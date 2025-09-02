Όλα τα συστατικά στις ετικέτες τροφίμων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Μελέτες
Όλα τα συστατικά στις ετικέτες τροφίμων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου
Τρίτη, 02/09/2025 - 13:20

Ποια πρόσθετα τροφίμων συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Στο επιστημονικό περιοδικό eClinicalMedicine, Γερμανοί ερευνητές αποκάλυψαν τα συγκεκριμένα συστατικά και πρόσθετα που καθιστούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα τόσο επιβλαβή για την υγεία μας, τονίζοντας ότι δεν έχουν όλα την ίδια επίδραση στον οργανισμό.

Η μελέτη ανέδειξε ότι ορισμένοι τύποι ζάχαρης, γλυκαντικών, χρωστικών, ενισχυτικών γεύσης και αρωμάτων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Ωστόσο, κάποια άλλα συστατικά βρέθηκαν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνολικά συνδέθηκε επίσης σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Τα αποτελέσματα ήταν σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα, τα οποία είχαν δείξει ότι αυτά τα πρόσθετα συμβάλλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους, στη μεταβολική διαταραχή και στις αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου. Συνολικά, οι επιστήμονες διερεύνησαν 37 στοιχεία, γνωστά ως δείκτες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Η μελέτη παρακολούθησε 186.744 συμμετέχοντες της UK Biobank, ηλικίας 40 έως 75 ετών, για αρκετά χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σημειώθηκαν 10.203 θάνατοι.

Πέντε ομάδες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά με τη συνολική θνησιμότητα:

  • Πρόσθετα αρωμάτων
  • Ενισχυτικά γεύσης
  • Χρωστικές ουσίες
  • Γλυκαντικά
  • Ποικιλίες ζάχαρης

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την Ελλάδα, το News Medical αναφέρει ότι τα πρόσθετα αρωμάτων αντιστοιχούν στο 13,6% της συνολικής πρόσληψης τροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, τα συστατικά που βρέθηκαν να συνδέονται σημαντικά με τη συνολική θνησιμότητα ήταν:

  • Γλουταμινικό οξύ
  • Ριβονουκλεοτίδιο
  • Ακεσουλφάμη καλίου
  • Σακχαρίνη
  • Σουκραλόζη
  • Αντισυσσωματικός παράγοντας (παράγοντας αντιστερεοποίησης)
  • Σταθεροποιητής υφής
  • Πηκτικός παράγοντας
  • Φρουκτόζη
  • Σιρόπι ιμβερτοζάχαρου (ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης)
  • Λακτόζη
  • Μαλτοδεξτρίνη

Ενδιαφέρον είναι ότι οι πηκτικοί παράγοντες φάνηκε να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα στον κίνδυνο θνησιμότητας. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε πηκτίνη, μια διαλυτή ίνα που, σύμφωνα με το Healthline, μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, να καταστρέψει καρκινικά κύτταρα και να βοηθήσει στην πέψη.

Η αντίστροφη συσχέτιση των πηκτικών παραγόντων (πιθανώς λόγω της πηκτίνης) αναδεικνύει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στις επιδράσεις των προσθέτων στην υγεία.

Υπήρχε ωστόσο και μια θετική πλευρά στη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι άλλες κατηγορίες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν συνδέθηκαν σημαντικά με τον κίνδυνο θνησιμότητας.

  • Αυτές περιλάμβαναν:
  • Βοηθητικά επεξεργασίας
  • Τροποποιημένα έλαια
  • Πηγές πρωτεΐνης
  • Φυτικές ίνες

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους θα αποτελέσουν το πλαίσιο για μελλοντικές μελέτες και προληπτικά μέτρα που θα στοχεύουν στα συστατικά που συνδέονται με αυξημένη θνησιμότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω ερευνών ώστε να διερευνηθούν άλλες πιθανές συσχετίσεις και να αποσαφηνιστούν οι λόγοι αυτής της επικίνδυνης σύνδεσης.

