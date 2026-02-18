ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

6 τροφές που δεν πρέπει να συνδυάζονται με τον καφέ

Ευ Ζην
6 τροφές που δεν πρέπει να συνδυάζονται με τον καφέ
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 18/02/2026 - 08:32

Ο καφές μπορεί να εμποδίσει τον οργανισμό να απορροφήσει σημαντικά θρεπτικά συστατικά.

Ορισμένα τρόφιμα, όπως τα εσπεριδοειδή, τα τηγανητά και τα εμπλουτισμένα δημητριακά πρωϊνού δεν θα πρέπει να συνδυάζονται με τον καφέ, γιατί είτε μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα και δυσπεψία είτε να εμποδίσουν την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών.

1. Εσπεριδοειδή

Το pH του καφέ είναι κατά μέσο όρο 4,85-5,13 σε μια κλίμακα από 0-14, με τους χαμηλότερους αριθμούς να υποδεικνύουν μεγαλύτερη οξύτητα. Τα εσπεριδοειδή και οι χυμοί τους είναι επίσης πολύ όξινα και μπορεί να οδηγήσουν σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία, φούσκωμα και καούρα. Η κατανάλωση καφέ και εσπεριδοειδών μαζί μπορεί να ερεθίσει το βλεννογόνο του στομάχου και να επιδεινώσει αυτά τα συμπτώματα.

2. Κόκκινο κρέας

Η κατανάλωση καφέ μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών στο έντερο, ιδιαίτερα του σιδήρου. Το κόκκινο κρέας είναι μια από τις καλύτερες πηγές αιμικού σιδήρου και η κατανάλωση καφέ σε συνδυασμό με την μπριζόλα σας, θα μπορούσε να μειώσει τα οφέλη για την υγεία. Ο σίδηρος παίζει διάφορους κρίσιμους ρόλους στο σώμα, όπως η υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος, η παραγωγή ορμονών και η ανοσοποιητική λειτουργία.

3. Γάλα

Το γάλα είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών, τη μυϊκή λειτουργία, την πήξη του αίματος και την παραγωγή ορμονών. Ο συνδυασμός γάλακτος και καφέ μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ασβεστίου. Το ασβέστιο που δεν απορροφάται αποβάλλεται μέσω των ούρων. Τα υψηλά επίπεδα απέκκρισης ασβεστίου στα ούρα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης και προβλήματα υγείας των οστών.

4. Τηγανητά

Η αυξημένη κατανάλωση καφέ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δυσλιπιδαιμίας, δηλαδή μη φυσιολογικών επιπέδων λίπους στην κυκλοφορία του αίματος. Η κατανάλωση τριών ή περισσοτέρων φλιτζανιών καφέ την ημέρα μπορεί να αυξήσει τη χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) («κακή» χοληστερόλη). Μπορεί επίσης να μειώσει τη χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL) («καλή» χοληστερόλη). Η κατανάλωση τηγανητών τροφών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Επομένως, όσοι απολαμβάνουν τακτικά καφέ μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν την πρόσληψη τηγανητών τροφών για να διατηρήσουν την υγεία της καρδιάς.

5. Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωϊνού

Πολλά δημητριακά πρωινού είναι εμπλουτισμένα με απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, όπως ο ψευδάργυρος. Ωστόσο, ο καφές μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του ψευδαργύρου. Η έρευνα δεν έχει καθορίσει έναν τυπικό χρόνο αναμονής μεταξύ της κατανάλωσης δημητριακών και της κατανάλωσης καφέ.

6. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι

Ο καφές περιέχει πολλές βιολογικά δραστικές ενώσεις που επηρεάζουν άμεσα την αρτηριακή πίεση. Η κατανάλωση 1-3 φλιτζανιών καφέ ημερησίως είναι απίθανο να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να επιδεινώσει την υπέρταση. Η πρόσληψη νατρίου συσχετίζεται άμεσα με την αρτηριακή πίεση. Επομένως, μπορεί να είναι ωφέλιμο να καταναλώνετε καφέ με σύνεση όταν τρώτε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά την κατανάλωση όχι περισσότερων από 2.300 χιλιοστόγραμμων (mg) νατρίου ημερησίως.

