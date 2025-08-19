ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 19/08/2025 - 09:54

Από την υγεία του εντέρου μέχρι την προστασία της καρδιάς: γιατί τα δαμάσκηνα αξίζουν μια θέση στη διατροφή σας.

Τα δαμάσκηνα μπορούν να καταναλωθούν φρέσκα, αποξηραμένα ή σε μορφή μαρμελάδας και γλυκών, αποτελώντας ένα ευέλικτο φρούτο που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινή διατροφή σας. Πέρα όμως από τη γεύση τους, τα δαμάσκηνα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τα πολλαπλά οφέλη τους στην υγεία.

Όπως αναφέρει και το Verywell Health, η συστηματική κατανάλωση δαμάσκηνων μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της πέψης, στην προστασία της καρδιάς, ακόμα και στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού μέσω της αντιοξειδωτικής τους δράσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έρευνες γύρω από αυτό το μικρό φρούτο συνεχώς αυξάνονται, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή καθημερινή λιχουδιά.

Καλύτερη υγεία του εντέρου

Η πιο γνωστή δράση των δαμάσκηνων αφορά την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κυρίως στη φλούδα τους, γι’ αυτό και συνιστάται να καταναλώνονται ολόκληρα. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα του εντέρου, υποστηρίζοντας την ομαλή πέψη και συμβάλλοντας σε ένα υγιές γαστρεντερικό σύστημα.

Πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών

Πέρα από τις φυτικές ίνες, τα δαμάσκηνα περιέχουν ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Ο συνδυασμός αυτός τα καθιστά μια πλήρη τροφή, που προσφέρει ενέργεια και στηρίζει την καλή λειτουργία των μυών, των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένα είδη δαμάσκηνου περιέχουν ενώσεις όπως η ρεσβερατρόλη και οι ισοφλαβόνες, που σχετίζονται με αντιφλεγμονώδη οφέλη για τον οργανισμό. Παράλληλα, η παρουσία κατεχίνης φαίνεται να δρα προστατευτικά απέναντι στην οστεοπόρωση, ενισχύοντας την υγεία των οστών και περιορίζοντας τον κίνδυνο καταγμάτων.

Προστασία καρδιάς και μείωση χοληστερόλης

Η συστηματική κατανάλωση δαμάσκηνων συνδέεται με μείωση της «κακής» χοληστερόλης και βελτίωση των επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος αθηροσκλήρωσης και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ισχυρά αντιοξειδωτικά και πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες

Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτική βλάβη. Τα οφέλη από την καθημερινή κατανάλωση δαμάσκηνων είναι σημαντικά για την υγεία σε πολλά επίπεδα. Είτε τα απολαμβάνετε φρέσκα, είτε αποξηραμένα, αξίζει να τα εντάξετε στη διατροφή σας με μέτρο, ώστε να επωφεληθείτε από όλες τις πολύτιμες ιδιότητές τους.

