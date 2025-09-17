ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Οι 6 αντιφλεγμονώδεις τροφές που συνιστούν οι ειδικοί

Ευ Ζην
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Οι 6 αντιφλεγμονώδεις τροφές που συνιστούν οι ειδικοί
Andrik Langfield / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 17/09/2025 - 16:52

Ποιες τροφές καταπολεμούν τη φλεγμονή στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Η διατροφή δεν μπορεί να θεραπεύσει τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όμως οι σωστές επιλογές τροφών μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της φλεγμονής που επιβαρύνει τον οργανισμό, να σας προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και να σας στηρίξουν στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, σύμφωνα με τον οργανισμό για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα Arthritis.org.

Το τελευταίο είναι κρίσιμο, γιατί τα παραπανίσια κιλά αυξάνουν την πίεση στις ήδη επώδυνες αρθρώσεις και μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επιπλέον, το σωματικό λίπος παράγει κυτοκίνες, πρωτεΐνες που ενισχύουν τη φλεγμονή.

Ποιες τροφές βοηθούν στη διαχείριση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας

1. Λιπαρά ψάρια

Σολομός, τόνος, σαρδέλες, ρέγγα και άλλα ψάρια ψυχρών νερών είναι εξαιρετικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής. Ο οργανισμός χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα. Όταν τα ωμέγα-6 υπερισχύουν, αυξάνεται ο κίνδυνος χρόνιων φλεγμονών όπως η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Γι’ αυτό περιορίστε τα ωμέγα-6, τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο κρέας, σε ορισμένα φυτικά έλαια και στα τηγανητά ή επεξεργασμένα τρόφιμα, και ενισχύστε την πρόσληψη ωμέγα-3.

2. Φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονές και φθορά στα κύτταρα. Παράλληλα, παρέχουν βιταμίνες, μέταλλα και πολυφαινόλες που βοηθούν στη μείωση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), ενός δείκτη φλεγμονής. Για το μεγαλύτερο όφελος, καταναλώστε καθημερινά ποικιλία φρέσκων ή κατεψυγμένων φρούτων (προσέχοντας όμως τα πρόσθετα σάκχαρα στις κατεψυγμένες επιλογές). Προτιμήστε λαχανικά σε πολλά χρώματα για μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών. Ένας πρακτικός στόχος είναι περίπου δύο φλιτζάνια φρούτων και δυόμισι με τρία φλιτζάνια λαχανικών την ημέρα, ανάλογα με το πόσο ασκείστε.

3. Δημητριακά ολικής άλεσης

Βρώμη, ψωμί ολικής, καστανό ρύζι, κινόα και άλλα δημητριακά ολικής άλεσης βοηθούν στη μείωση της CRP και προστατεύουν την καρδιά, που κινδυνεύει περισσότερο στα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Σε σχέση με τα επεξεργασμένα, τα δημητριακά ολικής άλεσης έχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες. Επιπλέον, τα προϊόντα με λευκά άλευρα συχνά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και κορεσμένα λιπαρά. Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες και προτιμάτε προϊόντα που αναγράφουν ξεκάθαρα «ολικής άλεσης».

4. Όσπρια και αρακάς

Τα όσπρια αποτελούν άριστη πηγή πρωτεΐνης, απαραίτητης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας – και αυτό είναι σημαντικό, αφού τα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουν αυξημένο κίνδυνο μυϊκής απώλειας. Είναι σχεδόν χωρίς λιπαρά, περιέχουν αντιοξειδωτικά και πολλά από αυτά είναι πλούσια σε φολικό οξύ, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και κάλιο. Όλα αυτά προσφέρουν οφέλη στην καρδιά και το ανοσοποιητικό. Εξαιρετικές επιλογές είναι τα μαύρα φασόλια, τα ρεβίθια, τα κόκκινα φασόλια kidney και ο αρακάς με μαύρο μάτι.

5. Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί είναι γεμάτοι μονοακόρεστα λιπαρά, πολύτιμα για την καρδιά, ενώ περιέχουν και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Δοκιμάστε κουκουνάρια, φιστίκια, φουντούκια και αμύγδαλα. Τα καρύδια ξεχωρίζουν για την υψηλή τους περιεκτικότητα σε ωμέγα-3, κάτι που τα κάνει ιδιαίτερα ωφέλιμα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μια ακόμη καλή φυτική πηγή είναι ο λιναρόσπορος. Ωστόσο, να τους καταναλώνετε με μέτρο, γιατί ενώ είναι υγιεινοί, έχουν πολλές θερμίδες.

6. Ελαιόλαδο

Προτιμήστε το ελαιόλαδο αντί για άλλα έλαια ή λιπαρά. Εκτός από τα μονοακόρεστα λιπαρά, περιέχει την ουσία ελαιοκανθάλη, που έχει αντιφλεγμονώδη δράση παρόμοια με της ιβουπροφαίνης και βοηθά στην ανακούφιση από τον πόνο. Όπως όλα τα έλαια, όμως, έτσι και το ελαιόλαδο πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο, γιατί μπορεί να συμβάλει σε αύξηση βάρους.

