ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50

Ευ Ζην
Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50
Louis Reed / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 20/01/2026 - 16:41

Ίσως να σας διαφεύγουν κρίσιμες πληροφορίες για την καρδιαγγειακή σας υγεία που μόνο αυτή η εξέταση αίματος μπορεί να αποκαλύψει.

Ανάμεσα στη δουλειά, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και την καθημερινότητα, η προληπτική φροντίδα συχνά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Αν αισθάνεστε καλά και δεν έχετε εμφανή προβλήματα υγείας, είναι εύκολο να παραλείψετε τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με καρδιολόγο, υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση αίματος που αφορά την καρδιά και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά μετά τα 50.

Η εξέταση αίματος για την καρδιά που πρέπει να κάνουν όλοι μετά τα 50

Πόσο καλά γνωρίζετε τη χοληστερίνη σας; Είτε πιστεύετε ότι έχετε εικόνα είτε όχι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ωφεληθείτε από την εξέταση ApoB (Απολιποπρωτεΐνη Β).

«Η εξέταση ApoB είναι ένας ειδικός τύπος ελέγχου χοληστερίνης που μπορεί να ζητήσει ο γιατρός σας. Δεν περιλαμβάνεται στο κλασικό λιπιδαιμικό προφίλ και πρέπει να ζητηθεί ξεχωριστά», εξήγησε στο Parade ο καρδιολόγος Alex A. Gyftopoulos και καθηγητής στο University of Maryland Medical Center Midtown Campus.

Όπως αναφέρει, η κλασική εξέταση χοληστερίνης μετρά τα επίπεδα της HDL, της λεγόμενης «καλής» χοληστερίνης, και της LDL, της «κακής». Όμως η εικόνα δεν είναι τόσο απλή. «Η ApoB, αποτελεί συστατικό όλων των τύπων χοληστερίνης που συνδέονται με τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες και μπορούν να οδηγήσουν σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η μέτρησή της δίνει μια πιο ακριβή εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου», επισημαίνει. Επειδή όμως δεν περιλαμβάνεται στις τυπικές εξετάσεις, χρειάζεται να τη ζητήσετε ρητά.

Για άτομα ηλικίας 45 έως 65 ετών, ο έλεγχος της χοληστερίνης συνιστάται κάθε ένα έως δύο χρόνια, ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου. Μετά τα 65, ο έλεγχος συνήθως γίνεται σε ετήσια βάση. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το πόσο συχνά πρέπει να μετράται η ApoB, η εξέτασή της ανά λίγα χρόνια μπορεί να προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα της καρδιακής υγείας, ειδικά όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού ή εμφράγματος.

«Ο έλεγχος της χοληστερίνης προσαρμόζεται στο ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό κάθε ανθρώπου, καθώς και σε άλλους παράγοντες κινδύνου. Όλοι οι ενήλικες θα πρέπει να ελέγχουν τη χοληστερίνη τους και η προσθήκη της ApoB μπορεί να δώσει πιο ακριβή εικόνα του συνολικού κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό», αναφέρει.

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της εξέτασης

Αν δεν κάνετε ποτέ εξέταση ApoB, μπορεί να στερηθείτε πληροφορίες που ενδεχομένως αποδειχθούν κρίσιμες. «Για πολλούς ανθρώπους, το κλασικό λιπιδαιμικό προφίλ είναι αρκετό για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής και τη θεραπεία. Για ορισμένους όμως, η ApoB αποκαλύπτει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο που διαφορετικά θα περνούσε απαρατήρητος. Πλέον η εξέταση είναι αξιόπιστη και διαθέσιμη, οπότε υπάρχει μικρός λόγος να μην περιλαμβάνεται στην εκτίμηση του κινδύνου», τονίζει.

Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, εσείς και ο γιατρός σας μπορείτε να αξιολογήσετε αν χρειάζονται αλλαγές στη διατροφή ή στον τρόπο ζωής ή αν υπάρχει όφελος από φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης.

«Η γνώση του κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό βοηθά στη λήψη αποφάσεων για αλλαγές στον τρόπο ζωής και για φαρμακευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο», εξηγεί.

Τα επίπεδα ApoB κυμαίνονται από 20 έως 400 mg/dL. Τιμές πάνω από 130 mg/dL θεωρούνται υψηλότερες από το ιδανικό και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Αν τα αποτελέσματά σας ξεπερνούν τα 130 mg/dL, το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε τη διατροφή και τις καθημερινές σας συνήθειες. Η χρήση καπνού αποτελεί σαφές καμπανάκι για διακοπή. Η έλλειψη τακτικής καρδιοαναπνευστικής άσκησης ή μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά λειτουργεί επίσης ως ένδειξη ότι χρειάζονται αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συστηθεί και φαρμακευτική αγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο 20 Ιανουαρίου 2026
Harvard: Το νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να προσέχετε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος 20 Ιανουαρίου 2026
Harvard: Το νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να προσέχετε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα άτομα με νεφρική νόσο πεθαίνουν τόσο συχνά από καρδιακά προβλήματα

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα άτομα με νεφρική νόσο πεθαίνουν τόσο συχνά από καρδιακά προβλήματα

Μελέτες
Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία

Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία

Μελέτες
Η καθημερινή συνήθεια που γερνά την καρδιά σας πιο γρήγορα από το κάπνισμα

Η καθημερινή συνήθεια που γερνά την καρδιά σας πιο γρήγορα από το κάπνισμα

Ευ Ζην
Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή

Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή

Ευ Ζην
Γιατί είναι καλό να τρώμε ένα πορτοκάλι την ημέρα

Γιατί είναι καλό να τρώμε ένα πορτοκάλι την ημέρα

Ευ Ζην
Ένα φάρμακο κατά της χοληστερίνης προωθεί τη μακροζωία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Ένα φάρμακο κατά της χοληστερίνης προωθεί τη μακροζωία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Φάρμακο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσο και πώς να γυμνάζεστε για μακροζωία, ανάλογα με την ηλικία σας – Οι συστάσεις του ΠΟΥ
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:49
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας να φάτε φρούτα για αδυνάτισμα
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:12
Επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα άτομα με νεφρική νόσο πεθαίνουν τόσο συχνά από καρδιακά προβλήματα
Μελέτες
20/01/2026 - 18:42
Harvard: Το νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να προσέχετε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
20/01/2026 - 18:12
ΙΣΑ: Παρέμβαση για τον νέο νόμο περί αναβολής στράτευσης των γιατρών
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 17:45
ΕΟΦ: «Αδικαιολόγητη η ανησυχία» για την απόσυρση αντιβιοτικού
Φάρμακο
20/01/2026 - 17:15
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση φυτικού συμπληρώματος με αντιοξειδωτικές ιδιότητες
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:50
Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50
Ευ Ζην
20/01/2026 - 16:41
Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου
Πολιτική Υγείας
20/01/2026 - 16:37
Απίστευτες σκηνές στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ασθενής έβριζε, κλωτσούσε και πετούσε αίμα και ούρα παντού
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:09
Γρίπη: 14χρονο παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:38
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο
Ευ Ζην
20/01/2026 - 15:14
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστή κρέμα προσώπου – Δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:05
ΠΑΓΝΗ: Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 14:28
Αμύγδαλα: Πόσα πρέπει να τρώτε την ημέρα για να δείτε θετικές αλλαγές στην υγεία σας
Ευ Ζην
20/01/2026 - 14:12
Πώς η ιβουπροφαίνη επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Μελέτες
20/01/2026 - 13:56
Ανοίγει γυμναστήριο στην Αθήνα ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 13:41
Θετική σκέψη και υγεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Μελέτες
20/01/2026 - 13:19
Chiesi Hellas: Συνεχίζει να ξεχωρίζει ως εργοδότης επιλογής στην Ελλάδα
Επιχειρείν
20/01/2026 - 12:15
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 12:03
Καρκίνος γαστρεντερικού: Ανησυχητική αύξηση σε νεαρής ηλικίας άτομα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 11:49
Αυτό είναι το «μυστικό» για να σταματήσετε το κρυολόγημα πριν εξελιχθεί
Μελέτες
20/01/2026 - 11:22
Παχυσαρκία: Χειρουργική αντιμετώπιση ή φαρμακευτική αγωγή;
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 10:48
Λευκά φασόλια: Το superfood που προσφέρει φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και μία σημαντική βιταμίνη
Ευ Ζην
20/01/2026 - 10:37
Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία
Μελέτες
20/01/2026 - 08:50
Πόσο καιρό διατηρούνται τα προϊόντα skincare και πότε πρέπει να τα πετάξετε
Ευ Ζην
20/01/2026 - 07:37
Κύμινο: Τα οφέλη για την πέψη και την υγεία
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:42
Πώς τα βιντεοπαιχνίδια επηρεάζουν τη νοημοσύνη των παιδιών
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:28
Μήπως ό,τι ξέραμε για τη διατροφή ήταν… λάθος;
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:14
Χειρουργεία: Χιλιάδες ασθενείς στην αναμονή, εκατοντάδες αίθουσες κλειστές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ