Βιταμίνες D2 και D3: Τι μας προσφέρουν – Ποια χρειάζεται οπωσδήποτε ο οργανισμός

Όταν οι υπεριώδεις ακτίνες πέφτουν πάνω στο δέρμα, μετατρέπουν μια πρωτεΐνη σε βιταμίνη D3. Αυτός ο τύπος βιταμίνης D τροφοδοτεί τα οστά, τους μύες και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί καλύτερα το καλοκαίρι όταν ο ήλιος είναι πιο «δυνατός».

Η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να εμφανιστεί «αθόρυβα». Ωστόσο, τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα έλλειψης της βιταμίνης D είναι η κόπωση, ο πόνος στα οστά, και η μυϊκή αδυναμία. Η έλλειψη εμφανών προειδοποιητικών σημαδιών σημαίνει ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D παραμένει ένα από τα πιο υποδιαγνωσμένα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Τα συμπληρώματα διατίθενται σε δύο μορφές: βιταμίνη D3, ή χοληκαλσιφερόλη, και βιταμίνη D2, ή εργοκαλσιφερόλη. Η D3 προέρχεται συνήθως από τη λανολίνη, μια κηρώδη επίστρωση στο μαλλί των προβάτων.

Η βιταμίνη D2 μειώνει τη βιταμίνη D3

Η Emily Brown από το Πανεπιστήμιο του Surrey και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν 11 δοκιμές με 655 συμμετέχοντες. Οι αναλύσεις τους έδειξαν κάτι εκπληκτικό: τα συμπληρώματα βιταμίνης D2 μείωσαν τη συγκέντρωση βιταμίνης D3 στο σώμα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ακόμη άγνωστος.

Οι ερευνητές επίσης δεν γνωρίζουν ακόμη αν τα συμπληρώματα D3 επηρεάζουν τα επίπεδα D2 με τον ίδιο τρόπο. Επιπλέον, σε αρκετές μελέτες, τα άτομα που έλαβαν D2 κατέληξαν σε χαμηλότερα επίπεδα D3 από εκείνα που δεν έλαβαν καθόλου συμπληρώματα.

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές των συμπληρωμάτων δείχνουν ότι αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής.

Βιταμίνη D3 και ανοσία

Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι η D2 και η D3 μοιράζονται ορισμένες λειτουργίες, αλλά δεν δρουν με τον ίδιο τρόπο. Μόνο η βιταμίνη D3 φαίνεται να ενεργοποιεί το σύστημα ιντερφερόνης τύπου Ι, το οποίο λειτουργεί ως πρώτο φράγμα κατά των λοιμώξεων. Αυτό υποδηλώνει ότι η D3 μπορεί να έχει επιπλέον οφέλη για την ανοσοποιητική υγεία.

Η ανοσολογική οπτική γωνία καθιστά αυτή τη συζήτηση κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκή. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις κορυφώνονται τους ψυχρότερους μήνες, όταν το ηλιακό φως είναι εξασθενημένο.

Η επιλογή του σωστού συμπληρώματος θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του οργανισμού να καταπολεμά τις εποχιακές ασθένειες.

Επιλέγοντας μεταξύ D2 και D3

Η Brown πιστεύει ότι η D3 μπορεί να ταιριάζει στους περισσότερους ανθρώπους καλύτερα από την D2. Αλλά προειδοποιεί να μην απορρίπτεται εντελώς η D2. Τα συνολικά επίπεδα βιταμίνης D θα παραμείνουν επαρκή με τα συμπληρώματα D2, αλλά τα οφέλη για το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να είναι ασθενέστερα και ορισμένες επιπλέον προστατευτικές λειτουργίες μπορεί να απουσιάζουν.

Ηλικιωμένοι και D2

Η εικόνα αλλάζει για τους ηλικιωμένους. Έρευνες δείχνουν ότι ο οργανισμός γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός στη μετατροπή της D3 στην ενεργή της μορφή (καλσιτριόλη) καθώς μεγαλώνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η D2 μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κενού. Αυτό σημαίνει ότι το καλύτερο συμπλήρωμα που θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος μπορεί να εξαρτάται τόσο από την ηλικία όσο και από τη διατροφή του.