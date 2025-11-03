ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί δεν πρέπει να ξεπλένετε την οδοντόκρεμα μετά το βούρτσισμα των δοντιών

Ευ Ζην
Γιατί δεν πρέπει να ξεπλένετε την οδοντόκρεμα μετά το βούρτσισμα των δοντιών
Freepik
Newsroom
Δευτέρα, 03/11/2025 - 17:16

Τι λένε οι ειδικοί για το ξέπλυμα με νερό μετά το βούρτσισμα των δοντιών.

Οι περισσότεροι έχουμε ακολουθήσει την ίδια ρουτίνα για το βούρτσισμα των δοντιών μας από τότε που ήμασταν παιδιά και μάθαμε αυτή τη συνήθεια: βούρτσισμα, φτύσιμο, ξέπλυμα.

Ωστόσο, αν και είναι απολύτως φυσικό να θέλετε να ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά το βούρτσισμα, οι ειδικοί δεν το θεωρούν πάντα σωστό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οδοντόκρεμες που περιέχουν φθόριο και άλλα συστατικά που ενισχύουν το σμάλτο των δοντιών χρειάζονται λίγο χρόνο πάνω στην επιφάνεια των δοντιών, για να μπορέσουν να δράσουν αποτελεσματικά.

Πρέπει να ξεπλένετε μετά το βούρτσισμα;

Το φθόριο είναι ένα μεταλλικό στοιχείο που βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας και βελτιώνει τη στοματική υγεία. Μικρές ποσότητες φθορίου υπάρχουν φυσικά σε ορισμένα τρόφιμα, ενώ προστίθεται και στο πόσιμο νερό, αλλά και στα προϊόντα στοματικής φροντίδας.

Το φθόριο ωφελεί περισσότερο όταν παραμένει πάνω στα δόντια για μερικά λεπτά. Έτσι, τα προϊόντα που περιέχουν φθόριο έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν δεν ξεπλένετε αμέσως μετά.

Η συνήθεια να ξεπλένετε το στόμα με νερό μετά το βούρτσισμα βασίζεται στο γεγονός ότι δεν πρέπει να καταπίνετε μεγάλες ποσότητες φθορίου. Κάποια προϊόντα στοματικής φροντίδας περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις φθορίου απ’ όσες συνιστώνται για κατάποση, γι’ αυτό και το ξέπλυμα καθιερώθηκε ως τρόπος αποφυγής υπερβολικής πρόσληψης.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι με αυτό τον τρόπο αφαιρείται μεγάλο μέρος του φθορίου που προστατεύει τα δόντια.

Σύμφωνα με το Oral Health Foundation του Ηνωμένου Βασιλείου, το καλύτερο είναι να φτύνετε την περίσσεια οδοντόκρεμας ή σάλιου χωρίς να ξεπλένετε.

«Αφήστε το φθόριο να παραμείνει στα δόντια σας και προσπαθήστε να μην φάτε ή πιείτε για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά το βούρτσισμα, ώστε να ενισχύσετε τη δράση του φθορίου κατά της τερηδόνας», αναφέρει το Health Line.

«Αρκεί να φτύσετε την περίσσεια οδοντόκρεμας και να αφήσετε το λεπτό στρώμα φθορίου να παραμείνει στα δόντια σας, ώστε να συνεχίσει να τα προστατεύει», εξήγησε στο BBC η δρ Sharma από τη Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ.

