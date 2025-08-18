Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Ποιες τροφές δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο, σύμφωνα με κλινική διαιτολόγο.

Η διατήρηση κάποιων τροφών στο ψυγείο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και να προκαλέσει ακόμη και σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, προειδοποιεί μια ειδικός.

Σύμφωνα με τη Jhanvi Sanghvi, κλινική διατροφολόγο και influencer από την Ινδία, υπάρχουν τρία τρόφιμα που δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν στο ψυγείο.

Η ίδια εξήγησε, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, ότι η υγρασία στα κρεμμύδια ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εμετό, κοιλιακές κράμπες και διάρροια.

Η μούχλα (ένας τύπος μύκητα) παράγει μυκοτοξίνες, τοξικές ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία. Γι’ αυτό τα κρεμμύδια πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, όπως ένα ντουλάπι.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και με το σκόρδο. Όπως εξηγεί η κα Sanghvi: «Στο ψυγείο το σκόρδο μπορεί να φυτρώσει και να γίνει λαστιχωτό, χάνοντας γεύση και δραστικότητα. Μπορεί να αποκτήσει πικρή γεύση και να αναπτύξει μούχλα και μύκητες που είναι επικίνδυνοι για την υγεία».

Οι πατάτες αποτελούν επίσης πρόβλημα όταν αποθηκεύονται στο ψυγείο. «Η χαμηλή θερμοκρασία μετατρέπει το άμυλο σε σάκχαρα, κάνοντας τις πατάτες πιο γλυκές και με περίεργη υφή», τονίζει η ειδικός. «Όμως, αν αυτές οι πατάτες μαγειρευτούν σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να παραχθεί ακρυλαμίδιο, μια πιθανώς βλαβερή ένωση».

Στο παρελθόν, επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει ότι η αποθήκευση ωμών πατατών στο ψυγείο ίσως συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Η θεωρία αυτή βασιζόταν στο ότι η χαμηλή θερμοκρασία αυξάνει τα σάκχαρα, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσουν στον σχηματισμό ακρυλαμιδίου κατά το τηγάνισμα ή το ψήσιμο.

Το 2023, η Υπηρεσία Τυποποίησης Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA) αναθεώρησε τις οδηγίες της, επισημαίνοντας ότι οι πατάτες μπορούν να αποθηκεύονται «είτε στο ψυγείο είτε σε δροσερό, ξηρό μέρος».

Ο καθηγητής Thomas Sanders από το King’s College London έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη θεωρία που συνδέει το ακρυλαμίδιο με τον καρκίνο. Όπως είχε δηλώσει στη MailOnline:

«Το ακρυλαμίδιο σχηματίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες μέσω αντίδρασης με το αμινοξύ ασπαραγίνη. Αυτό συμβαίνει κυρίως στο τηγάνισμα και το ψήσιμο. Αν όμως οι πατάτες ζεματιστούν ή μουλιαστούν πριν το μαγείρεμα, ο σχηματισμός ακρυλαμιδίου μειώνεται. Οι πατάτες που βράζονται, ψήνονται στον φούρνο μικροκυμάτων ή στον ατμό δεν περιέχουν ακρυλαμίδιο».

Πέρα από τα τρόφιμα που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα στο ψυγείο, η κα Sanghvi αναφέρθηκε και σε εκείνα που απλώς αλλοιώνονται γευστικά.

Οι μπανάνες, για παράδειγμα, πρέπει να μένουν στον πάγκο. Το κρύο μπορεί να διακόψει τη διαδικασία ωρίμανσης, κάνοντάς τες να μαυρίσουν και να μαλακώσουν.

Το ίδιο ισχύει και για το τζίντζερ. Η ψύξη το ξηραίνει και το κάνει να χάνει τη φρεσκάδα και τη γεύση του, καθιστώντας το λιγότερο χρήσιμο στη μαγειρική.