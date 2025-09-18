ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τις πετσέτες του μπάνιου

Ευ Ζην
Rinku Shemar / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 18/09/2025 - 15:24

Οι πετσέτες του μπάνιου μπορεί να κρύβουν βακτήρια και άλλους παθογόνους, εάν δεν πλένονται συχνά.

Σε μια δημοσκόπηση του 2023, το 44% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έπλενε τις πετσέτες του μπάνιου κάθε 3 μήνες ή πιο σπάνια, όπως αποκάλυψε το BBC. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους πέντε ερωτηθέντες είπε ότι πλένει τις πετσέτες μία φορά τον μήνα, το ένα τέταρτο απάντησε μία φορά την εβδομάδα, ενώ ένας στους 20 προτιμά να τις πλένει καθημερινά μετά το μπάνιο ή το ντους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε εταιρεία ντους.

«Είμαι κάπως σοκαρισμένη, γιατί θα περίμενα ότι οι πετσέτες θα είχαν σκληρύνει, θα ήταν γεμάτες ιδρώτα και πολύ άβολες στη χρήση», σχολίασε η δρ Sally Bloomfield, ειδικός στην οικιακή υγιεινή και στην πρόληψη λοιμώξεων, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα.

Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τις πετσέτες

Όπως εξηγεί η δρ Bloomfield ακόμα κι αν μια πετσέτα δείχνει καθαρή, στην πραγματικότητα έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια μικρόβια και μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για όσους ζουν μαζί σας. Αν δεν τις πλένετε συχνά, ο αριθμός των μικροοργανισμών αυξάνεται και στη συνέχεια είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλοι στο πλύσιμο, κάτι που δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για προβλήματα.

Όταν σκουπίζετε διαφορετικά μέρη του σώματος, η πετσέτα συγκρατεί μικρόβια και περισσότεροι μικροοργανισμοί του δέρματος μπορεί να μην είναι επικίνδυνοι από μόνοι τους, αλλά αν περάσουν σε πληγές ή εκδορές μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές λοιμώξεις.

Σύμφωνα με την ειδικό, θα πρέπει, λοιπόν, να πλένετε τις πετσέτες σας τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

Ζείτε μόνοι ή με άλλους;

Η εικόνα αλλάζει αν ζείτε με άλλους ανθρώπους, οπότε θα πρέπει να είστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Όπως εξηγεί η δρ Bloomfield, «μερικές φορές κουβαλάμε μικροοργανισμούς που μπορεί να μη μας αρρωστήσουν εκείνη τη στιγμή, αλλά αν τους μεταφέρουμε σε άλλους, εκείνοι μπορεί να νοσήσουν». Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο αν μοιράζεστε τις ίδιες πετσέτες, αλλά και αν βάζετε τα ρούχα σας στο ίδιο πλυντήριο με ρούχα άλλων ατόμων, αφού υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι έτσι εξαπλώνονται οι λοιμώξεις.

Αν ζείτε μόνοι σας, ο κίνδυνος μετάδοσης είναι σαφώς μικρότερος, ωστόσο η δρ Bloomfield προειδοποιεί ότι ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να αφήνετε τις πετσέτες άπλυτες για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Στο ίδιο πνεύμα, η δρ Cristina Psomadakis, δερματολόγος στο NHS, συστήνει να ελέγχετε τακτικά τις πετσέτες σας και να έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα πλυσίματος. «Αν έχετε ακμή στο πρόσωπο ή στο σώμα ή φλεγμονές στους θύλακες των τριχών, πρέπει να πλένετε τις πετσέτες σας συχνότερα», επισημαίνει, εξηγώντας ότι η κακή υγιεινή στο σπίτι και ειδικά οι άπλυτες πετσέτες– μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση δερματικών προβλημάτων. Αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν, το πρόβλημα θα συνεχιστεί.

Πετσέτες για το γυμναστήριο και για το πρόσωπο

Για όσους γυμνάζονται, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει μια πετσέτα για τον ιδρώτα. Σε αυτήν την περίπτωση, η δρ Bloomfield τονίζει ότι πρέπει να πλένεται πολύ συχνά, αφού με την άσκηση παράγεται ιδρώτας, αποβάλλονται κύτταρα δέρματος και μαζί με αυτά περνούν περισσότερα βακτήρια στην πετσέτα. Αν δεν πλυθεί, θα γεμίσει μικρόβια και στη συνέχεια θα είναι πιο δύσκολο να καθαριστεί αποτελεσματικά.

Και αν αναρωτιέστε αν χρειάζεται ξεχωριστή πετσέτα για το πρόσωπο και το σώμα, η δρ Psomadakis είναι κατηγορηματική: «Ναι, πρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικές πετσέτες». Όπως εξηγεί, η πετσέτα του σώματος έρχεται σε επαφή με περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν βακτήρια που σχετίζονται με τις κενώσεις, τα οποία σίγουρα δεν θέλετε να μεταφερθούν στο πρόσωπό σας.

Η δρ Bloomfield αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανησυχίες για το περιβάλλον και το κόστος που συνεπάγεται το πλυντήριο, ωστόσο επισημαίνει ότι είναι καλύτερο να πλένετε συχνά σε χαμηλή θερμοκρασία, παρά σπάνια σε πολύ υψηλή. Όπως καταλήγει: «Κρατήστε τα μικρόβιά σας για τον εαυτό σας».

