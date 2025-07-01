Το υποτιμημένο λαχανικό που «ρίχνει» την χοληστερίνη

Το «κρυφό όπλο» κατά της χοληστερίνης είναι ένα λαχανικό, το οποίο είναι υποτιμημένο και μάλιστα ίσως δεν αρέσει στους περισσότερους καταναλωτές συγκριτικά με άλλα «πολυδιαφημισμένα» λαχανικά. Ποιο είναι αυτό; Το κόκκινο λάχανο.

Το κόκκινο λάχανο είναι γεμάτο με φυτικές ίνες ευεργετικές για το έντερο, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, συμβάλλοντας στην καλύτερη πέψη, στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης και ενδεχομένως στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Το εντυπωσιακό του χρώμα αποκαλύπτει έναν πλούτο πολυφαινολών και ανθοκυανινών, φυσικών ενώσεων που δρουν κατά της φλεγμονής και της οξειδωτικής βλάβης. «Το κόκκινο λάχανο είναι μια από τις πιο υποτιμημένες υπερτροφές στο σούπερ μάρκετ», δηλώνει ο καθηγητής Franklin Joseph, ειδικός διατροφής στην Κλινική Dr Frank's Weight Loss and Health Clinic.

Ο ίδιος προσθέτει τα εξής: «Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, χαμηλό σε θερμίδες και γεμάτο με ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου, μειώνουν την LDL χοληστερόλη και προάγουν ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι μια απίστευτη τροφή - ειδικά αν σκεφτεί κανείς την τιμή του, που είναι αρκετά χαμηλή».

Ο καθηγητής Joseph τονίζει επίσης την πρεβιοτική ίνα στο κόκκινο λάχανο, η οποία θρέφει τα ευεργετικά βακτήρια στο έντερο, ενισχύοντας ένα ισορροπημένο μικροβίωμα - κάτι που συνδέεται όλο και περισσότερο με οφέλη που κυμαίνονται από την υγεία του πεπτικού συστήματος έως την ψυχική ευεξία.

«Η υγεία του εντέρου παίζει τεράστιο ρόλο, από την ανοσία έως τη ρύθμιση της διάθεσης», εξηγεί. «Η προσθήκη μερικών κουταλιών ωμού ή ελαφρώς μαγειρεμένου κόκκινου λάχανου στα γεύματά σας είναι ένας απλός τρόπος για να λάβετε όλα τα οφέλη στην υγεία σας», διευκρινίζει.

Τέλος, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι «το κόκκινο λάχανο υποστηρίζει τις οδούς αποτοξίνωσης στο ήπαρ, βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και έχει συνδεθεί ακόμη και με τη βελτίωση της υγείας της καρδιάς χάρη στο αντιοξειδωτικό του προφίλ».