Βικτόρια Μπέκαμ: Το μυστικό της όπλο για ευεξία και αδυνάτισμα

Η κατανάλωση μηλόξυδου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και του κοινού, καθώς συνδέεται με πιθανά οφέλη για την υγεία, όπως η ενίσχυση της πέψης, η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου και η υποστήριξη του αδυνατίσματος.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, γνωστή για τη συνέπεια που επιδεικνύει στις διατροφικές και προπονητικές της συνήθειες, έχει αναφέρει δημοσίως ότι εντάσσει το μηλόξυδο στην καθημερινή της ρουτίνα. Η ίδια επιλέγει να ξεκινά την ημέρα της πίνοντας δύο κουταλιές της σούπας μηλόξυδου με άδειο στομάχι και αμέσως μετά πίνει ένα ποτήρι ζεστό νερό με φρέσκο λεμόνι.

Πώς να το εντάξετε στη ρουτίνα σας

Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να πίνουν καθημερινά μικρή ποσότητα μηλόξυδου σε νερό, συνήθως το πρωί πριν από οποιοδήποτε άλλο γεύμα ή ρόφημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να το καταναλώνετε με μέτρο και πάντα αραιωμένο, ώστε να προστατεύετε το σμάλτο των δοντιών και το γαστρικό βλεννογόνο.

Οφέλη από την κατανάλωση μηλόξυδου για την υγεία

Σύμφωνα με το Yahoo, έρευνα του 2021 έδειξε ότι το μηλόξυδο μπορεί να εξουδετερώσει βακτήρια όπως το E. coli σε εργαστηριακές συνθήκες, με αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ορισμένα αντιβιοτικά. Αν και τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν απαραίτητα παρόμοια δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, θεωρούνται ενθαρρυντικά. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι το μηλόξυδο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής, πιθανόν λόγω των ενζύμων και αντιοξειδωτικών που περιέχει, τα οποία βοηθούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κυττάρων και στην υποστήριξη της ανοσοποιητικής ισορροπίας.

Η τακτική κατανάλωση μηλόξυδου μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερόλης και στη βελτίωση δεικτών υγείας, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Τέλος, αρκετές μελέτες μικρής κλίμακας έχουν συνδέσει το μηλόξυδο με την απώλεια βάρους, αλλά μόνο ως μέρος μιας ελεγχόμενης διατροφής. Ωστόσο, οι ειδικοί δηλώνουν ότι τα στοιχεία δεν είναι πειστικά και δεν συνιστούν να βασίζεστε στο μηλόξυδο για το αδυνάτισμα.