Coca-Cola: Περισσότερες Επιλογές, Λιγότερη Ζάχαρη

Σε μια εποχή που οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και διαβίωσης, η Coca-Cola στην Ελλάδα συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη προϊόντων με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε ζάχαρη, με στόχο να δώσει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και να τους βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση της πρόσληψης ζάχαρης από τα προϊόντα της.

Στην Ελλάδα, η Coca-Cola έχει μειώσει συγκεκριμένα κατά 18,7% τη ζάχαρη και κατά 18.2% τις θερμίδες στα αναψυκτικά της, κατά μέσο όρο, ανά 100 ml που διέθεσε στην αγορά, από το 2017 μέχρι και το 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, η Coca-Cola Zero είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν την υπέροχη αυθεντική γεύση της Coca‑Cola, χωρίς ζάχαρη και θερμίδες, ενώ η εταιρεία έχει πετύχει 30% λιγότερη ζάχαρη* στη Fanta πορτοκαλάδα.

To 44% του όγκου πωλήσεών της στην Ελλάδα προέρχεται από προϊόντα με λίγη ή καθόλου ζάχαρη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της The Coca-Cola Company να μετεξελιχθεί πλήρως σε μία «total beverage» εταιρεία, αναπτύσσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και brands - όπως Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Fuzetea - που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές προϊόντων με λιγότερη ή καθόλου ζάχαρη. Σήμερα στην Ελλάδα, για όλα τα προϊόντα μας υπάρχει επιλογή με χαμηλές ή καθόλου θερμίδες και ενθαρρύνουμε ενεργά τους καταναλωτές σε τέτοιου είδους επιλογές. H στρατηγική αυτή επιλογή επένδυσης σε προϊόντα με λίγες ή μηδενικές θερμίδες δικαιώνεται, καθώς το 44% του συνολικού όγκου πωλήσεων** της Coca-Cola στην Ελλάδα προέρχεται από προϊόντα με μειωμένη ή μηδενική ζάχαρη και θερμίδες.

Παράλληλα με τη μείωση της ζάχαρης και την ανασύνθεση των προϊόντων, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά πληθώρα συσκευασιών για καλύτερο έλεγχο των μερίδων, με μικρές συσκευασίες 250 ml για όλες τις κορυφαίες μάρκες αναψυκτικών της και των 150 ml για τα προϊόντα Coca-Cola.

Επίσης, σε επίπεδο κλάδου στην Ευρώπη, οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Αναψυκτικών (UNESDA), έχουν πετύχει συνολική μείωση 28,6% των μέσων πρόσθετων σακχάρων από το 2000.

Στόχος της εταιρείας είναι, αφουγκραζόμενη τους καταναλωτές, να οδηγεί τις τάσεις με σταθερή δέσμευση να συνεχίσει να αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που κάνουν τη διαφορά, προϊόντων που πέρα από το να προσφέρουν απόλαυση, θα ανταποκρίνονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε έναν πιο υγιεινό διατροφικό περιβάλλον.

* Η μείωση αφορά σε σύγκριση με τις περισσότερες αεριούχες πορτοκαλάδες με σάκχαρα στην Ελλάδα.

** Με βάση τα παγκόσμια στοιχεία πωλήσεων για το οικονομικό έτος 2022, εξαιρείται η Multon, Global Ventures.