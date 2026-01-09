Μπύρα, κρασί ή αποσταζόμενα; Ποια επιλογή αλκοόλ είναι η πιο υγιεινή

Όταν τίθεται το ερώτημα ποιο είδος αλκοόλ είναι το πιο υγιεινό, στην ουσία τίθεται το ερώτημα ποιο προκαλεί τη μικρότερη βλάβη.

Από πλευράς υγείας, το είδος του αλκοόλ έχει πολύ μικρότερη σημασία από την ποσότητα, τη συχνότητα και τον τρόπο κατανάλωσης, καθώς οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό μπορεί εύκολα να καταναλωθεί σε υπερβολή.

Ποιο είναι το πιο υγιεινό αλκοολούχο ποτό;

Το πιο υγιεινό είδος αλκοόλ είναι το να μην πίνετε καθόλου. Ακόμη κι έτσι, η πλήρης αποχή δεν είναι πάντα ρεαλιστική, ούτε είναι απαραίτητα κάτι που επιθυμούν όλοι.

Σύμφωνα με το Very Well Health, το αν η μπύρα, το κρασί ή τα ποτά είναι πιο «υγιεινή» επιλογή εξαρτάται λιγότερο από το είδος και περισσότερο από τους εξής παράγοντες:

Πόσο πίνετε (ποσότητα).

Πόσο συχνά πίνετε (συχνότητα).

Πώς πίνετε (αργά και με φαγητό ή επεισόδια υπερκατανάλωσης).

Τι συνοδεύει το ποτό (ζαχαρούχα mixers, θερμιδογόνα κοκτέιλ, σφηνάκια κ.λπ.).

Όλα τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν αιθανόλη, την ουσία που ευθύνεται τόσο για το αίσθημα ευφορίας όσο και για τους περισσότερους κινδύνους για την υγεία. Εκτός από ορισμένους τύπους καρκίνου, η κατανάλωση αλκοόλ έχει συσχετιστεί με ηπατική νόσο, καρδιοπάθεια, κατάθλιψη και άγχος.

Μπύρα

Τυπική μερίδα: 330 ml, 5% αλκοόλ κατ’ όγκο

Θερμίδες: 140–180

Υδατάνθρακες: 10–20 γρ.

Ζάχαρη: 0 γρ.

Η μπύρα περιέχει μικρές ποσότητες αντιοξειδωτικών από το κριθάρι και τον λυκίσκο και η χαμηλότερη περιεκτικότητά της σε αλκοόλ, σε σύγκριση με άλλα ποτά, μπορεί να οδηγεί σε πιο αργή κατανάλωση.

Επειδή η μπύρα είναι προϊόν ζύμωσης, συχνά συνδέεται με την υγεία του εντέρου. Στην πράξη όμως, οποιαδήποτε μορφή αλκοόλ μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του εντέρου. Αν αναζητάτε οφέλη για το έντερο, είναι προτιμότερο να επιλέξετε τρόφιμα όπως το ξινολάχανο, το γιαούρτι ή το κεφίρ.

Συνολικά, η μπύρα δεν είναι εγγενώς χειρότερη από άλλα αλκοολούχα ποτά. Χρειάζεται όμως προσοχή, καθώς μεγάλες μπύρες και δυνατές craft μπύρες μπορεί να περιέχουν περισσότερο αλκοόλ από μία «τυπική» μπύρα.

Κρασί

Τυπική μερίδα: 150 ml, 12% αλκοόλ κατ’ όγκο

Θερμίδες: 120–130

Υδατάνθρακες: 3–5 γρ.

Ζάχαρη: ποικίλλει

Το κόκκινο κρασί περιέχει μία πολυφαινόλη που ονομάζεται ρεσβερατρόλη, η οποία στο παρελθόν έχει συνδεθεί με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Ωστόσο, νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η ποσότητα ρεσβερατρόλης που θα μπορούσε να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν είναι εφικτό να προσληφθεί μέσω του κρασιού ή της διατροφής.

Αν θέλετε παρ’ όλα αυτά να προσλαμβάνετε ρεσβερατρόλη, σκούρα σταφύλια, βατόμουρα και καρύδια αποτελούν επίσης πηγές της, προσφέροντας ταυτόχρονα και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Η τακτική κατανάλωση κρασιού έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου, ακόμη και όταν καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες.

Αποστάγματα

Τυπική μερίδα: 45 ml, 40% αλκοόλ κατ’ όγκο

Θερμίδες: 100

Υδατάνθρακες: 0 γρ.

Ζάχαρη: 0 γρ.

Τα αποσταζόμενα ποτά όπως το ούζο, η βότκα, το τζιν, το ουίσκι ή το ρούμι είναι πιο εύκολο να μετρηθούν ως «τυπική» μερίδα σε σύγκριση με την μπύρα ή το κρασί. Ωστόσο, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ αυξάνει την πιθανότητα γρήγορης μέθης, κάτι που ενέχει κινδύνους, καθώς τα σφηνάκια και τα κοκτέιλ καταναλώνονται εύκολα σε υπερβολή.

Παρότι τα αποστάγματα μπορεί να φαίνονται «ελαφρύτερα» διατροφικά, επειδή αποδίδουν λίγες θερμίδες και ελάχιστα άλλα θρεπτικά στοιχεία, παραδίδουν το αλκοόλ στον οργανισμό πολύ γρήγορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

4 πιο «υγιεινές» επιλογές ποτού

Ποια θα μπορούσε λοιπόν να είναι μία πιο «υγιεινή» παραγγελία σε επίπεδο ποτού; Η κλινική του Cleveland προτείνει τις εξής 4 επιλογές:

Ξηρό κόκκινο κρασί. Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υψηλότερη σε αντιοξειδωτικά. Καλό είναι να αποφεύγονται επιλογές με υψηλότερο αλκοολικό βαθμό, καθώς αυτό συνήθως συνοδεύεται και από περισσότερα σάκχαρα. Ένα μέσο ποσοστό αλκοόλ είναι περίπου 12%.

Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υψηλότερη σε αντιοξειδωτικά. Καλό είναι να αποφεύγονται επιλογές με υψηλότερο αλκοολικό βαθμό, καθώς αυτό συνήθως συνοδεύεται και από περισσότερα σάκχαρα. Ένα μέσο ποσοστό αλκοόλ είναι περίπου 12%. Ξηρό λευκό κρασί ή σαμπάνια. Η λογική είναι παρόμοια με το κόκκινο κρασί, απλώς χωρίς τα επιπλέον αντιοξειδωτικά.

Η λογική είναι παρόμοια με το κόκκινο κρασί, απλώς χωρίς τα επιπλέον αντιοξειδωτικά. Απλά κοκτέιλ χωρίς περιττά υλικά. Επιλέξτε ένα διαυγές απόσταγμα, όπως βότκα ή λευκό ρούμι, και συνδυάστε το με mixer χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων, όπως σόδα ή αναψυκτικό τύπου light. Μία φέτα λάιμ μπορεί να προσθέσει γεύση χωρίς επιβάρυνση.

Επιλέξτε ένα διαυγές απόσταγμα, όπως βότκα ή λευκό ρούμι, και συνδυάστε το με mixer χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων, όπως σόδα ή αναψυκτικό τύπου light. Μία φέτα λάιμ μπορεί να προσθέσει γεύση χωρίς επιβάρυνση. Μπύρα light. Περιέχει λιγότερες θερμίδες και υδατάνθρακες σε σύγκριση με την κανονική μπύρα.

Προσοχή στις μερίδες

Όπως είναι εύκολο να καταναλωθεί μεγαλύτερη ποσότητα από μία τυπική μερίδα πατατάκια ή μπισκότα, έτσι είναι εύκολο να ξεπεραστεί και μία τυπική μερίδα αλκοόλ σε μία μόνο περίσταση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για craft μπύρες, μεγάλα γεμίσματα κρασιού και δυνατά κοκτέιλ.

Ένα τυπικό ποτό αντιστοιχεί περίπου σε 14 γρ. καθαρής αλκοόλης, δηλαδή:

Μπύρα: 330 ml με 5% αλκοόλ.

Κρασί: 150 ml με 12% αλκοόλ.

Ποτά και αποστάγματα: 45 ml με 40% αλκοόλ.

Στην πράξη, μία μπύρα 500 ml με 7% αλκοόλ μπορεί να ισοδυναμεί με περίπου δύο τυπικά ποτά ή και περισσότερα. Τα κοκτέιλ συχνά περιέχουν δύο έως τρεις μερίδες αλκοόλ, ενώ ένα γενναιόδωρο ποτήρι κρασιού 240–270 ml μπορεί να αντιστοιχεί σε 1,5 έως δύο ποτά.