 05/05/2025 - 13:09

Το Urinal Caps με εκχυλίσματα από cranberries προστατεύει το ουροποιητικό σου φυσικά και αποτελεσματικά, κάθε μέρα.

Είναι εκείνες οι στιγμές που τρέχεις για πέμπτη φορά στην τουαλέτα μέσα σε μια ώρα. Και κάθε φορά νιώθεις εκείνο το γνώριμο, ενοχλητικό τσούξιμο. Μπορεί να το προσπεράσεις στην αρχή. Να πεις «θα περάσει» ή «μάλλον δεν ήπια αρκετό νερό». Αλλά μέσα σου το ξέρεις. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτε η δεύτερη. Είναι άλλη μια ουρολοίμωξη. Και αυτή τη φορά σε έχει ξαναβρεί.

Αν νιώθεις ότι αυτό το σενάριο σου είναι υπερβολικά γνώριμο, τότε δεν είσαι μόνη. Οι ουρολοιμώξεις όπως ξέρεις –ή έχεις ήδη βιώσει– είναι κάτι που αφορά εκατομμύρια γυναίκες. Ίσως να είσαι μία από τις πολλές που έχουν περάσει πάνω από μία. Και μπορεί να έχεις αρχίσει να ανησυχείς: «Μα γιατί συμβαίνει συνέχεια; Τι άλλο να κάνω;»

Η αλήθεια είναι πως ο γυναικείος οργανισμός είναι πιο ευάλωτος στις λοιμώξεις του ουροποιητικού. Η γυναικεία ανατομία, οι ορμονικές μεταβολές, το άγχος, ακόμα και ο τρόπος ζωής, δημιουργούν ένα «ευνοϊκό περιβάλλον» για τα παθογόνα βακτήρια, κυρίως το περιβόητο E. coli, που ευθύνεται για το 85% των ουρολοιμώξεων.

Και κάπως έτσι, μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο. Πίνεις νερό, παίρνεις αντιβιοτικά, νιώθεις λίγο καλύτερα, και μετά από λίγο… ξανά τα ίδια. Μήπως όμως έχει έρθει η ώρα να «σπάσεις» αυτόν τον κύκλο;

Urinal Caps: Για να ξαναπάρεις στα χέρια σου τον έλεγχο

Φαντάσου ένα φυσικό προϊόν που μπορείς να το πάρεις μακροχρόνια, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς φόβο για παρενέργειες. Που βοηθάει το σώμα σου να προστατευτεί από μέσα! Που αντί να «πολεμά» τη λοίμωξη μόνο όταν αυτή χτυπήσει την πόρτα σου, ενισχύει το ανοσοποιητικό και προστατεύει το ουροποιητικό σου καθημερινά.

Αυτό ακριβώς προσφέρει το Urinal Caps!

Είναι ιδανικό για εσένα που έχεις περάσει πάνω από μία φορά ουρολοίμωξη. Για εσένα που, ακόμα και μετά από φαρμακευτική αγωγή, θέλεις να θωρακίσεις το σώμα σου και να μειώσεις τις πιθανότητες υποτροπής. Ή απλώς για εκείνες τις περιόδους που νιώθεις ότι η ευαισθησία σου είναι αυξημένη, μετά από μια γυναικολογική επέμβαση, μια εγκυμοσύνη ή μια στρεσογόνα περίοδο της ζωής σου.

Ένα φυσικό προϊόν για μακροχρόνια πρόληψη

Μέσα σε κάθε κάψουλα Urinal Caps κρύβονται δύο ισχυρά, φυσικά εκχυλίσματα: το NutriCran και το Cysticran. Πρόκειται για τυποποιημένα εκχυλίσματα από cranberries υψηλής ποιότητας – που, όπως ίσως γνωρίζεις, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμα για την υγεία του ουροποιητικού συστήματος.

Ο λόγος είναι οι προανθοκυανιδίνες (PACs). Οι ουσίες αυτές δρουν στοχευμένα: εμποδίζουν τα επιβλαβή βακτήρια – κυρίως το E. coli – να προσκολληθούν στα τοιχώματα της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης. Και επειδή δεν μπορούν να «γαντζωθούν», αποβάλλονται φυσικά με τα ούρα.

Κάθε μαλακή κάψουλα Urinal Caps περιέχει NutriCran 200 mg και Cysticran 3,0 mg – ποσότητες που αντιστοιχούν σε 3-4 mg προανθοκυανιδινών, με πλήρη απορρόφηση και 100% δραστικότητα.

Όταν η πρόληψη γίνεται εύκολη υπόθεση

Εάν σου έχει τύχει να βιώσεις υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, τότε ξέρεις καλά πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι. Να πιστεύεις πως απαλλάχτηκες και ξαφνικά, από το πουθενά, όλα ξαναρχίζουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Urinal Caps προσφέρει μία φυσική πρόληψη, χωρίς παρενέργειες. Μπορεί να ληφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό σου – κάτι που δεν ισχύει με τα αντιβιοτικά, τα οποία μακροχρόνια μπορούν να διαταράξουν τη χλωρίδα του οργανισμού και να προκαλέσουν ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με μελέτες, η προληπτική χορήγηση εκχυλισμάτων cranberry είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική με τα αντιβιοτικά στη μείωση των υποτροπών, χωρίς τους σχετικούς κινδύνους. Χωρίς ανάπτυξη αντοχής, χωρίς πιθανότητες μυκητίασης ή Clostridium difficile.

Το σχέδιο δράσης που μπορείς να ακολουθήσεις

Αν νιώθεις ήδη έντονα συμπτώματα, μπορείς να ξεκινήσεις με Urinal Express pH για τις πρώτες 2 ημέρες, για άμεση ανακούφιση.

Στη συνέχεια, συνέχισε για 10 ή 20 ημέρες με Urinal Forte Probio, για να ενισχύσεις τη χλωρίδα του οργανισμού σου και να μειώσεις την πιθανότητα υποτροπής.

Και τέλος συνέχισε με Urinal Caps για όσο διάστημα χρειάζεται. Είναι ήπιο, απόλυτα ασφαλές και ειδικά σχεδιασμένο για μακροχρόνια χρήση, ακόμα και στην εγκυμοσύνη.

Το Urinal γίνεται σύμμαχός σου

Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το Urinal σου προσφέρει τη λύση που χρειάζεσαι για κάθε ανάγκη:

  • Urinal Express pH: όταν θες άμεση ανακούφιση
  • Urinal Forte Probio: όταν έχεις ήδη λοίμωξη και θες ενισχυμένη προστασία
  • Urinal Caps: για εσένα που θέλεις να προλάβεις, να προστατευτείς, να κρατήσεις τις υποτροπές μακριά
  • Urinal Syrup: για παιδιά ή άτομα που δυσκολεύονται με τις κάψουλες

Η φυσική σου ασπίδα, κάθε μέρα

Η καθημερινότητά σου δεν χρειάζεται να περιστρέφεται γύρω από τις επισκέψεις στην τουαλέτα και τις ουρολοιμώξεις. Με το Urinal Caps, μπορείς να νιώθεις ήσυχη. Ξέρεις ότι προστατεύεις το σώμα σου, φυσικά, αποτελεσματικά και με τον πιο φιλικό τρόπο.

Ήρθε η ώρα να βάλεις τέλος στον κύκλο της ενόχλησης. Να πεις «όχι άλλο» στο τσούξιμο, το άγχος, την αβεβαιότητα.

Μην περιμένεις να εμφανιστεί το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσεις.

Φρόντισε τον εαυτό σου από σήμερα με Urinal Caps. Γιατί αξίζεις να νιώθεις καλά, κάθε μέρα!

