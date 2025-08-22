ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;
Εύη Μακαβέλου
Παρασκευή, 22/08/2025 - 10:03

Οδηγός για το πότε και γιατί πρέπει να κάνετε τακτικές εξετάσεις αίματος για προληπτική φροντίδα και παρακολούθηση της υγείας σας.

Οι εξετάσεις αίματος είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση της υγείας σας. Μπορείτε να αξιολογήσετε την κατάσταση του οργανισμού σας, να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα νωρίς και να προσαρμόσετε τις συνήθειες ή τις θεραπείες σας για τη διατήρηση της καλής υγείας.

Αλλά πόσο συχνά χρειάζονται; Η απάντηση εξαρτάται από την ηλικία, το ιατρικό σας ιστορικό και τους προσωπικούς σας παράγοντες κινδύνου.

Τι περιλαμβάνει μια εξέταση αίματος και γιατί είναι σημαντική

Μια εξέταση αίματος περιλαμβάνει την ανάλυση ενός δείγματος αίματος για την αξιολόγηση κρίσιμων δεικτών υγείας, όπως είναι τα επίπεδα ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, η χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και η γλυκόζη. Οι αιματολογικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για διάγνωση παθήσεων όπως διαβήτης, αναιμία ή υψηλή χοληστερόλη, αλλά και για την παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών, όπως καρδιακές παθήσεις ή προβλήματα θυρεοειδούς.

Με τις εξετάσεις αίματος, όπως αναφέρει και η Heartsure Cardiology Clinic,Heartsure Cardiology Clinic, γίνεται εκτίμηση παραγόντων κινδύνου για μελλοντικές ασθένειες και αξιολογούνται οι θεραπείες και τα φάρμακα που λαμβάνετε. Η τακτική παρακολούθηση μέσω εξετάσεων αίματος αποτελεί βασικό στοιχείο της προληπτικής φροντίδας, καθώς και της συνεχούς διαχείρισης της υγείας.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος

Για υγιή άτομα χωρίς υποκείμενα προβλήματα, μια εξέταση αίματος κάθε 1-2 χρόνια είναι συνήθως αρκετή. Οι τακτικοί έλεγχοι παρακολουθούν βασικούς δείκτες, όπως η χοληστερόλη και η γλυκόζη. Σε άτομα με διαβήτη, καρδιακές παθήσεις ή υψηλή αρτηριακή πίεση, οι αιματολογικοί έλεγχοι χρειάζονται συχνότερα, συνήθως κάθε 3-6 μήνες, για τη σωστή παρακολούθηση και προσαρμογή των θεραπειών.

Ορισμένα φάρμακα, όπως αντιπηκτικά ή θεραπείες θυρεοειδούς, απαιτούν τακτικές εξετάσεις αίματος για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και να εντοπιστούν πιθανές παρενέργειες. Η συχνότητα μπορεί να κυμαίνεται από κάθε 4 εβδομάδες έως μερικούς μήνες.

Νέα συμπτώματα, όπως κόπωση, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή επίμονες λοιμώξεις, απαιτούν εξέταση αίματος για διερεύνηση πιθανών αιτίων. Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων ή διαβήτη, παχυσαρκία ή υψηλή αρτηριακή πίεση, συνιστάται ετήσιος ή διετής έλεγχος για έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων.

Άτομα άνω των 50 ετών συχνά χρειάζονται αιματολογικούς ελέγχους για δείκτες βιταμινών, νεφρικής λειτουργίας και καρδιαγγειακής υγείας, συνήθως κάθε 1-3 χρόνια, ή συχνότερα αν υπάρχουν ανησυχίες. Επίσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απαραίτητο να κάνετε εξετάσεις αίματος κάθε μήνα, σχεδόν.

