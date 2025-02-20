Η καλύτερη γυμναστική για τους 60+ που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Η καλύτερη γυμναστική για τους άνω των 60, σύμφωνα με μελέτη, δεν είναι το περπάτημα!

Είναι γνωστό πως η γυμναστική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση τόσο της σωματικής και της ψυχικής μας υγείας, όσο και της πνευματικής μας διαύγειας καθώς μεγαλώνουμε. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), οι ενήλικες άνω των 65 ετών συνίσταται να ασκούνται σε καθημερινή βάση.

Αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει τουλάχιστον 150 με 300 λεπτά μέτριας έντασης αεροβική άσκηση την εβδομάδα για όλους τους ενήλικες, καθώς και ασκήσεις ενδυνάμωσης τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για όσους είναι άνω των 65.

Ποια είναι η καλύτερη γυμναστική για τους άνω των 60

Οι ειδικοί αποκάλυψαν ποια είναι η καλύτερη γυμναστική που πρέπει να κάνουμε καθώς μεγαλώνουμε – και δεν είναι το περπάτημα ή η ποδηλασία. Σύμφωνα με μελέτες, τακτική κολύμβηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας που εμφανίζονται μετά τα 60, όπως ο πόνος στις αρθρώσεις και η γνωστική κατάπτωση.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κολύμβηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων, κάτι που γίνεται πιο ανησυχητικό με την ηλικία. Αλλά γιατί είναι τόσο ευεργετική;

Σύμφωνα με μια αναφορά του βρετανικού περιοδικού, Saga, η κολύμβηση θεωρείται η καλύτερη άσκηση καθώς μεγαλώνουμε. Όπως αναφέρεται, μισή ώρα πρόσθιου μπορεί να κάψει περισσότερες θερμίδες από το τρέξιμο 5 χιλιομέτρων στον ίδιο χρόνο.

Η ορθοπεδικός χειρουργός, καθηγήτρια Scarlett McNally, δήλωσε στο Saga: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι υποτιμούν την κολύμβηση ως άσκηση, επειδή δεν ιδρώνουν».

Στην πραγματικότητα, όμως, προσφέρει μια ολοκληρωμένη προπόνηση στο σώμα, ενώ παράλληλα προστατεύει τις αρθρώσεις από την καταπόνηση.

«Νέες έρευνες δείχνουν ότι η κολύμβηση μειώνει την οστεοπόρωση, τις πτώσεις και τα κατάγματα, καθώς η ένταση που ασκούν οι μύες στα οστά τα ενδυναμώνει», προσθέτει η καθηγήτρια McNally. «Παλιότερα πιστεύαμε ότι αυτό απαιτούσε άσκηση με βάρη».

Εκτός από την καύση θερμίδων, το Saga αναφέρει ότι η κολύμβηση μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, να ενισχύσει τη χωρητικότητα των πνευμόνων και την ευλυγισία, να βελτιώσει τον ύπνο και να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού κατά 30%, καθώς και του διαβήτη τύπου 2 κατά 40%.

Και οι ειδικοί του Πανεπιστημίου του Warwick συγκαταλέγουν την κολύμβηση στις καλύτερες ασκήσεις για ηλικιωμένους: «Η κολύμβηση γυμνάζει ολόκληρο το σώμα, προσφέρει εξαιρετική καρδιαγγειακή άσκηση και μπορεί να ανακουφίσει από τον πόνο στις αρθρώσεις. Η άνωση του νερού βοηθά στη στήριξη του σώματος και μειώνει την πίεση στις αρθρώσεις», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πανεπισημίου.

Τα λεγόμενά τους στηρίζονται και σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Epidemiology το 2014. Η έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες άνω των 70 ετών είχαν 33% λιγότερες πιθανότητες να πέσουν, σε σύγκριση με όσους δεν κολυμπούσαν. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, ότι όσοι ασχολούνταν και με άλλα αθλήματα, εκτός από την κολύμβηση, δεν είχαν μικρότερη πιθανότητα πτώσης σε σχέση με εκείνους που ασχολούνταν αποκλειστικά με την κολύμβηση.