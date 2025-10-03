ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνετε από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι νερού

Παρασκευή, 03/10/2025 - 15:55

Είναι ασφαλές να ξαναχρησιμοποιείτε τα πλαστικά μπουκάλια νερού;

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστούν οι ειδικοί, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία η επαναχρησιμοποίηση πλαστικών μπουκαλιών νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο Philip Tierno, κλινικός καθηγητής μικροβιολογίας και παθολογίας στο NYU Langone, ένα πλαστικό μπουκάλι νερού μπορεί να γίνει ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη των βακτηρίων μετά από λίγες μόλις ημέρες.

«Μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε ένα πλαστικό μπουκάλι, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου. Μπορείτε να το ξαναγεμίζετε όσο θέλετε για 24 με 48 ώρες, αλλά μετά πρέπει να το πετάξετε. Μετά από περίπου δύο ημέρες, αποικίες μικροοργανισμών σχηματίζουν ένα βιοφίλμ, μέσα στα τοιχώματα του μπουκαλιού», τόνισε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, το γλοιώδες αυτό στρώμα αποτελείται κυρίως από βακτήρια του στόματός σας, αλλά μπορεί να περιέχει και παθογόνα του νερού ή μικρόβια από τα χέρια σας που καταλήγουν στο μπουκάλι όταν ανοίγετε το καπάκι. Επιπλέον, όταν πίνετε, το στόμα σας ακουμπά και την εξωτερική επιφάνεια του μπουκαλιού, που μπορεί επίσης να είναι μολυσμένη.

Κίνδυνος λοιμώξεων

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2018 στο Journal of Exercise Physiology, οι ερευνητές συνέκριναν 30 χρησιμοποιημένα πλαστικά μπουκάλια από γυμναστήρια με 30 καινούργια, σφραγισμένα. Κανένα από τα καινούργια δεν είχε βακτήρια, ενώ το 90% των χρησιμοποιημένων περιείχε παθογόνα, μεταξύ των οποίων και E. coli.

«Το E. coli δείχνει ότι υπάρχει κοπρανώδης μόλυνση στο νερό, και όπου βρίσκονται κόπρανα μπορεί να βρεθούν και άλλοι οργανισμοί, όπως σαλμονέλα ή νοροϊός. Αν αφήνετε το μπουκάλι σε δημόσιες επιφάνειες, το κρατάτε με άπλυτα χέρια ή το μεταφέρετε δίπλα σε κάποιον που μιλά ή βήχει, το εκθέτετε σε μικρόβια. Μπορεί να μη σας προκαλέσουν απαραίτητα λοίμωξη, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος», εξήγησε ο Tierno.

Τι θα γίνει αν πλύνετε το πλαστικό μπουκάλι

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντισηπτικό μαντηλάκι για να απολυμάνετε την εξωτερική πλευρά του μπουκαλιού (όχι το στόμιο), εφόσον το κουβαλάτε όλη μέρα μαζί σας, όπως κάνετε και με το κινητό σας.

Ωστόσο και πάλι δε θα πρέπει να πίνετε από ένα τέτοιο μπουκάλι πάνω από 48 ώρες, από τη στιγμή που θα το ανοίξετε.

Ο Tierno τόνισε ότι ακόμα και αν το πλύνετε καλά με ζεστό νερό και σαπούνι, η παρατεταμένη χρήση του δεν είναι ασφαλής.

«Το λεπτό πλαστικό από το οποίο φτιάχνονται τα μπουκάλια μιας χρήσης έχει αυλακώσεις και μικροατέλειες που δεν επιτρέπουν να καθαριστεί πλήρως το βιοφίλμ. Αντίθετα, τα μεταλλικά ή γυάλινα μπουκάλια καθαρίζονται εύκολα, γιατί έχουν λεία επιφάνεια», σημείωσε ο ίδιος.

Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα βακτήρια. Ένας ακόμη λόγος που δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείτε τα πλαστικά μπουκάλια είναι ότι με τον χρόνο αυξάνεται η διαρροή χημικών ουσιών στο νερό.

«Η ζέστη κάνει επίσης το πλαστικό να αποδομείται πιο γρήγορα, γι’ αυτό και αν αφήσετε ένα μπουκάλι σε ζεστό αυτοκίνητο, μπορεί να μυρίσετε ή να γευτείτε ακεταλδεΰδη. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσουν τη διαρροή αντιμονίου και BPA», ανέφερε η Marta Guron, PhD, αναπληρώτρια καθηγήτρια χημείας στο Πανεπιστήμιο Villanova, στο Everyday Health.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 16:12

