ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κομισιόν: Δίμηνη προθεσμία για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων

Πολιτική Υγείας
Κομισιόν: Δίμηνη προθεσμία για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων
Αντώνης Ραυτόπουλος
Δευτέρα, 05/10/2026 - 06:01
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Κίνδυνος κυρώσεων για την Ελλάδα αν δεν πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τρίτους συνεχίζουν να είναι σε υψηλά επίπεδα, παρά τις δεσμεύσεις του υπουργείου Υγείας για επίλυση του προβλήματος εδώ και καιρό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Μάλιστα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, είχαμε και αρνητικό ρεκόρ δεκαετίες στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από τότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ωστόσο δεν έχει φτάσει σε επιθυμητά επίπεδα.

Πέρα από το πρόβλημα αυτό καθαυτό, υπάρχει ακόμα ένας κίνδυνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει στο μικροσκόπιο τη χώρα μας για το συγκεκριμένο ζήτημα και το ίδιο κάνει και τώρα, με τον κίνδυνο να εφαρμοστούν κυρώσεις να είναι πιο ορατός από ποτέ. Μάλιστα, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Ιουνίου 2025, με την οποία διαπιστώθηκε ότι παρέβη την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές, λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων της προς τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα πρέπει να εξοφλούν τους προμηθευτές εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες. Ωστόσο, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να υπερβαίνουν σημαντικά την προθεσμία αυτή. Τον Ιούνιο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια προμηθευτών ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο του 2019. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους προμηθευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, και υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να λειτουργούν, να αναπτύσσονται και να επενδύουν».

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις. Αν η Επιτροπή θεωρήσει την απάντηση ανεπαρκή, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 23:08
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Βγήκε και είπε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της τελείωσε, μήπως είναι ακόμα εν εξελίξει;»
Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Βγήκε και είπε ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της τελείωσε, μήπως είναι ακόμα εν εξελίξει;» 02 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα

Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα

Μελέτες
«Ασφυξία» στο ΕΣΥ της Κρήτης - 2.500 οι κενές θέσεις

«Ασφυξία» στο ΕΣΥ της Κρήτης - 2.500 οι κενές θέσεις

Επικαιρότητα
Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι είναι οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Επικαιρότητα
ΕΣΥ: Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

ΕΣΥ: Χρηματοδότηση 8,26 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθέσεις, παραληρήματα, επικοινωνία και ένα ΕΣΥ στο περιθώριο

Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθέσεις, παραληρήματα, επικοινωνία και ένα ΕΣΥ στο περιθώριο

Πολιτική Υγείας
Παχυσαρκία: Η Ευρώπη νοσεί, η Ελλάδα υποφέρει

Παχυσαρκία: Η Ευρώπη νοσεί, η Ελλάδα υποφέρει

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λάρισα: Τρία άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη στο συνεργείο υγραεριοκίνησης
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:35
Πολλαπλό Μυέλωμα: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία - Το ΕΚΠΑ στο 23ο Ετήσιο Συνέδριο της International Myeloma Society
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 12:05
Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης – Αναφορές για τραυματίες
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:51
Αττικόν: «Επικίνδυνη κατάσταση στην Ψυχιατρική Κλινική», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:29
Προποφόλη: Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 11:01
Μαζωνάκης: Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή – Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό
Επικαιρότητα
05/10/2026 - 10:35
Πίνετε νερό με λεμόνι κάθε μέρα; Δείτε τι μπορεί να αλλάξει στον οργανισμό σας
Ευ Ζην
05/10/2026 - 09:30
Ένωση που βρίσκεται σε φρούτο βελτιώνει σημαντικά τους δείκτες της καρδίας
Μελέτες
05/10/2026 - 08:15
5 τρόποι για να αγαπήσετε τον εαυτό σας - Τι λέει η ψυχολογία
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:41
Γιατί αξίζει να καταναλώνετε περισσότερο μέλι φθινόπωρο και χειμώνα
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:25
Σαρδέλες: Η διατροφική «υπερτροφή» που θέλει όμως μέτρο
Ευ Ζην
05/10/2026 - 06:14
Κομισιόν: Δίμηνη προθεσμία για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων
Πολιτική Υγείας
05/10/2026 - 06:01
Floating French Manicure: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που ταιριάζει με κάθε εμφάνιση
Ευ Ζην
04/10/2026 - 09:32
Πώς θα βάλετε το περπάτημα στη ζωή σας - Εβδομαδιαίο πλάνο για να ξεκινήσετε
Ευ Ζην
04/10/2026 - 08:13
Πώς θα γίνεις πιο κοινωνικός σε 8 απλά βήματα - Τι λέει η ψυχολογία
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:45
5 συνταγές με σταφύλια που θα δώσουν γεύση ακόμα και στα πιο βαρετά γεύματα
Ευ Ζην
04/10/2026 - 06:27
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν παίρνετε συμπληρώματα κρεατίνης χωρίς να ασκείστε
Μελέτες
04/10/2026 - 06:11
Στρες, κούραση ή κάτι πιο σοβαρό; Τι κρύβεται πίσω από τα κενά μνήμης
Μελέτες
04/10/2026 - 06:00
Ακόμη και μία προπόνηση ενδυνάμωσης την εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σώμα και την υγεία σας
Ευ Ζην
03/10/2026 - 09:38
Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία
Ευ Ζην
03/10/2026 - 08:14
6 τροφές με την περισσότερη «κρυμμένη» ζάχαρη - Θα εκπλαγείτε
Ευ Ζην
03/10/2026 - 06:46
Φασολάδα: Εύκολη συνταγή για μερακλήδες
Ευ Ζην
03/10/2026 - 06:29
Καρκίνος του μαστού: Πρώτοι σε μαστογράφους, «τυφλοί» στα δεδομένα
Μελέτες
03/10/2026 - 06:12
Τι μπορούμε να μάθουμε για τη μακροζωία από τους ηλικιωμένους της Ιαπωνίας
Επικαιρότητα
03/10/2026 - 06:00
Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη
Μελέτες
02/10/2026 - 19:40
Πώς θα κάνετε εξαέρωση στο καλοριφέρ μόνοι σας
Ευ Ζην
02/10/2026 - 18:57
Οκτώβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
Επιχειρείν
02/10/2026 - 18:21
Ανακαλείται αντρική βαφή μαλλιών – Πωλείται και στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 17:31
Ο τρόπος που κοιμίζετε το μωρό σας μπορεί να του σώσει τη ζωή - Νέα έκθεση CDC
Μελέτες
02/10/2026 - 17:21
ΕΟΦ: Ο κατάλογος των φαρμάκων σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Σεπτέμβριο
Επικαιρότητα
02/10/2026 - 16:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ