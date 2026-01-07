Τι σημαίνει αν έχετε συχνά αιμορραγία από τη μύτη – Είναι φυσιολογικό;

Οι περισσότερες περιπτώσεις αιμορραγίας από τη μύτη είναι συνήθως ήπιες και δεν εμπνέουν ανησυχία.

Η αιμορραγία από τη μύτη δηλαδή η ρινορραγία ονομάζεται επίσταξη. Εμφανίζεται σε δύο μορφές: πρόσθια και οπίσθια.

Περίπου το 90% των ρινορραγιών είναι πρόσθιες και ξεκινούν από την περιοχή ανάμεσα στα δύο ρουθούνια, που ονομάζεται πλέγμα Kiesselbach, λέει η Δρ Patricia Loftus, ωτορινολαρυγγολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτή η περιοχή περιέχει πολλά αιμοφόρα αγγεία - μικρά τριχοειδή αγγεία που διατηρούν τα ρουθούνια καλά εφοδιασμένα με αίμα, για να θερμαίνουν τον αέρα που εισπνέει κάποιος.

Αυτά μπορούν να ανοίξουν, προκαλώντας αιμορραγία. Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε αίμα να βγαίνει από το ρουθούνι, αν και μπορεί επίσης να κυλήσει στο στόμα ή το λαιμό, ειδικά αν γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω.

Οι οπίσθιες ρινορραγίες είναι πιο σπάνιες και μεγαλύτερες. Αυτές ενεργοποιούνται όταν «σκάνε» μεγαλύτερα αιμοφόρα αγγεία βαθύτερα στη ρινική οδό. Εάν υπάρχει σημαντικά περισσότερο αίμα που ρέει στο πίσω μέρος του λαιμού σας, με πιθανό αποτέλεσμα την πνιγμονή, αυτή είναι μια οπίσθια ρινορραγία, εξηγεί ο Δρ. Amin Javer, χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος και διευθυντής έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας.

Οι οπίσθιες ρινορραγίες είναι πιο σοβαρές από τις πρόσθιες και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Εμφανίζονται συχνότερα σε ηλικιωμένους ενήλικες, ειδικά σε εκείνους που λαμβάνουν αντιπηκτικά, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Τι πρέπει να κάνετε όταν η μύτη σας αιμορραγεί

Όταν ξεκινάει η ρινορραγία, πολλοί άνθρωποι ενστικτωδώς γέρνουν το κεφάλι τους προς τα πίσω. «Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε», λέει ο Javer. «Θα αρχίσετε απλώς να πίνετε το αίμα», προσθέτει.

Το αίμα στο στομάχι προκαλεί ναυτία, οπότε είναι καλύτερο να το αποφύγετε αυτό. Αντίθετα, θα πρέπει να βάλετε το κεφάλι σας μπροστά και να τσιμπήσετε πολύ απαλά τη μύτη σας, σύμφωνα με τον ίδιο. Μια κρύα κομπρέσα στον λαιμό ή τη μύτη μπορεί να βοηθήσει στη σύσφιξη των αιμοφόρων αγγείων και στην επιβράδυνση της αιμορραγίας, όπως και ένα ρινικό αποσυμφορητικό όπως η οξυμεταζολίνη.

Αν δείτε πυκνούς θρόμβους να βγαίνουν από τη μύτη σας, μπορεί να είναι ανησυχητικό. Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι, ούτε ασυνήθιστο. «Στην πραγματικότητα δείχνει απλώς ότι το αίμα σας πήζει αποτελεσματικά», λέει ο Δρ. Peter Manes, χειρουργός ΩΡΛ και διευθυντής ειδικότητας στην Ιατρική Σχολή του Γέιλ.

Εάν οι ρινορραγίες σας εμφανίζονται αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, επηρεάζουν την καθημερινότητά σας ή διαρκούν περισσότερο από 30 λεπτά, καλό είναι να επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Τι προκαλεί τις ρινορραγίες;

«Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για τις πρόσθιες ρινορραγίες είναι όταν η περιοχή στεγνώνει», σημειώνει η Loftus. Ο ξηρός αέρας ευθύνεται ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε ένα παράθυρο ανοιχτό, ενώ κοιμάστε ή να αγοράσετε έναν υγραντήρα για να διατηρήσετε τα επίπεδα υγρασίας μεταξύ 40% και 50%. Μπορείτε επίσης να ενυδατώσετε το ρινικό σας τοίχωμα με αλατούχο σπρέι ή ένα πολύ λεπτό στρώμα βαζελίνης ακριβώς μέσα στα ρουθούνια.

Μια άλλη συνηθισμένη αιτία για ρινορραγίες είναι το «σκάλισμα», διευκρινίζει η Loftus. Η μύτη είναι ευαίσθητη και ακόμη και ένα ελαφρύ χτύπημα ή γρατσουνιά μπορεί να προκαλέσει το «σκάσιμο» κάποιου τριχοειδούς αγγείου, προκαλώντας αιμορραγία.

Επίσης, η φλεγμονή από αλλεργίες ή ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να κάνει το βλεννογόνο πιο εύθραυστο και επιρρεπές σε ρωγμές. Επιπλέον, η σωματική άσκηση παίζει μερικές φορές ρόλο. Οι ασκήσεις, ειδικά εκείνες που το κεφάλι βυθίζεται κάτω από την καρδιά, όπως η «στάση του σκύλου» στη γιόγκα, μπορούν να αυξήσουν την πίεση στο πρόσωπο και να προκαλέσουν αιμορραγία.

Τα φάρμακα και τα συμπληρώματα προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο κινδύνου. Τα συνταγογραφούμενα αραιωτικά αίματος και η ασπιρίνη κάνουν την αιμορραγία πιο πιθανή, και ορισμένα φυτικά συμπληρώματα έχουν παρόμοια αποτελέσματα. «Τζίνσενγκ, σκόρδο, και γκίνγκο – είναι μερικά από αυτά τα φυτικά φάρμακα μπορούν να αραιώσουν το αίμα σας», λέει ο Manes.

Αν είστε 20 ετών και έχετε συχνές, έντονες ρινορραγίες, θα μπορούσατε να είστε ανάμεσα στο περίπου ένα στα 5.000 άτομα με κληρονομική αιμορραγική τελαγγειεκτασία (HHT), μια γενετική αγγειακή ανωμαλία που συχνά εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία και απαιτεί θεραπεία. Χωρίς ιατρική φροντίδα, οι ασθενείς με HHT, κινδυνεύουν να έχουν σοβαρές επιπλοκές.

Οι συχνές μονομερείς ρινορραγίες - αιμορραγία μόνο από το ένα ρουθούνι - αποτελούν σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι για τους γιατρούς. Αυτό το μοτίβο μπορεί να σηματοδοτεί έναν όγκο ή πολύποδα, ειδικά αν συνοδεύεται από συμπτώματα στην ίδια πλευρά του προσώπου, όπως αδυναμία αναπνοής από τη μύτη, πόνο ή πίεση στο πρόσωπο ή μονομερή πόνο στο αυτί, μούδιασμα ή αλλαγές στην όραση, υπογραμμίζει η Loftus.