Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Το κοκαλάκι στα μαλλιά μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, αλλά στην οδήγηση κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία σας.

Τα κοκαλάκια μαλλιών είναι ένα δημοφιλές αξεσουάρ για πολλές γυναίκες και συνήθως φαίνονται ακίνδυνα. Ωστόσο, η χρήση τους την ώρα της οδήγησης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Σε περίπτωση ατυχήματος, το κλιπ μπορεί να σπάσει και να ενσωματωθεί στο κρανίο, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στο κεφάλι σας.

Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά όπου γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά από τα κοκαλάκια κατά τη διάρκεια αυτοκινητιστικών συγκρούσεων. Σε ένα από αυτά, το κλιπ παρέμεινε σφηνωμένο στο κεφάλι της γυναίκας μέχρι που ένας γιατρός το αφαίρεσε, αφήνοντας μια πληγή 25 εκατοστών στο τριχωτό της κεφαλής.

Κίνδυνοι από τα κοκαλάκια κατά την οδήγηση

Ενώ φαίνονται απλά αξεσουάρ, σε κινούμενο όχημα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα. Το ξαφνικό φρενάρισμα ή μια σύγκρουση μπορεί να εκτοξεύσει το κλιπ ή να το «καρφώσει» στο κρανίο, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο εσάς αλλά και τους υπόλοιπους επιβάτες.

Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, είναι καλύτερο να αφαιρείτε όλα τα αξεσουάρ μαλλιών πριν καθίσετε πίσω από το τιμόνι και να επικεντρώνεστε αποκλειστικά στην οδήγηση.

Ασφαλείς εναλλακτικές για να κρατήσετε τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο

Αν θέλετε τα μαλλιά σας μακριά από το πρόσωπο κατά την οδήγηση, υπάρχουν ασφαλείς επιλογές. Χρησιμοποιήστε μαλακά, υφασμάτινα λαστιχάκια μαλλιών που δεν θα προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Μπορείτε να επιλέξετε για τα μαλλιά σας μια χαμηλή αλογοουρά ή πλεξούδα για σταθερότητα. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να προέχει. Ακόμη και τα πιο καθημερινά αξεσουάρ μπορούν να γίνουν επικίνδυνα όταν βρισκόμαστε στο δρόμο.

Προσοχή στις συνήθειες οδήγησης

Εκτός από τα κοκαλάκια, αξίζει να εξετάσετε και άλλα μικρά αντικείμενα που μπορεί να κρατάτε στα μαλλιά ή κοντά στο κεφάλι, όπως στέκες με διακοσμητικά ή μεγάλα κλιπ. Ακόμη και αν φαίνονται σταθερά, σε μια ξαφνική στάση ή ατύχημα μπορούν να γίνουν επικίνδυνα. Ένα έξυπνο κόλπο για ασφαλή οδήγηση είναι να τακτοποιέιτε το αμάξι σας πριν ξεκινήσετε, ώστε να μην χρειάζεται να τα τακτοποιείτε εν κινήσει. Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε τις πιθανότητες περισπασμού και τραυματισμών, προστατεύοντας τόσο την υγεία σας όσο και τη συγκέντρωσή σας στο δρόμο.