Τα 5 τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να βάζετε στην πόρτα του ψυγείου

Ευ Ζην
Pexels/Kevin Malik
Εύη Μακαβέλου
Παρασκευή, 07/11/2025 - 10:01

Προστατέψτε την υγεία σας με τη σωστή αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο.

Η πόρτα του ψυγείου είναι ο πιο προσιτός χώρος για να τοποθετείτε τρόφιμα, αλλά δεν είναι ιδανική θέση για όλα. Αν και συχνά βολεύει για γρήγορη πρόσβαση, η θερμοκρασία στην πόρτα του ψυγείου είναι πιο ασταθής σε σχέση με το εσωτερικό, καθώς ανοίγει και κλείνει συνεχώς. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την αλλοίωση ορισμένων τροφίμων και να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων.

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά χρειάζονται σταθερή, χαμηλή θερμοκρασία για να διατηρηθούν φρέσκα. Η πόρτα του ψυγείου συνήθως δεν είναι αρκετά ψυχρή και οι συχνές διακυμάνσεις θερμοκρασίας μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους. Τοποθετήστε τα γαλακτοκομικά προϊόντα στο πίσω μέρος των ραφιών, όπου η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή.

Αυγά

Αν και συχνά συνηθίζεται να φυλάσσονται στα ειδικά δοχεία της πόρτας, τα αυγά ευνοούνται από σταθερή ψύξη. Η συνεχής μεταβολή θερμοκρασίας μπορεί να τα επηρεάσεις. Καλύτερα να τα αποθηκεύετε στα εσωτερικά ράφια του ψυγείου.

Κρέας και πουλερικά

Ωμό κρέας και πουλερικά χρειάζονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για να παραμείνουν ασφαλή. Η πόρτα του ψυγείου δεν προσφέρει την κατάλληλη σταθερότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης βακτηρίων. Ιδανικά, αυτά τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος του ψυγείου ή σε ειδικό συρτάρι για κρέατα.

Χυμοί και ζεστά ροφήματα

Τα ζεστά ροφήματα ή οι χυμοί που ανοίγονται και κλείνονται συχνά χάνουν γρήγορα την ποιότητά τους αν φυλάσσονται στην πόρτα. Επιπλέον, η συνεχής έκθεση σε μικρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας μπορεί να μειώσει τα θρεπτικά συστατικά. Τοποθετήστε τα στο κέντρο του ψυγείου για καλύτερη διατήρηση.

Σάλτσες και μαρμελάδες

Αν και η πόρτα του ψυγείου φαίνεται βολική, οι σάλτσες και οι μαρμελάδες διατηρούνται καλύτερα σε σταθερά ψυχρά ράφια, ώστε να μην επηρεαστεί η γεύση και η υφή τους. Η θερμοκρασία της πόρτας μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των συστατικών.

Συμβουλές για σωστή αποθήκευση

Για να προστατεύσετε τα τρόφιμά σας, χρησιμοποιήστε την πόρτα για είδη που είναι λιγότερο ευαίσθητα, όπως αναψυκτικά, νερό, βούτυρο ή κέτσαπ. Τοποθετήστε τα ευαίσθητα τρόφιμα στα εσωτερικά ράφια ή στα ειδικά συρτάρια για κρέας και λαχανικά. Ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία του ψυγείου και φροντίζετε να μην ανοίγετε την πόρτα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 18:44

