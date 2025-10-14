ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι 6 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν το συκώτι

Ευ Ζην
Οι 6 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν το συκώτι
Eeshan Garg / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 14/10/2025 - 15:39

Πώς θα διατηρήσετε το συκώτι σας υγιές.

Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, καθώς συμμετέχει σε εκατοντάδες λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση. Βρίσκεται στο άνω δεξιό τμήμα της κοιλιάς και λειτουργεί ως κεντρικό «εργαστήριο» του οργανισμού, αναλαμβάνοντας την αποτοξίνωση από επιβλαβείς ουσίες, τη διάσπαση και τον μεταβολισμό των φαρμάκων και του αλκοόλ, αλλά και τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Επιπλέον, αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή γλυκογόνου, συνθέτει πρωτεΐνες απαραίτητες για την πήξη του αίματος και συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού απέναντι σε λοιμώξεις. Παράλληλα, αποτελεί αποθήκη σημαντικών βιταμινών και ιχνοστοιχείων, τα οποία αξιοποιούνται όταν οι ανάγκες του σώματος αυξάνονται.

Επειδή λοιπόν το συκώτι επηρεάζει σχεδόν κάθε μεταβολική διεργασία και λειτουργεί αδιάκοπα για να διατηρεί την ισορροπία του οργανισμού, η καλή του υγεία είναι θεμελιώδης όχι μόνο για την πέψη και τον μεταβολισμό, αλλά και για τη γενικότερη ευεξία και μακροχρόνια υγεία.

Οι 6 συνήθειες που βλάπτουν το συκώτι

Ζάχαρη

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης δεν επηρεάζει μόνο τα δόντια ή το βάρος, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβαρυντική και για το ήπαρ. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τη φρουκτόζη (έναν τύπο ζάχαρης) για τη δημιουργία λίπους. Όταν η πρόσληψη επεξεργασμένων σακχάρων ή σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης είναι μεγάλη, το λίπος αυτό συσσωρεύεται στα ηπατικά κύτταρα, οδηγώντας σταδιακά σε λιπώδη διήθηση. Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να είναι εξίσου βλαβερή με το αλκοόλ, ακόμη κι αν δεν υπάρχει υπερβολικό βάρος. Είναι ένας ακόμη λόγος να περιορίσετε τρόφιμα με πρόσθετα σάκχαρα, όπως τα αναψυκτικά, τα γλυκά και τα βιομηχανικά αρτοσκευάσματα.

Παχυσαρκία

Όταν το σωματικό βάρος είναι αυξημένο, το επιπλέον λίπος μπορεί να συσσωρευτεί στα ηπατικά κύτταρα και να προκαλέσει μεταβολική δυσλειτουργία σχετιζόμενη με στεατοηπατίτιδα. Το συκώτι διογκώνεται και, με τον καιρό, αναπτύσσονται ουλές, μια κατάσταση γνωστή ως κίρρωση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε άτομα μέσης ηλικίας, σε όσους έχουν παχυσαρκία ή διαβήτη. Ωστόσο, η νόσος μπορεί να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να αναστραφεί με σωστή διατροφή και τακτική σωματική άσκηση.

Υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α από συμπληρώματα

Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, αλλά οι υψηλές δόσεις μέσω συμπληρωμάτων μπορεί να επιβαρύνουν σοβαρά το συκώτι. Αντίθετα, η πρόσληψή της μέσα από φυσικές πηγές είναι ασφαλής. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού λάβετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής.

Αναψυκτικά

Πλήθος ερευνών δείχνει ότι όσοι καταναλώνουν συχνά αναψυκτικά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν λίπος στο συκώτι. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα αναψυκτικά είναι η άμεση αιτία, η μείωση της κατανάλωσης αποτελεί σίγουρα μια καλή επιλογή για την προστασία του ήπατος.

Τρανς λιπαρά

Τα τρανς λιπαρά είναι τεχνητά λίπη που περιέχονται σε πολλά επεξεργασμένα και συσκευασμένα προϊόντα, καθώς και σε ορισμένα αρτοσκευάσματα. Μια διατροφή πλούσια στα λιπαρά αυτά αυξάνει την πιθανότητα αύξησης του σωματικού βάρους, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του ήπατος.

Αλκοόλ

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι επιζήμια, ωστόσο λίγοι συνειδητοποιούν πόσο εύκολο είναι να υπερβείτε το όριο χωρίς να το καταλάβετε. Πολλά ποτήρια χωρούν περισσότερη ποσότητα από μία τυπική μερίδα, που αντιστοιχεί σε περίπου 150 ml κρασί, 350 ml μπίρας ή 45 ml ποτού. Οι ειδικοί συστήνουν να τηρείτε το μέτρο: έως ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και έως δύο για τους άνδρες. Πρέπει, πάντως, να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει απολύτως ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι τροφές που κρύβουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τροφική δηλητηρίαση
Οι τροφές που κρύβουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τροφική δηλητηρίαση 19 Οκτωβρίου 2025
Τα 3 συμπτώματα στο στόμα που μπορεί να μαρτυρούν επικίνδυνη ανεπάρκεια βιταμίνης 14 Οκτωβρίου 2025
Τα 3 συμπτώματα στο στόμα που μπορεί να μαρτυρούν επικίνδυνη ανεπάρκεια βιταμίνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέλι: Οφέλη για την υγεία και πώς να το εντάξετε σωστά στη διατροφή σας

Μέλι: Οφέλη για την υγεία και πώς να το εντάξετε σωστά στη διατροφή σας

Ευ Ζην
Γιατί οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία;

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία;

Ευ Ζην
Βιντεοπαιχνίδια: Πόσες ώρες την εβδομάδα συνδέονται με χειρότερη υγεία

Βιντεοπαιχνίδια: Πόσες ώρες την εβδομάδα συνδέονται με χειρότερη υγεία

Μελέτες
Πώς να προσεγγίσετε τη γήρανση με θετική νοοτροπία

Πώς να προσεγγίσετε τη γήρανση με θετική νοοτροπία

Ευ Ζην
Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής για καλύτερη υγεία μετά τα 50

Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής για καλύτερη υγεία μετά τα 50

Ευ Ζην
8 αλήθειες και μύθοι για την υγεία

8 αλήθειες και μύθοι για την υγεία

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί η γάτα σας κοιμάται στα πόδια σας;
Ευ Ζην
19/01/2026 - 18:17
Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από το ψύχος
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 18:02
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας η 25η Ιανουαρίου 2026
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 17:33
Η καθημερινή συνήθεια που γερνά την καρδιά σας πιο γρήγορα από το κάπνισμα
Ευ Ζην
19/01/2026 - 17:10
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 17:06
Πάρος: Σοβαρές ελλείψεις γιατρών στο Κέντρο Υγείας
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 16:49
ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα πάνω από 200 φάρμακα – Αναλυτικά η λίστα
Φάρμακο
19/01/2026 - 16:20
Οι 4 τροφές που δεν πρέπει να πλένετε πριν το μαγείρεμα
Ευ Ζην
19/01/2026 - 15:17
Αθανάσιος Χριστόπουλος: Τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά διασήμων στην πλαστική χειρουργική
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 15:16
Άσθμα: Νέα μέθοδος μπορεί να προβλέψει τις σοβαρές κρίσεις έως και πέντε χρόνια νωρίτερα
Μελέτες
19/01/2026 - 14:27
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν κινείστε μόλις 5 λεπτά παραπάνω την ημέρα
Μελέτες
19/01/2026 - 14:19
Ματίνα Παγώνη για γρίπη Κ: «Έχει τρελή μεταδοτικότητα»
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 13:45
Αρακάς: Γιατί είναι τόσο υγιεινός και θρεπτικός
Ευ Ζην
19/01/2026 - 13:09
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για φάρμακο επιληψίας για βρέφη και μικρά παιδιά
Φάρμακο
19/01/2026 - 12:17
Χοληδόχος Κύστη και Πολύποδες: Διάγνωση και θεραπεία
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 11:21
Γιατί είναι σημαντικό να τρώμε γιαούρτι κάθε πρωί – Τι προσφέρει στον οργανισμό
Ευ Ζην
19/01/2026 - 11:08
Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν δεν λαμβάνουμε αρκετή βιταμίνη D
Ευ Ζην
19/01/2026 - 10:28
Γιατί οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την υγεία;
Ευ Ζην
19/01/2026 - 09:55
Τρόφιμα πλούσια σε μελατονίνη για ξεκούραστο ύπνο
Ευ Ζην
19/01/2026 - 09:10
Πώς να ξεκινήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής χωρίς υπερβολές
Ευ Ζην
19/01/2026 - 08:20
8 αλήθειες και μύθοι για την υγεία
Επικαιρότητα
19/01/2026 - 06:40
Πώς να κοιμάστε πιο εύκολα το βράδυ
Ευ Ζην
19/01/2026 - 06:27
Η άσκηση ως σύμμαχος της κατάθλιψης - Νέα μελέτη
Μελέτες
19/01/2026 - 06:11
Γρίπη: Ξεκινά η υποχώρηση του κύματος - Ο ρόλος του εμβολίου
Μελέτες
19/01/2026 - 06:00
Υγιεινά σνακ για τις λιγούρες στην εγκυμοσύνη
Ευ Ζην
18/01/2026 - 10:15
Πόνοι στην πλάτη: Τι να κάνετε για ανακούφιση
Ευ Ζην
18/01/2026 - 09:24
Λιναρόσπορος: Τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
18/01/2026 - 08:20
Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής για καλύτερη υγεία μετά τα 50
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:42
Το πιο ανησυχητικό σημάδι ότι μια σχέση τελειώνει
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:25
Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ