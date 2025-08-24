Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Στις ανθρώπινες σχέσεις, τα βλέμματα συχνά λένε περισσότερα από τα λόγια. Ένα χαμόγελο μπορεί να ζεστάνει, μια αγκαλιά να καθησυχάσει, αλλά η αληθινή σύνδεση πολλές φορές ξεκινά από ένα απλό κοίταγμα στα μάτια. Δεν είναι τυχαίο πως λέμε ότι «τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής», αφού ο τρόπος που κοιταζόμαστε ενεργοποιεί μηχανισμούς στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, τη στοργή και το δέσιμο.

Η νευροεπιστήμη σήμερα έρχεται να μας αποκαλύψει πως δεν έχει σημασία μόνο το αν κοιτάζουμε κάποιον, αλλά και πού κοιτάμε. Γιατί, όπως δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα, το να εστιάζουμε στο αριστερό μάτι του άλλου μπορεί να αποδειχθεί το μυστικό για πιο ουσιαστικούς δεσμούς, βαθύτερη εμπιστοσύνη και αυθεντική οικειότητα.

Γιατί έχει σημασία να κοιτάτε το αριστερό μάτι;

Το να κοιτάτε το αριστερό μάτι κάποιου παίζει ζωτικό ρόλο στο δέσιμο και στη δημιουργία συναισθηματικών συνδέσεων. Η ρίζα αυτού του φαινομένου βρίσκεται στην παιδική ηλικία, όταν ένα μωρό μαθαίνει τα συναισθήματα μέσα από την οπτική επαφή με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την νευροεπιστήμη, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες, επομένως θα κρατούν το μωρό τους στο αριστερό τους χέρι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το κυρίαρχο χέρι τους για να κάνουν πράγματα.

Οι γονείς όταν κοιτάτε το μωρό σας, το δεξί σας μάτι κοιτάζει το αριστερό του μάτι και στη συνέχεια, καθώς αυτή η αλληλεπίδραση από το οπτικό νεύρο διαπερνά τον εγκέφαλο, επηρεάζει την αμυγδαλή από όπου προέρχονται τα συναισθήματα.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο συναισθηματικός βρόχος συντονισμού που είναι μέρος του πώς η μητέρα και το μωρό συνδέονται, έτσι ώστε η οπτική επαφή από το δεξί μάτι στο αριστερό να είναι η πιο δεκτική οπτική επαφή που μπορείτε να έχετε με κάποιον. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί ένα απλό βλέμμα στο αριστερό μάτι μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Εκτός από το βλέμμα, η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών μπορεί να ενισχυθεί με άλλες απλές κινήσεις: η κατάλληλη σωματική επαφή, όπως χειραψίες, αγκαλιές ή φιλιά στο μάγουλο, καθώς και το γέλιο με κάποιον, ενεργοποιούν στον εγκέφαλο αισθήματα δεσμού και εμπιστοσύνης, κάνοντας τη σύνδεση πιο φυσική και βαθιά.