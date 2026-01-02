Το κινέζικο γιατροσόφι για το κρυολόγημα – Συνταγή με τρία απλά υλικά

Υπάρχουν πολλά σπιτικά γιατροσόφια για το κρυολόγημα. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν μία συνταγή για το κρυολόγημα, η οποία αποτελείται από τρία απλά υλικά. Μάλιστα, η συνταγή «ανέβηκε» και στο TikTok.

Η μέθοδος παρασκευής είναι αρκετά απλή, συνδυάζοντας τρία υλικά, τα οποία αναμειγνύονται μέσα σε μια κατσαρόλα, όπως ένα κουτάκι Coca-Cola, λίγο λεμόνι και λίγο τζίντζερ. Η Betty (@bettylikestoeat), η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο TikTok, επισημαίνει: «Συνήθως δεν πίνω Coca-Cola, αλλά για κάποιο λόγο, όταν είμαι άρρωστη, τη χρειάζομαι».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Betty που της αρέσει να μοιράζεται περιεχόμενο στο TikTok, δείχνει ότι βάζει μέσα σε μία κατσαρόλα ένα κουτάκι Coca-Cola, και μερικές φέτες τζίντζερ μαζί με λίγο λεμόνι. Ορισμένοι μπορεί να θέλουν να προσθέσουν μερικές φέτες λεμονιού στο μείγμα, αλλά αυτό είναι προσωπική προτίμηση του καθενός.

Αφού βράσει λίγο το ρόφημα, το μεταφέρει σε μια κούπα, λέγοντας: «Είναι κάπως γλυκό, και έχει έντονη γεύση λεμονιού. Το τζίντζερ θα σας βοηθήσει να ζεσταθείτε αν δεν αισθάνεστε καλά. Ειλικρινά, αυτή είναι μια πολύ καλή θεραπεία για το κρυολόγημα. Πρέπει να το δοκιμάσετε».

Αυτό το σπιτικό γιατροσόφι, θεωρείται, ειδικά στο Χονγκ Κονγκ, ότι καταπραΰνει τον πονόλαιμο και ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος.

Έχει τις ρίζες του σε παραδοσιακές κινεζικές θεραπείες που χρησιμοποιούσαν παρόμοια υλικά (όπως η καστανή ζάχαρη). Πιστεύεται ότι λειτουργεί χάρη στις ιδιότητες του τζίντζερ, καθώς και την ενεργειακή ώθηση της ζάχαρης. Ωστόσο, δεν είναι μια επιστημονικά αποδεδειγμένη «θεραπεία».

Οι χρήστες του TikTok μοιράστηκαν στα σχόλια τη δική τους εκδοχή αυτής της θεραπείας χρησιμοποιώντας 7Up ή λεμονάδα, τα οποία φροντίζουν να ζεστάνουν. Άλλοι χρήστες πρότειναν τη χρήση προϊόντων Lucozade ή Ribena, ενώ κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι επιλέγουν πιο παραδοσιακές σπιτικές θεραπείες, όπως σούπες και αφεψήματα βοτάνων.

Είναι κατανοητό ότι η προσθήκη της Coca-Cola προσφέρει μια γρήγορη ώθηση ενέργειας και κάνει το ρόφημα πιο γευστικό. Αφού βράσει, το ζεστό υγρό χάνει τον αφρό του και βγάζει ατμό, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην προσωρινή ανακούφιση από τον βήχα και τη συμφόρηση, χαλαρώνοντας τη βλέννα και καθαρίζοντας τις ρινικές διόδους. Παραδοσιακά, το φρέσκο λεμόνι προσθέτει μια πηγή βιταμίνης C στο ρόφημα, η οποία είναι γνωστή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, την καταπολέμηση των λοιμώξεων και την υποστήριξη της φυσικής άμυνας του οργανισμού έναντι των μικροβίων. Επίσης, το τζίντζερ προσφέρει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στο ρόφημα, μειώνοντας τη γενική συμφόρηση και τον πόνο, τον κνησμό και το πρήξιμο στο λαιμό.

Παρακολουθήστε το βίντεο της Betty στο TikTok