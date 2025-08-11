Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το μαύρο τσάι είναι η πιο διαδεδομένη μορφή τσαγιού και ένα από τα δημοφιλέστερα ροφήματα παγκοσμίως.

Πέρα από την ευχάριστη γεύση και την τόνωση που προσφέρει χάρη στην καφεΐνη, αποτελεί και μια ιδιαίτερα ωφέλιμη επιλογή για την υγεία. Μελέτη του 2022 έδειξε ότι η συστηματική κατανάλωσή του μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η έρευνα περιέλαβε περίπου 500.000 μεσήλικες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταγράψουν τις συνήθειές τους σχετικά με την κατανάλωση τσαγιού και παρακολουθήθηκαν για περισσότερα από 11 χρόνια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έπιναν δύο ή περισσότερες κούπες μαύρου τσαγιού ημερησίως είχαν 9–13% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Η μείωση του κινδύνου ήταν εμφανής και σε θανάτους που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine», ήταν μελέτη παρατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι κατέγραψε μόνο τη συσχέτιση, χωρίς να αποδεικνύει τα αίτια. Για παράδειγμα, είναι πιθανό οι τακτικοί καταναλωτές μαύρου τσαγιού να ακολουθούν γενικά έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με καλύτερη διατροφή και περισσότερη άσκηση.

Όπως τονίζεται στο άρθρο του Χάρβαρντ, το μαύρο τσάι είναι πλούσιο σε ενώσεις που θεωρούνται ωφέλιμες για τον οργανισμό.

Τα οφέλη του μαύρου τσαγιού

Το μαύρο τσάι διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, προστατεύοντας τα κύτταρα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες – μόρια που τείνουν να συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου ή κατά τη διάρκεια ασθενειών.

Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πολυφαινόλες, οι οποίες συμβάλλουν στη γενική υγεία και, σε πειράματα με αρουραίους, φάνηκε να μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη, παχυσαρκίας και υψηλής χοληστερίνης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι πολυφαινόλες προάγουν την καλή υγεία του μικροβιώματος του εντέρου, που θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, όπως ο καρκίνος και ορισμένα αυτοάνοσα.

Επιπλέον, τα φλαβονοειδή που περιέχει το μαύρο τσάι έχουν συνδεθεί, σύμφωνα με μελέτες, με μείωση 4–10% στον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι τακτικοί καταναλωτές του εμφανίζουν μικρότερη συχνότητα εμφράγματος, εγκεφαλικού και υπέρτασης.