Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50

Ίσως να σας διαφεύγουν κρίσιμες πληροφορίες για την καρδιαγγειακή σας υγεία που μόνο αυτή η εξέταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει.

Ανάμεσα στη δουλειά, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα, η προληπτική φροντίδα συχνά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αν αισθάνεστε καλά και δεν έχετε εμφανή προβλήματα υγείας, είναι εύκολο να παραλείψετε τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με καρδιολόγο, υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση αίματος που αφορά την καρδιά και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά μετά τα 50.

Η εξέταση αίματος για την καρδιά που πρέπει να κάνουν όλοι μετά τα 50

Πόσο καλά γνωρίζετε τη χοληστερίνη σας; Είτε πιστεύετε ότι έχετε εικόνα είτε όχι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ωφεληθείτε από την εξέταση ApoB (Απολιποπρωτεΐνη Β).

«Η εξέταση ApoB είναι ένας ειδικός τύπος ελέγχου χοληστερίνης που μπορεί να ζητήσει ο γιατρός σας. Δεν περιλαμβάνεται στο κλασικό λιπιδαιμικό προφίλ και πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά», εξήγησε στο Parade ο καρδιολόγος Alex A. Gyftopoulos και καθηγητής στο University of Maryland Medical Center Midtown Campus.

Όπως αναφέρει, η κλασική εξέταση χοληστερίνης μετρά τα επίπεδα της HDL, της λεγόμενης «καλής» χοληστερίνης, και της LDL, της «κακής». Όμως η εικόνα δεν είναι τόσο απλή. «Η ApoB, αποτελεί συστατικό όλων των τύπων χοληστερίνης που συνδέονται με τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες και μπορούν να οδηγήσουν σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η μέτρησή της δίνει μια πιο ακριβή εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου», επισημαίνει. Επειδή όμως δεν περιλαμβάνεται στις τυπικές εξετάσεις, χρειάζεται να τη ζητήσετε ρητά.

Για άτομα ηλικίας 45 έως 65 ετών, ο έλεγχος της χοληστερίνης συνιστάται κάθε ένα έως δύο χρόνια, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου. Μετά τα 65, ο έλεγχος συνήθως γίνεται σε ετήσια βάση. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το πόσο συχνά πρέπει να μετράται η ApoB, η εξέτασή της ανά λίγα χρόνια μπορεί να προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα της καρδιακής υγείας, ειδικά όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού ή εμφράγματος.

«Ο έλεγχος της χοληστερίνης προσαρμόζεται στο ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό κάθε ανθρώπου, καθώς και σε άλλους παράγοντες κινδύνου. Όλοι οι ενήλικες θα πρέπει να ελέγχουν τη χοληστερίνη τους και η προσθήκη της ApoB μπορεί να δώσει πιο ακριβή εικόνα του συνολικού κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό», αναφέρει.

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της εξέτασης

Αν δεν κάνετε ποτέ εξέταση ApoB, μπορεί να στερηθείτε πληροφορίες που ενδεχομένως αποδειχθούν κρίσιμες. «Για πολλούς ανθρώπους, το κλασικό λιπιδαιμικό προφίλ είναι αρκετό για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής και τη θεραπεία. Για ορισμένους όμως, η ApoB αποκαλύπτει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο που διαφορετικά θα περνούσε απαρατήρητος. Πλέον η εξέταση είναι αξιόπιστη και διαθέσιμη, οπότε υπάρχει μικρός λόγος να μην περιλαμβάνεται στην εκτίμηση του κινδύνου», τονίζει.

Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, εσείς και ο γιατρός σας μπορείτε να αξιολογήσετε αν χρειάζονται αλλαγές στη διατροφή ή στον τρόπο ζωής ή αν υπάρχει όφελος από φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης.

«Η γνώση του κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό βοηθά στη λήψη αποφάσεων για αλλαγές στον τρόπο ζωής και για φαρμακευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο», εξηγεί.

Τα επίπεδα ApoB κυμαίνονται από 20 έως 400 mg/dL. Τιμές πάνω από 130 mg/dL θεωρούνται υψηλότερες από το ιδανικό και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Αν τα αποτελέσματά σας ξεπερνούν τα 130 mg/dL, το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε τη διατροφή και τις καθημερινές σας συνήθειες. Η χρήση καπνού αποτελεί σαφές καμπανάκι για διακοπή. Η έλλειψη τακτικής καρδιοαναπνευστικής άσκησης ή μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά λειτουργεί επίσης ως ένδειξη ότι χρειάζονται αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συστηθεί και φαρμακευτική αγωγή.