Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Ευ Ζην
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια
Εύη Μακαβέλου
Κυριακή, 31/08/2025 - 10:29

Ο ρόλος των καλών λιπαρών στη διατροφή για δυνατά μαλλιά και γερά νύχια.

Η σωστή διατροφή είναι το κλειδί για υγιή μαλλιά και νύχια, και τα λιπαρά δεν είναι ο εχθρός που πολλοί πιστεύουν. Τα καλά λιπαρά, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα από ψάρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους, βοηθούν στην ενίσχυση της τρίχας και στην ενδυνάμωση των νυχιών, διατηρώντας τα λαμπερά και γερά.

Τα υγιή λίπη είναι απαραίτητα για να κλειδώσουν την υγρασία στα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια, ενισχύοντας την ελαστικότητα και τη λάμψη τους. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται σε ψάρια όπως ο σολομός και η ρέγγα, καθώς και σε ξηρούς καρπούς και σπόρους, έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν την ξηρότητα και την εύθραυστη τρίχα. Επιπλέον, το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και άλλα μονοακόρεστα λίπη προστατεύουν το δέρμα από την αφυδάτωση, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των νυχιών.

Η έλλειψη υγιών λιπαρών στη διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε εύθραυστα νύχια και θαμπά, σπασμένα μαλλιά. Οι δίαιτες πολύ χαμηλές σε λιπαρά ή υπερβολικά περιοριστικές μειώνουν την ικανότητα του οργανισμού να απορροφήσει λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως η A, η D και η E, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος και την ενίσχυση της τρίχας.

Η ισορροπημένη διατροφή για υγιή μαλλιά και νύχια περιλαμβάνει περίπου 20–30% των ημερήσιων θερμίδων από υγιή λίπη. Η σωστή κατανομή των θερμίδων περιλαμβάνει επίσης πρωτεΐνες για την ανάπτυξη της τρίχας και υδατάνθρακες που παρέχουν ενέργεια για ζωτικά όργανα και διαδικασίες ανάπλασης.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic καλύτερες πηγές υγιών λιπαρών είναι τα ακόρεστα λιπαρά, όπως ελαιόλαδο, τα ωμέγα-3, όπως ξηροί καρποί και σπόροι( αμύγδαλα, chia και λιναρόσπορος) και τα φυτικά λίπη, όπως το αβοκάντο. Η ενσωμάτωση αυτών των λιπαρών στη διατροφή σας, μαζί με επαρκείς πρωτεΐνες και βιταμίνες, εξασφαλίζει ότι τα μαλλιά σας θα είναι λαμπερά και δυνατά, τα νύχια ανθεκτικά και το δέρμα ενυδατωμένο. Οι καθημερινές σας επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά: μια χούφτα αμύγδαλα ως σνακ, λίγο σολομός στο γεύμα και ελαιόλαδο στις σαλάτες ενισχύουν άμεσα την υγεία και την εμφάνιση των μαλλιών και των νυχιών σας.

Τέλος, η υπερβολική κατανάλωση συμπληρωμάτων ή λιπαρών δεν είναι απαραίτητη αν ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή. Τα φυσικά τρόφιμα παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν αντιοξειδωτικά και άλλα συστατικά που συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

