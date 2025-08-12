ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση
Τρίτη, 12/08/2025 - 06:15

Πώς θα αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να αμελούμε τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα που αγοράζουμε ή ότι χρειάζεται προσοχή όταν μαγειρεύουμε με ωμό κοτόπουλο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες υγιεινής για την ασφαλή κατανάλωση τροφίμων και την αποφυγή τροφικής δηλητηρίασης, τους οποίους λίγοι ακολουθούν στην πράξη.

Ο δρ. Darin Detwiler, καθηγητής Ασφάλειας Τροφίμων στο Northeastern University της Βοστώνης και πρώην σύμβουλος του FDA και του USDA, επισημαίνει ότι η κατανάλωση μη ασφαλών τροφών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, όπως σαλμονέλα, τοξόπλασμα ή αλλαντίαση. Πολλές από αυτές, μάλιστα, μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία.

Όπως εξηγεί στην Daily Mail, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά, εάν τηρούνται με συνέπεια ορισμένοι απλοί κανόνες, που συχνά παραβλέπονται.

1. Μην αφήνετε το φαγητό εκτός ψυγείου για πάνω από δύο ώρες

Ένα συχνό λάθος κατά το ξεπάγωμα τροφίμων είναι η παραμονή τους σε θερμοκρασία δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ασφαλείς θερμοκρασίες για τα περισσότερα τρόφιμα είναι άνω των 60°C ή κάτω των 4°C. Εκτός αυτών των ορίων, αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων όπως η σαλμονέλα και ο σταφυλόκοκκος, που μπορεί να προκαλέσουν εμετό, διάρροια, αφυδάτωση και υπόταση.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να ξεπαγώνετε το κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο κατεψυγμένο, μόνο μέσα στο ψυγείο.

2. Αποφύγετε το delivery για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ

Οι διαδικτυακές παραγγελίες είναι βολικές, όμως δεν επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο των προϊόντων πριν την αγορά.

«Για παράδειγμα, αν μια πλαστική συσκευασία σπανάκι είναι φουσκωμένη, αυτό σημαίνει ότι έχει αλλοιωθεί και ότι τα βακτήρια απελευθερώνουν αέρια. Στην ουσία, μεταθέτετε την ευθύνη για την υγεία σας σε κάποιον άλλον», τονίζει ο δρ. Detwiler.

3. Μην πλένετε το κρέας

Παρά την αντίληψη ότι το πλύσιμο «καθαρίζει» το κρέας, στην πραγματικότητα η πρακτική αυτή είναι επικίνδυνη.

«Τα βακτήρια καταστρέφονται στο ψήσιμο, σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν όμως ξεπλένετε το κρέας, διασπείρετε βακτήρια στον νεροχύτη και τον πάγκο, με μικρά σταγονίδια που ταξιδεύουν μακριά και δεν είναι ορατά. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι πλένουν το κρέας έχουν 25% περισσότερες πιθανότητες να μεταφέρουν βακτήρια και σε τρόφιμα όπως οι σαλάτες», υπογραμμίζει ο Detwiler.

4. Αποθηκεύστε σωστά το φαγητό που περίσσεψε

Η αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε βαθιά σκεύη, σκεπασμένα απλώς με αλουμινόχαρτο, το αφήνει εκτεθειμένο σε μικρόβια.

«Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του φαγητού, τόσο πιο αργά ψύχονται οι εσωτερικές του στοιβάδες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για βακτηριακή ανάπτυξη. Καλό είναι να κόβετε το κρέας σε κομμάτια ή να χωρίζετε πιάτα όπως ο πουρές ή τα μακαρόνια σε ατομικές μερίδες πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο», συμβουλεύει ο δρ. Detwiler.

5. Εναλλάσσετε την επιφάνεια κοπής

Αλλάζετε μαχαίρι και επιφάνεια κοπής μεταξύ διαφορετικών τροφίμων, για να αποφύγετε την επιμόλυνση. Είναι σοβαρό λάθος να ψιλοκόβετε, για παράδειγμα, το κρεμμύδι για τη σαλάτα με το ίδιο μαχαίρι που κόψατε το ωμό κοτόπουλο, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος σαλμονέλας.
Μια εναλλακτική είναι να πλύνετε σχολαστικά μαχαίρι και επιφάνεια κοπής πριν την επόμενη χρήση, ωστόσο αυτό είναι χρονοβόρο και υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν μικρόβια, ειδικά αν βιάζεστε.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 23:00

