Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείτε να κολυμπήσετε

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει πως δεν πρέπει να κολυμπάμε στη θάλασσα ή την πισίνα προτού περάσει μισή, μία ή ακόμα και δύο ώρες μετά το τελευταίο μας γεύμα.

«Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει να μην μπω στην πισίνα μέχρι να περάσουν 30 έως 60 λεπτά από το τελευταίο μου γεύμα. Η παλιά πεποίθηση ήταν πως, μετά το φαγητό, μέρος του αίματος μεταφέρεται στο γαστρεντερικό για να διευκολυνθεί η πέψη, απομακρύνοντας έτσι την κυκλοφορία από τα χέρια και τα πόδια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κούραση ή κόπωση και να αυξήσει τον κίνδυνο πνιγμού», είπε ο Dr. Michael Boniface, ιατρός επειγόντων περιστατικών στην Κλινική Mayo.

Όπως εξήγησε, όμως, ο ίδιος, η γνωστή αυτή συμβουλή ίσως τελικά να μην είναι τόσο χρήσιμη όσο νομίζαμε.

«Ξέρουμε πλέον ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για αυτή τη σύσταση. Μπορεί να προκύψει κάποια κράμπα στο στομάχι ή σε κάποιο μυ, αλλά δεν πρόκειται για επικίνδυνη δραστηριότητα όταν γίνεται συστηματικά», ανέφερε ο γιατρός.

Πράγματι, την άποψη αυτή φαίνεται να υποστηρίζουν τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατανάλωση φαγητού πριν από την κολύμβηση αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού. Αν και το φαγητό έχει συσχετιστεί με ναυτία, εμετό και κοιλιακό άλγος, δεν έχει αναφερθεί ούτε μελετηθεί επαρκώς κάποια αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα και τον κίνδυνο πνιγμού. Επομένως, οι συστάσεις σχετικά με την ποσότητα, τον χρόνο ή το είδος της τροφής πριν από την κολύμβηση ή άλλες δραστηριότητες στο νερό δεν μπορούν να βασιστούν σε επιστημονικά δεδομένα», επισημαίνει σχετική αναφορά του International Life Saving Federation.

Πόση ώρα μετά το φαγητό να περιμένετε για να κολυμπήσετε

Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος δρ. Νίκος Θεοδωράκης, εξήγησε σχετικά, μέσα από το ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram:

«Το 2013, Διεθνής Οργανισμός Ναυαγοσωστών, συνοψίζει όλα τα δεδομένα και συμπεραίνει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η λήψη τροφίμων πριν από το κολύμπι αυξάνει τον κίνδυνο για πνιγμό ή για να συμβεί κάτι σοβαρό στην υγεία σου. 10 χρόνια μετά, το 2023, δημοσιεύεται crossover τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία δείχνει πως η λήψη τροφής πριν από το κολύμπι δεν αυξάνει τον κίνδυνο για πνιγμό, ούτε για κάποιο σοβαρό συμβάν – ούτε για θάνατο, ούτε για πνιγμό χωρίς θάνατο, ούτε για να παραλύσουν τα πόδια. Τι δείχνουν όμως, πως αν έχεις φάει βαριά και βουτήξεις εντός 30 λεπτών θα εμφανίσεις, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, δυσφορία. Αυτό μπορεί να έχει και κάποιους κινδύνους σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση».

Σύμφωνα με το γιατρό, τα άτομα που έχουν φάει βαριά και ιδίως όσοι έχουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καλό είναι να αποφεύγουν να βουτούν στη θάλασσα προτού περάσει μια ώρα μετά το γεύμα.