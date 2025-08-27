ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας
Εύη Μακαβέλου
Τετάρτη, 27/08/2025 - 20:09

Πότε το πρήξιμο στα πόδια είναι φυσιολογικό και πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Το πρήξιμο στα πόδια και στους αστραγάλους αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και για διάφορους λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για μια παροδική κατάσταση που συνδέεται με καθημερινές συνήθειες, όπως η πολύωρη ορθοστασία ή η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αλάτι. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το οίδημα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ενός βαθύτερου προβλήματος υγείας, όπως φλεβική ανεπάρκεια ή καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η κατανόηση των αιτιών και η εφαρμογή απλών αλλαγών στον τρόπο ζωής μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της ενόχλησης και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Από τη σωστή ενυδάτωση μέχρι την τακτική κίνηση και τη ρύθμιση της διατροφής, υπάρχουν πολλές πρακτικές που μπορείτε να δοκιμάσετε ώστε να βρείτε ποια λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Ας δούμε αναλυτικά τις πιο συνηθισμένες αιτίες και τρόπους αντιμετώπισης.

Γιατί εμφανίζεται πρήξιμο στα πόδια;

Το οίδημα προκαλείται όταν υγρά συσσωρεύονται στους ιστούς, συνήθως λόγω κατακράτησης υγρών. Σύμφωνα με το Healthline, η πολύωρη ορθοστασία, τα στενά ή ακατάλληλα παπούτσια, η εγκυμοσύνη, αλλά και διαιτητικοί παράγοντες αποτελούν μερικούς από τους πιο συχνούς λόγους. Παράλληλα, παθήσεις όπως η φλεβική ανεπάρκεια ή το λεμφοίδημα μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση πιο έντονου και επίμονου οιδήματος.

Η σημασία της σωστής ενυδάτωσης

Όταν ο οργανισμός δεν λαμβάνει αρκετά υγρά, τείνει να κατακρατά νερό, οδηγώντας σε πρήξιμο. Η επαρκής κατανάλωση νερού, φυσικών χυμών ή ζωμών συμβάλλει στη μείωση του προβλήματος. Αντίθετα, το αλκοόλ και τα καφεϊνούχα ποτά ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση και κατ’ επέκταση το οίδημα.

Πότε βοηθούν οι κάλτσες συμπίεσης

Για άτομα που αντιμετωπίζουν φλεβική ανεπάρκεια, οι κάλτσες συμπίεσης μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση, καθώς βοηθούν το αίμα να επιστρέψει πιο αποτελεσματικά στην καρδιά. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλες για όλους, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιφερική αρτηριακή νόσο. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε γιατρό πριν τη χρήση τους.

Το μπάνιο με άλατα Epsom

Το δροσερό μπάνιο με άλατα Epsom αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική για χαλάρωση και ανακούφιση από το πρήξιμο. Αν και οι επιστημονικές αποδείξεις είναι περιορισμένες, αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Εάν θέλετε να το δοκιμάσετε, συζητήστε πρώτα με τον γιατρό σας.

Ενσωματώστε την κίνηση στην καθημερινότητά σας

Η καθιστική ζωή και η πολύωρη ορθοστασία είναι δύο παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση πρηξίματος. Η τακτική κίνηση, ακόμη και με απλές ασκήσεις όπως το λύγισμα των γονάτων ή το περπάτημα για λίγα λεπτά κάθε ώρα, συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, η ανύψωση των ποδιών πάνω από το ύψος της καρδιάς βοηθά στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Ο ρόλος της διατροφής: Μαγνήσιο, κάλιο και νάτριο

Η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κατακράτηση υγρών. Η μειωμένη πρόσληψη αλατιού μπορεί να περιορίσει το πρήξιμο, ενώ τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο (π.χ. αμύγδαλα, σπανάκι) και κάλιο (π.χ. φακές, πορτοκάλια) βοηθούν στην ισορροπία των υγρών στον οργανισμό. Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας, ο γιατρός μπορεί να συστήσει συμπληρώματα.

Έλεγχος βάρους και μασάζ

Το αυξημένο σωματικό βάρος επιβαρύνει την κυκλοφορία και εντείνει το πρήξιμο. Η απώλεια κιλών σε υπέρβαρα άτομα συμβάλλει τόσο στη μείωση του οιδήματος, όσο και στη βελτίωση της συνολικής υγείας. Επιπλέον, το μασάζ με απαλές κινήσεις προς την καρδιά μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση του συσσωρευμένου λεμφικού υγρού και στην ανακούφιση της ενόχλησης.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το πρήξιμο υποχωρεί με απλές παρεμβάσεις, υπάρχουν καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Αν το οίδημα εμφανιστεί ξαφνικά, συνοδεύεται από πόνο, δυσκολία στην αναπνοή ή εμφανίζεται μόνο στο ένα πόδι, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε άμεσα σε ειδικό.

