Το φρούτο που βοηθά στη μείωση του άγχους και μπουστάρει με βιταμίνη C

Ευ Ζην
Το φρούτο που βοηθά στη μείωση του άγχους και μπουστάρει με βιταμίνη C
Newsroom
Τρίτη, 18/03/2025 - 06:30

Το άγχος ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους.

Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες αν πίνουν αρκετή ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα συναισθήματα άγχους. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνετε το νερό ακόμα πιο ισχυρό «όπλο» ενάντια στο άγχος προσθέτοντας χυμό λεμονιού.

Τα λεμόνια έχει διαπιστωθεί ότι μειώνουν την αρτηριακή πίεση, και το άγχος, ενώ μας βοηθούν να νιώθουμε πιο ήρεμοι γενικότερα.

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι γι' αυτά τα οφέλη:

- Ενυδάτωση. Πίνοντας ένα ποτήρι νερό, ειδικά χλιαρό, είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρωί αφού δεν έχουμε πάρει υγρά για αρκετές ώρες όσο κοιμόμασταν. Το να κρατάμε το σώμα μας επαρκώς ενυδατωμένο, μας βοηθά να διατηρήσουμε την ισορροπία, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά.

- Βιταμίνη C. Τα λεμόνια περιέχουν μια καλή ποσότητα βιταμίνης C (σχεδόν όση και τα πορτοκάλια), μια θρεπτική ουσία που είναι γνωστό ότι μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες.

Η βιταμίνη C έχει βρεθεί ότι καταπολεμά τις βλάβες των εγκεφαλικών κυττάρων λόγω της ορμόνης του στρες, κορτιζόλης.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η βιταμίνη C βοήθησε τους ανθρώπους να ξεφύγουν πιο εύκολα από μια στρεσογόνα κατάσταση. Σε αυτή τη μελέτη, η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης επέστρεψαν στο φυσιολογικό πιο γρήγορα όταν οι άνθρωποι έλαβαν βιταμίνη C πριν από ένα αγχωτικό γεγονός.

Επιπλέον, το άγχος κάνει το σώμα μας να απελευθερώνει περισσότερες ελεύθερες ρίζες από ό,τι όταν είμαστε σε καλή διάθεση. Η βιταμίνη C βοηθά στον έλεγχο των ελεύθερων ριζών, «επιδιορθώνοντας» τις βλάβες στο σώμα. Βασικά, βοηθά στην προστασία του οργανισμού από τις σωρευτικές επιπτώσεις του στρες.

Η βιταμίνη C είναι επίσης απαραίτητη για την αποκατάσταση των επινεφριδίων μας, τα οποία μπορεί να επηρεαστούν όταν βρισκόμαστε υπό υπερβολικό στρες. Χωρίς βιταμίνη C μπορεί να έχουμε κόπωση, προβλήματα που σχετίζονται με το στρες και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Μία εύκολη λύση είναι να φτιάξετε παγάκια από χυμό λεμονιού, ώστε να τα προσθέσετε στο νερό σας όταν το επιθυμείτε. Απλώς ρίξτε μερικά παγάκια σε ένα ποτήρι κρύο ή ζεστό νερό όταν το χρειάζεστε.

