Τι θα γίνει στο σάκχαρό σας αν περπατήσετε για 2 λεπτά μετά από ένα γεύμα

Ακόμα και 2 λεπτά περπάτημα μπορούν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις για το σάκχαρό σας.

«Εδώ και αιώνες, οι κάτοικοι των μεσογειακών χωρών συνηθίζουν να σηκώνονται μετά από τα γεύματα και να κάνουν έναν περίπατο. Το περπάτημα είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της καθημερινότητας, που θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο της μεσογειακής διατροφής», αναφέρει δημοσίευμα του αμερικανικού CNN.

Αν και η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν μεσογειακή χώρα, τα τελευταία χρόνια τόσο η διατροφή όσο και γενικότερα το lifestyle μας έχει απομακρυνθεί από τα μεσογειακά πρότυπα, με τη δυτικού τύπου διατροφή, την αστικοποίηση και τους γρήγορους ρυθμούς ζωής να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Ωστόσο, πρόσφατα η Μεσογειακή Διατροφή έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, καθώς σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα την προτείνει, τονίζοντας ότι προωθεί την καλή υγεία και τη μακροζωία. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αποδείξει πλέον χωρίς καμία αμφιβολία, ότι η συγκεκριμένη διατροφή μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη, υψηλή χοληστερίνη, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικό και ορισμένους καρκίνους, ενώ παράλληλα δυναμώνει τα οστά, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου, προφυλάσσει από την άνοια και την κατάθλιψη και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους.

Ωστόσο, όπως φαίνεται μέσα από μια μελέτη του 2022, σημασία δεν έχει μόνο το τι τρώει κάποιος αλλά και το τι κάνει μετά το γεύμα και όπως φαίνεται η παραδοσιακή συνήθεια των προγόνων μας να κάνουν μια βόλτα μετά το φαγητό μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Πώς ακόμα και 2 λεπτά περπάτημα βοηθούν στη διαχείριση του σακχάρου

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sports Medicine διαπίστωσε πως ακόμη και 2 με 5 λεπτά περπατήματος μετά το γεύμα αρκούν για να δει κανείς μείωση στο σάκχαρό του.

Η ορθοστασία μετά το φαγητό έχει επίσης κάποιο όφελος, αλλά όχι όσο το περπάτημα, σύμφωνα με τον Aidan Buffey, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ στην Ιρλανδία.

«Τα μικρά διαλείμματα ορθοστασίας στη διάρκεια της ημέρας και μετά τα γεύματα μείωσαν τη γλυκόζη κατά μέσο όρο 9,5% σε σχέση με την παρατεταμένη καθιστική στάση. Όμως το ελαφρύ περπάτημα οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση, περίπου 17%. Αυτό δείχνει ότι το να διακόπτετε την πολύωρη καθιστική στάση με διαλείμματα ορθοστασίας και περπατήματος είναι ωφέλιμο για τα επίπεδα σακχάρου», ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο CNN.

Η μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 εξέτασε επτά μελέτες που συνέκριναν την καθιστική στάση, την ορθοστασία και το περπάτημα ως προς την επίδρασή τους στα επίπεδα ινσουλίνης και σακχάρου. Οι συμμετέχοντες έπρεπε είτε να σταθούν όρθιοι είτε να περπατήσουν για 2 έως 5 λεπτά κάθε 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα.

Συνολικά, ο χρόνος δραστηριότητας ήταν περίπου 28 λεπτά ημερησίως, με τα διαλείμματα να κυμαίνονται από 2 έως 5 λεπτά.

Η ορθοστασία αποδείχθηκε καλύτερη από το να καθίσει κανείς αμέσως σε καρέκλα ή καναπέ, αλλά δεν βοήθησε στη μείωση της ινσουλίνης. Αντίθετα, ένας μικρός περίπατος μετά το γεύμα έκανε τα επίπεδα σακχάρου να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πιο ομαλά, ενώ τα επίπεδα ινσουλίνης παρέμεναν πιο σταθερά.

Η αποφυγή των απότομων αυξομειώσεων του σακχάρου είναι σημαντική, καθώς τέτοιες διακυμάνσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη και καρδιοπάθειες. Έρευνες δείχνουν ότι το σάκχαρο κορυφώνεται 60 έως 90 λεπτά μετά το γεύμα, επομένως είναι καλύτερο να κινείστε λίγο αμέσως μετά.

Πώς το περπάτημα βοηθά στο σάκχαρο

Οι μύες χρειάζονται γλυκόζη για να λειτουργήσουν, άρα η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην απομάκρυνση των σακχάρων από το αίμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δρομείς κάνουν «φόρτωση υδατανθράκων» πριν από έναν μαραθώνιο ή έναν αγώνα.

Αν θέλετε να αποκομίσετε ακόμη περισσότερα οφέλη, στοχεύστε να καλύπτετε τις ελάχιστες συστάσεις σωματικής δραστηριότητας: 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση και δύο ημέρες ενδυνάμωσης μυών την εβδομάδα.

«Όσοι είναι σωματικά δραστήριοι για περίπου 150 λεπτά την εβδομάδα έχουν 33% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία σε σχέση με όσους δεν ασκούνται», αναφέρουν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Με απλά λόγια, αν κινείστε περίπου 21 λεπτά την ημέρα, μειώνετε τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά ένα τρίτο.