Γαστρεντερολόγος: «Αυτό το σνακ μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας»

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, επιλέγοντας ένα υγιεινό σνακ σε καθημερινή βάση. Ο γαστρεντερολόγος Σάουραμπ Σέτι, με εκπαίδευση στα πανεπιστήμια Harvard και Stanford, αποκάλυψε ότι οι ανάλατοι ξηροί καρποί έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κάθε αιτιολογίας.

Ο όρος «άνοια κάθε αιτιολογίας» περιλαμβάνει όλους τους τύπους άνοιας, δηλαδή παθήσεις και βλάβες που προκαλούν ζημιά στον εγκέφαλο και οδηγούν σε γνωστική έκπτωση. Πρόκειται για έναν ευρύ όρο που καλύπτει μορφές όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η αγγειακή άνοια και η άνοια με σωμάτια Lewy.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 55 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια, και ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φτάσει τα 139 εκατομμύρια έως το 2050.

Το σνακ που ωφελεί τον εγκέφαλο

Όπως εξήγησε ο γιατρός, σύμφωνα με την Express: «Η επιστήμη δείχνει ότι αν καταναλώνετε 30 γρ. ανάλατους ξηρούς καρπούς την ημέρα, μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο για άνοια κάθε αιτιολογίας κατά 17%, σε σύγκριση με όσους δεν τρώνε καθόλου ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά και περιέχουν αντιοξειδωτικά, ακόρεστα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες που ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου και του εντέρου».

Ο ίδιος παρομοίασε τα 30 γρ. με «μια χούφτα ξηρών καρπών την ημέρα». Όπως είπε, το μείγμα διαφορετικών ειδών προσφέρει περισσότερη ποικιλία στη διατροφή, ενώ έτοιμες συσκευασίες υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον Σέτι, μια μικρή χούφτα ξηρών καρπών περιέχει περίπου 200 θερμίδες, επομένως αποτελούν ένα σχετικά υγιεινό σνακ. Ωστόσο, τόνισε ότι τα οφέλη φαίνονται μόνο όταν οι ξηροί καρποί εντάσσονται σε μια συνολικά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς η κατανάλωση τους από μόνη της δεν αρκεί. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ακολουθεί αυτή τη συνήθεια «τρώγοντας μια χούφτα ανάμεικτους ξηρούς καρπούς στο μεσημεριανό».

Τα οφέλη των ξηρών καρπών στον εγκέφαλο

Η καθημερινή κατανάλωση ξηρών καρπών φαίνεται να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, ειδικά όταν αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Έρευνες δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί συμβάλλουν στην προστασία του εγκεφάλου χάρη στα αντιοξειδωτικά, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τη βιταμίνη Ε και άλλα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν.

Τα καρύδια ξεχωρίζουν, καθώς είναι πλούσια σε άλφα-λινολενικό οξύ, ένα φυτικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που φαίνεται να υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία. Μια μελέτη έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν ξηρούς καρπούς καθημερινά είχαν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια κάθε αιτιολογίας, σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν καθόλου.

Η κατανάλωση ανάλατων ξηρών καρπών συνδέθηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, κάτι που υποδηλώνει ότι η μείωση του αλατιού είναι επίσης ευεργετική. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

Όσοι έχουν αλλεργία στα φιστίκια ή σε άλλους ξηρούς καρπούς θα πρέπει να τους αποφεύγουν, εκτός αν έχουν διαφορετική οδηγία από γιατρό. Τα άτομα που δυσκολεύονται στην κατάποση καλό είναι επίσης να αποφεύγουν τους ξηρούς καρπούς, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμού.

Επιπλέον, όσοι είναι επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά πρέπει να περιορίζουν την κατανάλωση ξηρών καρπών με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά, όπως τα κάσιους και τα brazil nuts (καρύδια Βραζιλίας). Τέλος, όσοι έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να αποφεύγουν ή να περιορίζουν τους αλατισμένους ξηρούς καρπούς, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε νάτριο.