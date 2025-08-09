ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Ευ Ζην
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Σάββατο, 09/08/2025 - 11:18

Δείτε τι προκαλούν στα πόδια σας, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η χρήση ψηλοτάκουνων παπουτσιών αποτελεί για πολλές γυναίκες μία αυτονόητη στιλιστική επιλογή, αν και συχνά συνοδεύεται από δυσφορία και πόνο. Παρότι τα ψηλοτάκουνα προσδίδουν κομψότητα και ύψος, η συστηματική τους χρήση μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα. Παρακάτω θα αναλύσουμε πώς τα ψηλοτάκουνα επηρεάζουν το σώμα σας, γιατί προκαλούν πόνο και τραυματισμούς, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, βάσει επιστημονικών οδηγιών από την American Osteopathic Association.

Τα ψηλοτάκουνα θέτουν τα πόδια σας σε μη φυσιολογική γωνία, προκαλώντας μετατόπιση και ένταση σε μύες και αρθρώσεις, που επεκτείνονται στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους. Η αλλαγή αυτή στη στάση του σώματος οδηγεί σε χρόνια καταπόνηση και πόνο, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σας.

Αναλυτικότερα, η πελματιαία περιτονία είναι μια πυκνώδης ταινία συνδετικού ιστού που ενώνει την πτέρνα με τα δάκτυλα. Όσο πιο συχνά φοράτε παπούτσια με ψηλά τακούνια, τόσο περισσότερο την ταλαιπωρείτε. Επιπλέον, το περπάτημα στις μύτες των ποδιών μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να αναγκάζεστε να καμπυλώνετε την πλάτη, ενισχύοντας την καταπόνηση και τους πόνους.

Για να περιορίσετε τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης ψηλοτάκουνων, θα σας βοηθήσουν οι συχνές διατάσεις στις γάμπες.Τέτοιες διατάσεις μπορούν να χαλαρώσουν τους μύες που επηρεάζονται άμεσα από τη χρήση τακουνιών και να μειώσουν τους πόνους στην πλάτη. Μια απλή και αποτελεσματική άσκηση περιλαμβάνει τοποθέτηση της φτέρνας σε ανυψωμένη επιφάνεια (όπως ένα βιβλίο) και ελεγχόμενη κάμψη προς τα εμπρός ώστε να τεντωθούν οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι γάμπες. Αυτή η ρουτίνα διατάσεων συνιστάται να εφαρμόζεται πριν και μετά τη χρήση ψηλοτάκουνων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον, η επιλογή παπουτσιών παίζει καθοριστικό ρόλο στην άνεση και την αποφυγή τραυματισμών. Η κλίση του παπουτσιού, δηλαδή η γωνία ανάμεσα στη φτέρνα και το μπροστινό μέρος του ποδιού, είναι πιο σημαντική από το ύψος του τακουνιού. Παπούτσια με σόλα πλατφόρμας και παχύτερο τακούνι βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του βάρους και στη σταθερότητα, μειώνοντας τον κίνδυνο διαστρεμμάτων και φθορών στα πόδια. Αντίθετα, τα στενά, μυτερά ψηλοτάκουνα που πιέζουν τα δάχτυλα ευνοούν την εμφάνιση πόνου, φουσκάλων και παραμορφώσεων.

Τέλος, είναι ουσιώδες τα ψηλοτάκουνα να εφαρμόζουν σωστά, ώστε να συγκρατούν το πόδι σταθερά, αποτρέποντας την ολίσθηση που προκαλεί τριβές και τραυματισμούς, όπως φουσκάλες και σκισμένα νύχια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 19:42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους
Πώς θα καταπολεμήσετε την πιτυρίδα, σύμφωνα με τους δερματολόγους 08 Αυγούστου 2025
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό 11 Αυγούστου 2025
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν ξεκινήσετε να γυμνάζεστε 15 λεπτά κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν ξεκινήσετε να γυμνάζεστε 15 λεπτά κάθε μέρα

Ευ Ζην
5 τροφές που πυροδοτούν φλεγμονή στο σώμα

5 τροφές που πυροδοτούν φλεγμονή στο σώμα

Ευ Ζην
Αποσύρεται από την αγορά λάδι σώματος για λάμψη λόγω επικίνδυνου χημικού

Αποσύρεται από την αγορά λάδι σώματος για λάμψη λόγω επικίνδυνου χημικού

Επικαιρότητα
Αυτή είναι η ηλικία που φτάνετε στο αποκορύφωμα της φυσικής σας κατάστασης

Αυτή είναι η ηλικία που φτάνετε στο αποκορύφωμα της φυσικής σας κατάστασης

Μελέτες
4 συνήθειες των γυναικών που έχουν πάντα ανεβασμένη λίμπιντο

4 συνήθειες των γυναικών που έχουν πάντα ανεβασμένη λίμπιντο

Ευ Ζην
Μπορεί η ψυχική υγεία να επηρεάσει την εμφάνισή σας;

Μπορεί η ψυχική υγεία να επηρεάσει την εμφάνισή σας;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

3 τροφές που ενισχύουν τα οστά περισσότερο από το γάλα
Ευ Ζην
22/02/2026 - 09:17
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν το αγαπημένο σας χρώμα είναι το μαύρο
Ευ Ζην
22/02/2026 - 08:38
Γιατί πρήζεται η κοιλιά σας μετά τον καφέ
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:44
Χαλβάς με ταχίνι - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:26
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τη νύχτα - Τι πρέπει να κάνετε
Μελέτες
22/02/2026 - 06:12
Σαρακοστιανά: Πώς θα προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης
Επικαιρότητα
22/02/2026 - 06:00
Οι τροφές που βοηθάνε στην πρόληψη των γκρίζων μαλλιών
Ευ Ζην
21/02/2026 - 09:19
5 συμβουλές υγιεινής διατροφής που συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής
Ευ Ζην
21/02/2026 - 08:37
Ποια είναι η καλύτερη ώρα για γυμναστική;
Ευ Ζην
21/02/2026 - 06:46
Καθαρά Δευτέρα: Η απόλυτη συνταγή για γίγαντες - Το «μυστικό συστατικό»
Επικαιρότητα
21/02/2026 - 06:27
Άδωνις Γεωργιάδης: Η αλήθεια πίσω από τα σόου και τις χειροπέδες
Πολιτική Υγείας
21/02/2026 - 06:12
Νέος ιός συνδέεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Μελέτες
21/02/2026 - 06:00
Πίτσα: Εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για να την φτιάξετε στο σπίτι σας
Ευ Ζην
20/02/2026 - 21:31
Σταματήστε να καλύπτετε το κάθισμα στις δημόσιες τουαλέτες με χαρτί υγείας – Ο κίνδυνος
Ευ Ζην
20/02/2026 - 19:53
Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δημιουργούν μοτίβα εθισμού συγκρίσιμα με το τσιγάρο – Τι έδειξε νέα μελέτη
Μελέτες
20/02/2026 - 19:12
Οι 5 απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούμε στους εφήβους, σύμφωνα με το Harvard
Ευ Ζην
20/02/2026 - 18:09
Διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία – Δύο επισημάνσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:37
Καθαρά Δευτέρα: Η μεγαλύτερη λαγάνα και φέτος στο Περιστέρι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:12
Πάρκινσον: Το προειδοποιητικό σημάδι που κρύβεται στα μαλλιά
Μελέτες
20/02/2026 - 16:48
ΙΣΑ: Τι ζητά για τους εξειδικευόμενους γιατρούς όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 16:17
Πόσους υδατάνθρακες πρέπει να καταναλώνετε αν έχετε διαβήτη;
Ευ Ζην
20/02/2026 - 15:50
Βρεφικό γάλα: Χαμηλή η πιθανότητα μόλυνσης από την τοξίνη σερεουλίδη, λένε ECDC και EFSA
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:44
ΕΕΣ: Με 180 εθελοντές και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό στο Καρναβάλι της Πάτρας
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:10
Καρκίνος Μαστού: Ο καρκίνος στις γάτες προσφέρει πληροφορίες για την καλύτερη κατανόησή του
Μελέτες
20/02/2026 - 14:54
ALS: Τα πρώτα συμπτώματα που «χτυπούν» καμπανάκι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 14:21
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εγκέφαλο
Μελέτες
20/02/2026 - 14:08
Απόκριες: Πώς να προφυλαχθείτε από τις ιώσεις στις καρναβαλικές παρελάσεις
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 13:39
Η GE HealthCare ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την ESR ως Platinum Supporter στο ECR 2026
Επιχειρείν
20/02/2026 - 13:26
Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ένταση με τον Α.Γεωργιάδη κατά την παραλαβή της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής
Πολιτική Υγείας
20/02/2026 - 12:42
Φασολάκια: Πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες – Απολαύστε τα σε σαλάτα ή λαδερά
Ευ Ζην
20/02/2026 - 12:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ