ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Ευ Ζην
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Δευτέρα, 25/08/2025 - 20:52

Μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας με ασφάλεια ακολουθώντας σωστές πρακτικές και φροντίδα.

Το βάψιμο των μαλλιών αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να ανανεώσετε την εμφάνιση και να προσθέσετε ζωντάνια στο look σας, όμως η επιλογή του τύπου βαφής και η σωστή φροντίδα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την υγεία των μαλλιών σας. Η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση χημικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, φριζάρισμα και αδυναμία στην τρίχα, ενώ οι κατάλληλες πρακτικές φροντίδας μπορούν να διατηρήσουν το χρώμα και τη λάμψη της τρίχας.

Η σωστή ενημέρωση για το είδος της βαφής που χρησιμοποιείτε και η υιοθέτηση θεραπειών ενυδάτωσης και προστασίας είναι απαραίτητες για να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας χρώμα χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας. Παρακάτω θα ανακαλύψετε ποιοι τύποι βαφής είναι ασφαλείς, πώς να φροντίζετε τα μαλλιά σας πριν και μετά το βάψιμο, καθώς και πόσο συχνά μπορείτε να τα βάφετε σε ένα χρόνο χωρίς να τα ταλαιπωρήσετε.

Πώς να βάψετε τα μαλλιά σας με ασφάλεια και να διατηρήσετε τη λάμψη τους

Το είδος της βαφής που επιλέγετε παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διάρκεια του χρώματος, όσο και στη συχνότητα με την οποία μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας. Οι προσωρινές βαφές διαρκούν μέχρι το πρώτο λούσιμο και δεν περιέχουν σκληρές χημικές ουσίες, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε όσο συχνά θέλετε χωρίς να προκαλείται φθορά στα μαλλιά. Αν προτιμάτε την ημιμόνιμη βαφή, αυτή μπορεί να διαρκέσει από τρία έως έξι λουσίματα κι ενώ σκουραίνει το χρώμα, δεν μπορεί να το ανοίξει, καθιστώντας την ασφαλή για αλλαγές στο χρώμα χωρίς μεγάλη επιβάρυνση της τρίχας. Η μόνιμη βαφή, που καλύπτει και τα γκρίζα μαλλιά, μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 6 με 8 εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας περίπου 6 έως 9 φορές χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία τους.

Σύμφωνα με το Healthline, αν τα μαλλιά σας είναι ιδιαίτερα ξηρά, φριζαρισμένα ή θαμπά, καλό είναι να αποφύγετε το συχνό βάψιμο και να δώσετε προτεραιότητα στη φροντίδα τους με ενυδάτωση και περιποίηση. Τα σαμπουάν σχεδιασμένα για βαμμένα μαλλιά, χωρίς parabens και με χαμηλό pH, βοηθούν στη διατήρηση της λάμψης και της ζωντάνιας του χρώματος, ενώ τα θερμοπροστατευτικά προϊόντα είναι απαραίτητα πριν από το πιστολάκι ή το σίδερο για να αποφευχθεί η φθορά της τρίχας. Η τακτική ενυδάτωση με conditioner ή μάσκες με ελαιόλαδο και λάδι καρύδας βοηθά τα μαλλιά να παραμένουν απαλά και υγιή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 20:51

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους 25 Αυγούστου 2025
Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν 26 Αυγούστου 2025
Θυλακική Υπερκεράτωση ή «δέρμα κοτόπουλου» - Ποιες κρέμες το αντιμετωπίζουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα μυστικά της μακροζωίας, σύμφωνα με τους γιατρούς της αρχαιότητας

Τα μυστικά της μακροζωίας, σύμφωνα με τους γιατρούς της αρχαιότητας

Ευ Ζην
Με Απόλυτη Επιτυχία Στέφθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης «MAC 3: Masterclass Arthroscopy Course»

Με Απόλυτη Επιτυχία Στέφθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρθροσκόπησης «MAC 3: Masterclass Arthroscopy Course»

Επιχειρείν
Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50

Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50

Ευ Ζην
Από τα GLP-1 στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι μεγάλες τάσεις στην υγεία

Από τα GLP-1 στην τεχνητή νοημοσύνη: Οι μεγάλες τάσεις στην υγεία

Μελέτες
Τριχόπτωση: Οι φυσικές λύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των μαλλιών

Τριχόπτωση: Οι φυσικές λύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη των μαλλιών

Ευ Ζην
Μπορείτε να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών σας; Τι λέει αυτό για την υγεία σας

Μπορείτε να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών σας; Τι λέει αυτό για την υγεία σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κριθάρι στη διατροφή: Τα οφέλη που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Ευ Ζην
08/03/2026 - 13:37
Παιδοψυχολόγος Harvard: Γιατί τόσο πολλά παιδιά δυσκολεύονται σήμερα - Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς
Ευ Ζην
08/03/2026 - 11:21
Είναι η παράλειψη του πρωινού κακή για την υγεία σας;
Ευ Ζην
08/03/2026 - 09:20
Πώς να συνέλθετε από hangover: Τι πραγματικά βοηθά
Ευ Ζην
08/03/2026 - 08:38
Αντιγήρανση: Η ιδανική θερμοκρασία για να πλένετε το πρόσωπό σας
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:45
Σας ταλαιπωρούν οι ανοιξιάτικες αλλεργίες; Ενισχύστε φυσικά τον οργανισμό σας
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:29
Tower Pilates και τα οφέλη του - Αντικαθιστά πλέον το mat ή το reformer pilates
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:10
Νηστεία στη Σαρακοστή: Τι πρέπει να προσέξετε για να μην πάρετε κιλά
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:00
Me Time την άνοιξη: Γιατί είναι απαραίτητο για την ευεξία σας
Ευ Ζην
07/03/2026 - 13:32
Το ιδανικό βραδινό ρόφημα για απώλεια βάρους, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 11:28
Οι βιταμίνες που ενισχύουν τον εγκέφαλο
Ευ Ζην
07/03/2026 - 09:15
Διατροφή και περίοδος: Οι τροφές που συμβάλλουν στην ορμονική ισορροπία
Ευ Ζην
07/03/2026 - 08:31
Δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί; Συμβουλές για περισσότερη ενέργεια
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:44
Ichi-jū-san-sai: Το ιαπωνικό αντιφλεγμονώδες δείπνο για έλεγχο του βάρους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:28
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Οι ανισότητες στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
07/03/2026 - 06:11
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για υγιείς αρτηρίες μετά τα 50
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:00
8 λόγοι για να τρώτε κάθε μέρα μανιτάρια
Ευ Ζην
06/03/2026 - 21:39
Απολύμανση σπιτιού: 7 χρυσοί κανόνες για ένα πιο υγιές περιβάλλον
Ευ Ζην
06/03/2026 - 20:35
Πώς μια θετική νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε υγιή γεράματα – Τι αποκάλυψε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 19:09
Ποιες διατροφικές ελλείψεις συνδέονται με χρόνιο πόνο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 17:58
Κλιματική αλλαγή: Ο ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη αυξήθηκε από 0,2 σε 0,35°C τα τελευταία χρόνια
Μελέτες
06/03/2026 - 17:53
«Ευαγγελισμός»: Έναρξη εργασιών για την ανακατασκευή της Σχολής και του Οίκου Αδελφών
Πολιτική Υγείας
06/03/2026 - 17:00
7 τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε αντί να παίρνετε πολυβιταμίνη
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:57
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η ΠΟΕΔΗΝ διοργανώνει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 16:41
Αυτά τα 3 φυτά εσωτερικού χώρου θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:06
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε νερό με γαρύφαλλο
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:16
Χαμομήλι: 4 έξυπνες χρήσεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:15
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το μήνυμα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 14:39
ΕΟΦ: Νέα λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη στην ελληνική αγορά
Φάρμακο
06/03/2026 - 14:19
Ψυχολόγος: Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν υποτιμούν ποτέ 5 συνήθειες
Ευ Ζην
06/03/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ