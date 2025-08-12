ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

Ευ Ζην
Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της
Jennifer Lopez/ Instagram
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 12/08/2025 - 09:16

Η Τζένιφερ Λόπεζ στα 56 της παραμένει fit και λαμπερή μέσα από τη διατροφή που ακολουθεί.

Η Τζένιφερ Λόπεζ πιστεύει ακράδαντα ότι η υγιεινή διατροφή είναι το μυστικό πίσω από τη νεανική της εμφάνιση και τη λάμψη της. Όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της, αυτό που τρώτε δεν επηρεάζει μόνο το σώμα σας, αλλά και την ποιότητα και υγεία του δέρματός σας.

Η ημέρα της ξεκινάει με ένα ελαφρύ, χαμηλών θερμίδων πρωινό. Η καφεΐνη δεν έχει θέση στη διατροφή της εδώ και χρόνια, ενώ το αλκοόλ καταναλώνεται μόνο περιστασιακά και με μέτρο.Επίσης πίνει κοκτέιλ μόνο για κοινωνικούς λόγους, χωρίς υπερβολές, προσέχοντας πάντα την υγεία και ευεξία της.

Τι επιλέγει για το μεσημεριανό και βραδινό της γεύμα

Για το μεσημεριανό γεύμα, επιλέγει σολομό συνοδευόμενο από μια πλούσια σαλάτα με μπρόκολο, πιπεριές και κολοκυθάκια. Αυτός ο διατροφικός συνδυασμός προσφέρει αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και καλά λιπαρά στον οργανισμό. Το βραδινό της αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες και σύνθετους υδατάνθρακες, όπως κινόα, ρύζι και φασόλια, ενώ δεν διστάζει να απολαύσει χοιρινό ή κοτόπουλο σε πορτορικανικό στιλ, συνδυάζοντας γεύση μαζί με θρεπτική αξία.

Τα γεύματά της βασίζονται σε πέντε κύριες κατηγορίες τροφίμων: πρωτεΐνες, λαχανικά, καλά λιπαρά, υδατάνθρακες και νερό. Η Jennifer καταναλώνει τουλάχιστον επτά ποτήρια νερό ημερησίως, ξεκινώντας πάντα με ένα ποτηρι νερό και λεμόνι κάθε πρωί.

Αποφεύγει τα επεξεργασμένα τρόφιμα και προτιμά θρεπτικές πηγές, όπως ασπράδια αυγών, λευκό κρέας γαλοπούλας, στήθος κοτόπουλου, μοσχάρι από ζώα που τρέφονται με χόρτο, καθώς και ψάρια όπως σολομός και λαβράκι, πλούσια σε ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρά οξέα. Μια χούφτα ξηροί καρποί καθημερινά συμπληρώνουν το διαιτολόγιό της, ενώ οι σύνθετοι υδατάνθρακες προέρχονται από γλυκοπατάτες, καστανό ρύζι, κινόα, ψωμί με ρύζι και πλιγούρι βρώμης.

Αυτές οι συνήθειες συνθέτουν το διατροφικό πλάνο που κρατά την Τζένιφερ Λόπεζ fit, υγιή και λαμπερή, αποτελώντας παράδειγμα ισορροπημένης διατροφής που συνδυάζει γεύση και ευεξία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 20:52

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς 12 Αυγούστου 2025
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου 11 Αυγούστου 2025
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαρακοστιανά: Πώς θα προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης

Σαρακοστιανά: Πώς θα προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης

Επικαιρότητα
Φασολάκια: Πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες – Απολαύστε τα σε σαλάτα ή λαδερά

Φασολάκια: Πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες – Απολαύστε τα σε σαλάτα ή λαδερά

Ευ Ζην
ΗΠΑ: Κολοσσοί του κλάδου τροφίμων και αναψυκτικών κάνουν rebranding – Ο λόγος

ΗΠΑ: Κολοσσοί του κλάδου τροφίμων και αναψυκτικών κάνουν rebranding – Ο λόγος

Επιχειρείν
Μπανάνες: Μέχρι πόσες μπορώ να φάω την ημέρα

Μπανάνες: Μέχρι πόσες μπορώ να φάω την ημέρα

Ευ Ζην
Πανεπιστήμιο Harvard: 3 απλά tips για να ανακουφιστείτε από τη δυσκοιλιότητα

Πανεπιστήμιο Harvard: 3 απλά tips για να ανακουφιστείτε από τη δυσκοιλιότητα

Ευ Ζην
Μια μικρή αλλαγή στη διατροφή «κόβει» πάνω από 300 θερμίδες την ημέρα χωρίς να μειώνετε το φαγητό σας

Μια μικρή αλλαγή στη διατροφή «κόβει» πάνω από 300 θερμίδες την ημέρα χωρίς να μειώνετε το φαγητό σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

3 τροφές που ενισχύουν τα οστά περισσότερο από το γάλα
Ευ Ζην
22/02/2026 - 09:17
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν το αγαπημένο σας χρώμα είναι το μαύρο
Ευ Ζην
22/02/2026 - 08:38
Γιατί πρήζεται η κοιλιά σας μετά τον καφέ
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:44
Χαλβάς με ταχίνι - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
22/02/2026 - 06:26
Γιατί ξυπνάτε στις 3 τη νύχτα - Τι πρέπει να κάνετε
Μελέτες
22/02/2026 - 06:12
Σαρακοστιανά: Πώς θα προφυλαχθείτε από το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης
Επικαιρότητα
22/02/2026 - 06:00
Οι τροφές που βοηθάνε στην πρόληψη των γκρίζων μαλλιών
Ευ Ζην
21/02/2026 - 09:19
5 συμβουλές υγιεινής διατροφής που συμβάλουν στη μείωση της φλεγμονής
Ευ Ζην
21/02/2026 - 08:37
Ποια είναι η καλύτερη ώρα για γυμναστική;
Ευ Ζην
21/02/2026 - 06:46
Καθαρά Δευτέρα: Η απόλυτη συνταγή για γίγαντες - Το «μυστικό συστατικό»
Επικαιρότητα
21/02/2026 - 06:27
Άδωνις Γεωργιάδης: Η αλήθεια πίσω από τα σόου και τις χειροπέδες
Πολιτική Υγείας
21/02/2026 - 06:12
Νέος ιός συνδέεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Μελέτες
21/02/2026 - 06:00
Πίτσα: Εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για να την φτιάξετε στο σπίτι σας
Ευ Ζην
20/02/2026 - 21:31
Σταματήστε να καλύπτετε το κάθισμα στις δημόσιες τουαλέτες με χαρτί υγείας – Ο κίνδυνος
Ευ Ζην
20/02/2026 - 19:53
Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δημιουργούν μοτίβα εθισμού συγκρίσιμα με το τσιγάρο – Τι έδειξε νέα μελέτη
Μελέτες
20/02/2026 - 19:12
Οι 5 απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούμε στους εφήβους, σύμφωνα με το Harvard
Ευ Ζην
20/02/2026 - 18:09
Διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία – Δύο επισημάνσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:37
Καθαρά Δευτέρα: Η μεγαλύτερη λαγάνα και φέτος στο Περιστέρι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:12
Πάρκινσον: Το προειδοποιητικό σημάδι που κρύβεται στα μαλλιά
Μελέτες
20/02/2026 - 16:48
ΙΣΑ: Τι ζητά για τους εξειδικευόμενους γιατρούς όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 16:17
Πόσους υδατάνθρακες πρέπει να καταναλώνετε αν έχετε διαβήτη;
Ευ Ζην
20/02/2026 - 15:50
Βρεφικό γάλα: Χαμηλή η πιθανότητα μόλυνσης από την τοξίνη σερεουλίδη, λένε ECDC και EFSA
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:44
ΕΕΣ: Με 180 εθελοντές και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό στο Καρναβάλι της Πάτρας
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:10
Καρκίνος Μαστού: Ο καρκίνος στις γάτες προσφέρει πληροφορίες για την καλύτερη κατανόησή του
Μελέτες
20/02/2026 - 14:54
ALS: Τα πρώτα συμπτώματα που «χτυπούν» καμπανάκι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 14:21
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εγκέφαλο
Μελέτες
20/02/2026 - 14:08
Απόκριες: Πώς να προφυλαχθείτε από τις ιώσεις στις καρναβαλικές παρελάσεις
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 13:39
Η GE HealthCare ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την ESR ως Platinum Supporter στο ECR 2026
Επιχειρείν
20/02/2026 - 13:26
Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ένταση με τον Α.Γεωργιάδη κατά την παραλαβή της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής
Πολιτική Υγείας
20/02/2026 - 12:42
Φασολάκια: Πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες – Απολαύστε τα σε σαλάτα ή λαδερά
Ευ Ζην
20/02/2026 - 12:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ