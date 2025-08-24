ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Ευ Ζην
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Κυριακή, 24/08/2025 - 10:36

Το απλό αυτό κόλπο πυροδοτεί μια φυσική αντίδραση σύνδεσης στον εγκέφαλό σας και ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική σύνδεση.

Στις ανθρώπινες σχέσεις, τα βλέμματα συχνά λένε περισσότερα από τα λόγια. Ένα χαμόγελο μπορεί να ζεστάνει, μια αγκαλιά να καθησυχάσει, αλλά η αληθινή σύνδεση πολλές φορές ξεκινά από ένα απλό κοίταγμα στα μάτια. Δεν είναι τυχαίο πως λέμε ότι «τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής», αφού ο τρόπος που κοιταζόμαστε ενεργοποιεί μηχανισμούς στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, τη στοργή και το δέσιμο.

Η νευροεπιστήμη σήμερα έρχεται να μας αποκαλύψει πως δεν έχει σημασία μόνο το αν κοιτάζουμε κάποιον, αλλά και πού κοιτάμε. Γιατί, όπως δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα, το να εστιάζουμε στο αριστερό μάτι του άλλου μπορεί να αποδειχθεί το μυστικό για πιο ουσιαστικούς δεσμούς, βαθύτερη εμπιστοσύνη και αυθεντική οικειότητα.

Γιατί έχει σημασία να κοιτάτε το αριστερό μάτι;

Το να κοιτάτε το αριστερό μάτι κάποιου παίζει ζωτικό ρόλο στο δέσιμο και στη δημιουργία συναισθηματικών συνδέσεων. Η ρίζα αυτού του φαινομένου βρίσκεται στην παιδική ηλικία, όταν ένα μωρό μαθαίνει τα συναισθήματα μέσα από την οπτική επαφή με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την νευροεπιστήμη, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες, επομένως θα κρατούν το μωρό τους στο αριστερό τους χέρι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το κυρίαρχο χέρι τους για να κάνουν πράγματα.

Οι γονείς όταν κοιτάτε το μωρό σας, το δεξί σας μάτι κοιτάζει το αριστερό του μάτι και στη συνέχεια, καθώς αυτή η αλληλεπίδραση από το οπτικό νεύρο διαπερνά τον εγκέφαλο, επηρεάζει την αμυγδαλή από όπου προέρχονται τα συναισθήματα.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο συναισθηματικός βρόχος συντονισμού που είναι μέρος του πώς η μητέρα και το μωρό συνδέονται, έτσι ώστε η οπτική επαφή από το δεξί μάτι στο αριστερό να είναι η πιο δεκτική οπτική επαφή που μπορείτε να έχετε με κάποιον. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί ένα απλό βλέμμα στο αριστερό μάτι μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Εκτός από το βλέμμα, η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών μπορεί να ενισχυθεί με άλλες απλές κινήσεις: η κατάλληλη σωματική επαφή, όπως χειραψίες, αγκαλιές ή φιλιά στο μάγουλο, καθώς και το γέλιο με κάποιον, ενεργοποιούν στον εγκέφαλο αισθήματα δεσμού και εμπιστοσύνης, κάνοντας τη σύνδεση πιο φυσική και βαθιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 03:20

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς 24 Αυγούστου 2025
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας 22 Αυγούστου 2025
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναισθηματική διαθεσιμότητα: Πόσο παρόντες είστε στη σχέση σας;

Συναισθηματική διαθεσιμότητα: Πόσο παρόντες είστε στη σχέση σας;

Ευ Ζην
Οι βιταμίνες που ενισχύουν τον εγκέφαλο

Οι βιταμίνες που ενισχύουν τον εγκέφαλο

Ευ Ζην
Πώς το έντερο μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναρρώσει

Πώς το έντερο μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναρρώσει

Μελέτες
Δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής συνδέεται με μικρότερο προσδόκιμο ζωής στους άνδρες

Δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής συνδέεται με μικρότερο προσδόκιμο ζωής στους άνδρες

Μελέτες
Τατουάζ: Μπορούν να επηρεάσουν την όραση;

Τατουάζ: Μπορούν να επηρεάσουν την όραση;

Επικαιρότητα
Γρίπη και κορωνοϊός: Πώς επιδρούν μακροχρόνια στον εγκέφαλο

Γρίπη και κορωνοϊός: Πώς επιδρούν μακροχρόνια στον εγκέφαλο

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Me Time την άνοιξη: Γιατί είναι απαραίτητο για την ευεξία σας
Ευ Ζην
07/03/2026 - 13:32
Το ιδανικό βραδινό ρόφημα για απώλεια βάρους, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 11:28
Οι βιταμίνες που ενισχύουν τον εγκέφαλο
Ευ Ζην
07/03/2026 - 09:15
Διατροφή και περίοδος: Οι τροφές που συμβάλλουν στην ορμονική ισορροπία
Ευ Ζην
07/03/2026 - 08:31
Δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί; Συμβουλές για περισσότερη ενέργεια
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:44
Ichi-jū-san-sai: Το ιαπωνικό αντιφλεγμονώδες δείπνο για έλεγχο του βάρους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:28
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Οι ανισότητες στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
07/03/2026 - 06:11
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για υγιείς αρτηρίες μετά τα 50
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:00
8 λόγοι για να τρώτε κάθε μέρα μανιτάρια
Ευ Ζην
06/03/2026 - 21:39
Απολύμανση σπιτιού: 7 χρυσοί κανόνες για ένα πιο υγιές περιβάλλον
Ευ Ζην
06/03/2026 - 20:35
Πώς μια θετική νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε υγιή γεράματα – Τι αποκάλυψε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 19:09
Ποιες διατροφικές ελλείψεις συνδέονται με χρόνιο πόνο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 17:58
Κλιματική αλλαγή: Ο ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη αυξήθηκε από 0,2 σε 0,35°C τα τελευταία χρόνια
Μελέτες
06/03/2026 - 17:53
«Ευαγγελισμός»: Έναρξη εργασιών για την ανακατασκευή της Σχολής και του Οίκου Αδελφών
Πολιτική Υγείας
06/03/2026 - 17:00
7 τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε αντί να παίρνετε πολυβιταμίνη
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:57
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η ΠΟΕΔΗΝ διοργανώνει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 16:41
Αυτά τα 3 φυτά εσωτερικού χώρου θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:06
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε νερό με γαρύφαλλο
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:16
Χαμομήλι: 4 έξυπνες χρήσεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:15
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το μήνυμα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 14:39
ΕΟΦ: Νέα λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη στην ελληνική αγορά
Φάρμακο
06/03/2026 - 14:19
Ψυχολόγος: Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν υποτιμούν ποτέ 5 συνήθειες
Ευ Ζην
06/03/2026 - 14:07
Πολλαπλό Μυέλωμα: Ο FDA ενέκρινε νέα συνδυαστική θεραπεία
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 14:05
Pfizer: Εγκρίθηκε στην Κίνα το GLP-1 Xianweiying για την παχυσαρκία
Φάρμακο
06/03/2026 - 13:27
Πόσες ώρες και πόσα λεπτά ύπνου την ημέρα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη
Μελέτες
06/03/2026 - 13:12
Η Menarini Hellas στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Επιχειρείν
06/03/2026 - 12:51
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Από τη σιωπή στη δύναμη
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 12:30
GLP-1: Τα φάρμακα που αλλάζουν το τοπίο σε διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιαγγειακή υγεία
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 12:11
Αμοργός: Εκτός της δωρεάς Χατζηιωάννου για ενίσχυση γιατρών – Επαφές του δήμου με το υπ. Υγείας
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 11:38
Ενέσεις απώλειας βάρους: Μπορούν να παραχθούν κοστίζοντας μόλις 3 δολάρια το μήνα
Φάρμακο
06/03/2026 - 11:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ