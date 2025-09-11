ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5 φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας

Ευ Ζην
5 φυτά εσωτερικού χώρου που βελτιώνουν την υγεία σας
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 11/09/2025 - 20:23

Ανακαλύψτε ποια φυτά πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για καλύτερη ευεξία.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου κάνουν περισσότερα από το να διακοσμούν το σπίτι σας. Μπορούν να ενισχύσουν την πνευματική σας διαύγεια, να μειώσουν το άγχος και να δημιουργήσουν ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. Δημιουργώντας πιο φυσικούς και ήρεμους χώρους, μειώνετε την υπερδιέγερση από οθόνες, τεχνητό φωτισμό και θόρυβο πόλης.

Ποια φυτά όμως μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά τη διάθεση και την υγεία σας;

1. Αράχνη

Αν ψάχνετε ένα φυτό για να ξεκινήσετε, η αράχνη είναι η ιδανική επιλογή. Είναι απίστευτα εύκολη στη φροντίδα και δεν απαιτεί καθημερινή φροντίδα. Πέρα από το ότι διακοσμεί τον χώρο σας με τα κομψά της φύλλα, είναι επίσης γνωστή για την ικανότητά της να καθαρίζει τον αέρα. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για αρχάριους, καθώς η αντοχή της και η όμορφη εμφάνισή της προσφέρουν μια αίσθηση επιτυχίας και ηρεμίας.

2. Κάκτοι και παχύφυτα

Για εσάς που δεν έχετε πολύ χρόνο ή ξεχνάτε να ποτίζετε, οι κάκτοι και τα παχύφυτα είναι η τέλεια λύση. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και χρειάζονται ελάχιστο νερό, πράγμα που τα καθιστά ιδανικά για το γραφείο ή το περβάζι του παραθύρου. Η φροντίδα τους είναι μια μορφή ενσυνειδητότητας που μπορεί να μειώσει το άγχος, ενώ η αλόη βέρα προσφέρει επιπλέον φαρμακευτικά οφέλη, καταπραΰνοντας τους ερεθισμούς του δέρματος.

3. Φτέρες

Οι φτέρες φέρνουν μια δροσερή αίσθηση στο σπίτι σας. Είναι διάσημες για την ικανότητά τους να ρυθμίζουν την υγρασία στον χώρο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία του αναπνευστικού σας συστήματος. Τοποθετήστε μια φτέρη στο μπάνιο ή την κουζίνα σας για να δημιουργήσετε ένα φυσικό, αναζωογονητικό περιβάλλον.

4. Αγγλικός κισσός

Ο αγγλικός κισσός είναι ένα κομψό αναρριχώμενο φυτό που προσθέτει μια αίσθηση ηρεμίας σε κάθε χώρο. Η παρουσία του βοηθά στην πνευματική διαύγεια και στη μείωση του άγχους, καθιστώντας τον ιδανικό για τον χώρο του γραφείου σας. Μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους, προσφέροντας ένα φυσικό στοιχείο στη διακόσμησή σας.

5. Βότανα

Γιατί να έχετε απλώς διακόσμηση όταν μπορείτε να έχετε και γεύση; Βότανα όπως ο βασιλικός, η μέντα και η λεβάντα είναι εύκολα στην καλλιέργεια και προσφέρουν καταπραϋντικά αρώματα που μειώνουν το στρες και βελτιώνουν τον ύπνο. Η καλλιέργεια των δικών σας βοτάνων ενισχύει μια πιο βαθιά σύνδεση με τη φύση και το φαγητό, βελτιώνοντας τη συνολική σας ευεξία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 12:09

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65
Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65 11 Σεπτεμβρίου 2025
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό 12 Σεπτεμβρίου 2025
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτες
«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας

«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας

Επικαιρότητα
Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;

Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;

Ευ Ζην
Η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Μελέτες
ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση συμβάσεων του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση συμβάσεων του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας

Επικαιρότητα
FDA: Πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ συσκευής για την κατάθλιψη για χρήση στο σπίτι

FDA: Πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ συσκευής για την κατάθλιψη για χρήση στο σπίτι

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χριστούγεννα: Τι να προσέξετε αν ταξιδέψετε για να μην κολλήσετε γρίπη Κ
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 13:19
Ανακαλούνται επικίνδυνοι ηλιόσποροι και αποξηραμένα σύκα – Κίνδυνος για καρκίνο
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 13:10
Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μελέτες
18/12/2025 - 12:43
Η άσκηση ως «ασπίδα» του εγκεφάλου
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 12:32
Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 12:02
Αυτά τα δύο γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι να προσέξετε
Μελέτες
18/12/2025 - 11:23
Επιδημία γρίπης «σαρώνει» τη Γαλλία – Μεγάλη ανησυχία για τον αριθμό κρουσμάτων
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 10:46
Τι προκαλεί το ζεστό μπάνιο στο δέρμα;
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 10:23
Πόσο αποτελεσματική είναι η άσκηση 12-3-30; Τι αναφέρουν ειδικοί
Ευ Ζην
18/12/2025 - 09:30
Γιατί οι «κακοί» άνθρωποι φαίνεται να πηγαίνουν πάντα μπροστά;
Ευ Ζην
18/12/2025 - 08:20
Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;
Ευ Ζην
18/12/2025 - 06:33
Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι 3 λόγοι που αυξάνονται τα περιστατικά στους νέους
Μελέτες
18/12/2025 - 06:20
Συγχωνεύσεις τμημάτων και απλήρωτες εφημερίες στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 06:11
«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας
Επικαιρότητα
18/12/2025 - 06:00
Τα μεγάλα οφέλη και ο κίνδυνος της φέτας
Ευ Ζην
17/12/2025 - 21:13
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να κάνετε σεξ
Ευ Ζην
17/12/2025 - 19:52
Βιταμίνη D: Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν λαμβάνετε υπερβολικές ποσότητες
Ευ Ζην
17/12/2025 - 18:31
Η διατροφή που συνδέεται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο
Μελέτες
17/12/2025 - 17:37
Δωρεά του Σωματείου Νεφροπαθών Κυκλάδων στο Νοσοκομείο Σύρου
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 17:35
Χριστούγεννα αγάπης: ΘΕΟΝΗ και Σάκης Ρουβάς στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»
Επιχειρείν
17/12/2025 - 17:05
Γρίπη Κ: «Καμπανάκι» ΠΟΥ για την ραγδαία εξάπλωση στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:50
Ενδοκρινολόγος: «Η νούμερο 1 τροφή που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας αν είστε άνω των 50»
Ευ Ζην
17/12/2025 - 16:30
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:03
Το AQUA Carpatica υποστήριξε το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφολόγων
Επιχειρείν
17/12/2025 - 15:38
Γρίπη Κ: Τα 3 συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 15:25
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αιμοστατικό φάρμακο – Οδηγίες προς τους γιατρούς
Φάρμακο
17/12/2025 - 15:13
Χριστούγεννα: Πόσα κιλά είναι πιθανό να πάρει κάποιος τις γιορτές
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 14:51
4 λόγοι που λαχταράτε ένα γλυκό πρωινό
Ευ Ζην
17/12/2025 - 14:26
ΠΙΣ: Γιόρτασε τα 100 του χρόνια μία μέρα μετά τη Γενική Συνέλευση για το 2025
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 13:45
Ένας ιός της παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Μελέτες
17/12/2025 - 13:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ