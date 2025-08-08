Ποια επαγγέλματα αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Ο τομέας και το περιβάλλον της εργασίας σας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου .

Ορισμένα επαγγέλματα ενδέχεται να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, λόγω της επαφής με συγκεκριμένες ουσίες ή συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Ειδικότερα, η μακροχρόνια έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, όπως ο αμίαντος, η σκόνη πυριτίου, τα καυσαέρια ή ακόμη και η ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ορισμένους τύπους καρκίνου.

Τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Σύμφωνα με τον οργανισμό Cancer Research UK, οι τύποι επαγγελμάτων με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου περιλαμβάνουν:

Κατασκευές και βαφή

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Βιομηχανία και εξόρυξη

Διυλιστήρια πετρελαίου

Μεταφορές και διανομή

Αμίαντος και κίνδυνος καρκίνου

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον αμίαντο

Ο αμίαντος αποτελείται από πολύ μικρές ίνες και χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για μόνωση κτιρίων. Η εισπνοή ινών αμιάντου μπορεί να προκαλέσει μεσοθηλίωμα (καρκίνος του υπεζωκότα), καθώς και καρκίνο του πνεύμονα, του λάρυγγα και των ωοθηκών.

Η χρήση αμιάντου έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα από το 1999, ωστόσο ορισμένα παλαιά κτίρια τον περιέχουν ακόμη. Άτομα που ασχολούνται με ανακαινίσεις ή επισκευές τέτοιων κτιρίων, όπως εργαζόμενοι στις κατασκευές ή στη βαφή, ενδέχεται να εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο. Το ίδιο ισχύει και για άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με αμίαντο στο παρελθόν.

Δεν αναπτύσσουν όλοι οι άνθρωποι που εκτέθηκαν σε αμίαντο καρκίνο. Συνήθως απαιτούνται πάνω από 20 χρόνια μέχρι να εκδηλωθεί η νόσος.

Επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας

Οι επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνουν χημικά, υλικά ή άλλες ύλες που μπορεί να είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Ορισμένες από αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Για παράδειγμα, η σκόνη πυριτίου και τα καυσαέρια από κινητήρες diesel σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

Η μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε βενζίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου της ουροδόχου κύστης και οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML).

Η έκθεση σε αυτές τις ουσίες είναι υψηλότερη σε ορισμένους τομείς, όπως οι κατασκευές, η εξόρυξη, η βιομηχανία και τα διυλιστήρια πετρελαίου.

Τα φυτοφάρμακα και τα ζιζανιοκτόνα προκαλούν καρκίνο;

Τα φυτοφάρμακα περιλαμβάνουν τα ζιζανιοκτόνα και τα εντομοκτόνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι άτομα που εργάζονται τακτικά με υψηλά επίπεδα φυτοφαρμάκων, όπως οι αγρότες ή οι γεωργικοί εργάτες, μπορεί να διατρέχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές ποιοτικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα η σύνδεση μεταξύ φυτοφαρμάκων και καρκίνου, οπότε απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Υπάρχουν κανονισμοί για τη χρήση φυτοφαρμάκων που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων και του κοινού.

Προστατεύστε το δέρμα σας όταν εργάζεστε κάτω από τον ήλιο

Η υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία του ήλιου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA των κυττάρων του δέρματος και να οδηγήσει σε καρκίνο του δέρματος. Εάν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, είναι σημαντικό να προστατεύετε το δέρμα σας και να εκτίθεστε με ασφάλεια στον ήλιο.

Ο ήλιος μπορεί να είναι αρκετά δυνατός ώστε να προκαλέσει βλάβες στο δέρμα, ακόμη και όταν έχει συννεφιά. Η περίοδος με την ισχυρότερη ηλιακή ακτινοβολία στην Ελλάδα είναι μεταξύ 10 π.μ. και 5 μ.μ.