ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείτε να κολυμπήσετε

Ευ Ζην
Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορείτε να κολυμπήσετε
Joanie Simon / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τρίτη, 05/08/2025 - 13:15

Οι μύθοι και οι αλήθειες σχετικά με το κολύμπι μετά το φαγητό.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει πως δεν πρέπει να κολυμπάμε στη θάλασσα ή την πισίνα προτού περάσει μισή, μία ή ακόμα και δύο ώρες μετά το τελευταίο μας γεύμα.

«Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει να μην μπω στην πισίνα μέχρι να περάσουν 30 έως 60 λεπτά από το τελευταίο μου γεύμα. Η παλιά πεποίθηση ήταν πως, μετά το φαγητό, μέρος του αίματος μεταφέρεται στο γαστρεντερικό για να διευκολυνθεί η πέψη, απομακρύνοντας έτσι την κυκλοφορία από τα χέρια και τα πόδια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κούραση ή κόπωση και να αυξήσει τον κίνδυνο πνιγμού», είπε ο Dr. Michael Boniface, ιατρός επειγόντων περιστατικών στην Κλινική Mayo.

Όπως εξήγησε, όμως, ο ίδιος, η γνωστή αυτή συμβουλή ίσως τελικά να μην είναι τόσο χρήσιμη όσο νομίζαμε.

«Ξέρουμε πλέον ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για αυτή τη σύσταση. Μπορεί να προκύψει κάποια κράμπα στο στομάχι ή σε κάποιο μυ, αλλά δεν πρόκειται για επικίνδυνη δραστηριότητα όταν γίνεται συστηματικά», ανέφερε ο γιατρός.

Πράγματι, την άποψη αυτή φαίνεται να υποστηρίζουν τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η κατανάλωση φαγητού πριν από την κολύμβηση αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού. Αν και το φαγητό έχει συσχετιστεί με ναυτία, εμετό και κοιλιακό άλγος, δεν έχει αναφερθεί ούτε μελετηθεί επαρκώς κάποια αιτιώδης σχέση ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα και τον κίνδυνο πνιγμού. Επομένως, οι συστάσεις σχετικά με την ποσότητα, τον χρόνο ή το είδος της τροφής πριν από την κολύμβηση ή άλλες δραστηριότητες στο νερό δεν μπορούν να βασιστούν σε επιστημονικά δεδομένα», επισημαίνει σχετική αναφορά του International Life Saving Federation.

Πόση ώρα μετά το φαγητό να περιμένετε για να κολυμπήσετε

Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος δρ. Νίκος Θεοδωράκης, εξήγησε σχετικά, μέσα από το ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram:

«Το 2013, Διεθνής Οργανισμός Ναυαγοσωστών, συνοψίζει όλα τα δεδομένα και συμπεραίνει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η λήψη τροφίμων πριν από το κολύμπι αυξάνει τον κίνδυνο για πνιγμό ή για να συμβεί κάτι σοβαρό στην υγεία σου. 10 χρόνια μετά, το 2023, δημοσιεύεται crossover τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία δείχνει πως η λήψη τροφής πριν από το κολύμπι δεν αυξάνει τον κίνδυνο για πνιγμό, ούτε για κάποιο σοβαρό συμβάν – ούτε για θάνατο, ούτε για πνιγμό χωρίς θάνατο, ούτε για να παραλύσουν τα πόδια. Τι δείχνουν όμως, πως αν έχεις φάει βαριά και βουτήξεις εντός 30 λεπτών θα εμφανίσεις, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, δυσφορία. Αυτό μπορεί να έχει και κάποιους κινδύνους σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση».

Σύμφωνα με το γιατρό, τα άτομα που έχουν φάει βαριά και ιδίως όσοι έχουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, καλό είναι να αποφεύγουν να βουτούν στη θάλασσα προτού περάσει μια ώρα μετά το γεύμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «γρίπη της περιόδου»: Γιατί κάποιες γυναίκες αρρωσταίνουν όταν αδιαθετούν
Η «γρίπη της περιόδου»: Γιατί κάποιες γυναίκες αρρωσταίνουν όταν αδιαθετούν 04 Αυγούστου 2025
Τι σημαίνει όταν βλέπετε κάποιον στον ύπνο σας, σύμφωνα με την ψυχολογία 05 Αυγούστου 2025
Τι σημαίνει όταν βλέπετε κάποιον στον ύπνο σας, σύμφωνα με την ψυχολογία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαλειμματική νηστεία: Η χρονική στιγμή των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική σας υγεία

Διαλειμματική νηστεία: Η χρονική στιγμή των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική σας υγεία

Μελέτες
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο

Ευ Ζην
Όσα πρέπει να γνωρίζετε αν είστε χειμερινοί κολυμβητές

Όσα πρέπει να γνωρίζετε αν είστε χειμερινοί κολυμβητές

Ευ Ζην
Η τριπλή «παγίδα» της διατροφής, της άσκησης και της ενοχής

Η τριπλή «παγίδα» της διατροφής, της άσκησης και της ενοχής

Ευ Ζην
Γιατί παίρνουμε κιλά τις γιορτές - Δεν φταίει μόνο το φαγητό

Γιατί παίρνουμε κιλά τις γιορτές - Δεν φταίει μόνο το φαγητό

Ευ Ζην
Πώς θα ξεχωρίσετε τα επικίνδυνα προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Οδηγίες ΕΦΕΤ

Πώς θα ξεχωρίσετε τα επικίνδυνα προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Οδηγίες ΕΦΕΤ

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κολπική Μαρμαρυγή: Μια συχνή αρρυθμία που χρειάζεται προσοχή
Επικαιρότητα
15/02/2026 - 08:39
Δυσκοιλιότητα: Τα φρούτα που πρέπει να έχετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:43
Βιταμίνη Ε: Ο ρόλος της στη υγεία του δέρματος και των μαλλιών
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:20
Η απόλυτη καρμπονάρα στο σπίτι σας - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:11
Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1
Μελέτες
15/02/2026 - 06:00
6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/02/2026 - 08:38
Η ώρα που κοιμάστε μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας
Μελέτες
14/02/2026 - 06:45
Κόλυβα: Γιατί είναι τόσο θρεπτικά - Τι προσφέρουν στον οργανισμό
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:29
Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για τα πιο τέλεια και γρήγορα σοκολατάκια
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:10
Η Ελλάδα «γέρασε» γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μελέτες
14/02/2026 - 06:00
Υγιεινά σνακ για να έχετε πάντα μαζί σας στο αυτοκίνητο
Ευ Ζην
13/02/2026 - 21:23
Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης
Ευ Ζην
13/02/2026 - 20:18
Τι θα πάθετε αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
Ευ Ζην
13/02/2026 - 19:21
Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα εποχή για το ΚΑΤ με ιδιωτική στήριξη και σύγχρονα χειρουργεία – Η μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Κανελλοπούλου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:59
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ημερίδα για τη βία σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:06
Άνοια: 1 στα 3 περιστατικά συνδέεται με νόσους που δε σχετίζονται με τον εγκέφαλο
Μελέτες
13/02/2026 - 17:21
ΠΟΥ: Έδωσε το «πράσινο φως» για ένα νέο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 17:06
Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 16:47
ΕΟΦ: Τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Ιανουάριο
Φάρμακο
13/02/2026 - 15:59
Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε πατίνι – Τι συνέβη
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:43
Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για εύκολη και υγιεινή τούρτα σοκολατίνα
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:25
Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;
Ευ Ζην
13/02/2026 - 15:05
AstraZeneca: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το Breztri κατά του άσθματος
Φάρμακο
13/02/2026 - 14:30
Σε έλλειψη το Natpar της Takeda – Η ανακοίνωση ΕΟΦ
Φάρμακο
13/02/2026 - 13:51
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το λόγo των σπάνιων θρομβώσεων μετά από τα εμβόλια του κορωνοϊού
Μελέτες
13/02/2026 - 13:41
Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 13:19
Extentions μαλλιών: Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε χημικά – Τι να προσέξετε
Μελέτες
13/02/2026 - 12:24
Μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία μειώνει σημαντικά την υποτροπή
Μελέτες
13/02/2026 - 11:45
Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 11:06
Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος
Μελέτες
13/02/2026 - 10:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ