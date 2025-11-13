ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρέπει να έχετε συνέχεια κλειστό το καπάκι της τουαλέτας;

Πρέπει να έχετε συνέχεια κλειστό το καπάκι της τουαλέτας;
Pexels/Max Vakhtbovycn
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 13/11/2025 - 20:49

Όταν έχετε κλειστό το καπάκι της τουαλέτας, μειώνεται η διασπορά βακτηρίων και ιών.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν την καθαριότητα στο μπάνιο, σχετίζεται με το καπάκι της τουαλέτας. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι πρέπει να το κλείνετε όταν τραβάτε το καζανάκι. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται κλειστό και όταν δεν χρησιμοποιείται;

Όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι ανοιχτό δημιουργείται η ιδανική ευκαιρία για τα βακτήρια και τους ιούς, που μπορούν να φτάσουν έως και δύο μέτρα μακριά από την τουαλέτα. Με το να κλείνετε το καπάκι, μειώνετε σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Πρέπει να κρατάτε το καπάκι κλειστό και όταν δεν χρησιμοποιείται;

Η απάντηση είναι ναι. Το κλειστό καπάκι εμποδίζει την εξάπλωση βακτηρίων που παραμένουν στη λεκάνη της τουαλέτας, όπως E. coli, C. difficile ή νοροϊό. Ακόμα και τα κατοικίδια μπορούν να γίνουν φορείς μικροβίων, π.χ. αν πιουν μολυσμένο νερό και μετά γλείψουν το πρόσωπό σας ή τα χέρια σας, αυξάνοντας τον κίνδυνο γαστρεντερικής λοίμωξης.

Αν κάποιος στο σπίτι έχει νοροϊό ή άλλο στομαχικό πρόβλημα, η χρήση που γίνεται στο καζανάκι είναι ακόμη πιο σημαντική. Εκτός από το κλείνετε το καπάκι, απαιτείται απολύμανση της τουαλέτας με προϊόντα που καταπολεμούν βακτήρια και ιούς. Ιδανικά, συνιστάται η εβδομαδιαία χρήση καθαριστικών με βάση τη χλωρίνη και την τήρηση των οδηγιών CDC για την απολύμανση.

Άλλα μέτρα για να περιορίσετε τα βακτήρια στο μπάνιο

Μπορείτε να περιορίσετε τα βακτήρια στο μπάνιο με μερικά απλά μέτρα. Τραβήξτε δύο φορές το καζανάκι για να μειώσετε τα επίπεδα E. coli στο νερό της λεκάνης. Καθαρίστε τακτικά όλες τις επιφάνειες, όπως πάγκους, καπάκι και λαβές, με σαπούνι ή καθαριστικά μπάνιου, για αποτελεσματική απομάκρυνση μικροβίων. Η απολύμανση με προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος έχει στομαχικό νόσημα, ενώ το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ζεστό νερό μετά από κάθε επαφή με το μπάνιο περιορίζει τη διασπορά μικροβίων. Τέλος, η απομάκρυνση προσωπικών αντικειμένων, όπως οδοντόβουρτσες και άλλα είδη καθημερινής χρήσης, μακριά από τη λεκάνη μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το να κρατάτε το καπάκι της τουαλέτας κλειστό αποτελεί απλή, αλλά σημαντική συνήθεια για την υγιεινή του μπάνιου και την προστασία σας από βακτήρια και ιούς. Σε συνδυασμό με τακτικό καθαρισμό, απολύμανση και σωστό πλύσιμο χεριών, μειώνετε τον κίνδυνο μολύνσεων και διατηρείτε ένα ασφαλές περιβάλλον στο σπίτι σας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 20:40

