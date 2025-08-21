ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Ευ Ζην
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε
Pexels/IslandHopper X
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 21/08/2025 - 11:31

Μάθετε τους κινδύνους της απολέπισης προσώπου και τι πρέπει να αποφεύγετε για την υγεία της επιδερμίδας σας.

Η απολέπιση αποτελεί δημοφιλή τεχνική περιποίησης δέρματος, με στόχο την αφαίρεση των νεκρών κυττάρων και τη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας. Ωστόσο, η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση προϊόντων απολέπισης μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό, φλεγμονή και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες, ειδικά για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Παρά τη μεγάλη απήχηση στα social media, η απολέπιση δεν μπορεί να αναστρέψει τη γήρανση ή να εξαφανίσει τις ρυτίδες, όπως υπογραμμίζει το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αν και μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση της επιδερμίδας και να συμβάλει σε καθαρότερους πόρους, η εφαρμογή της απαιτεί προσοχή.

Πώς εφαρμόζεται η απολέπιση

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι απολέπισης: η φυσικήκαι η χημική. Η φυσική απολέπιση γίνεται με εργαλεία όπως βούρτσες ή σφουγγάρια. Αυτή η μέθοδος μπορεί να βελτιώσει τη λάμψη του δέρματος και να μειώσει κάποιους τύπους ακμής, αφαιρώντας το νεκρό στρώμα του δέρματος.

Η χημική απολέπιση εφαρμόζει ουσίες όπως άλφα και βήτα υδροξυοξέα ή σαλικυλικό οξύ για να διαλύσει τα νεκρά κύτταρα. Αυτή η τεχνική προάγει πιο ομοιόμορφη μελάγχρωση, βελτιώνει την ακμή και δίνει επιπλέον λάμψη στο δέρμα.

Πολλά προϊόντα περιποίησης περιέχουν απολεπιστικά συστατικά, αλλά η αγορά είναι ανεξέλεγκτη. Οι ισχυρισμοί των εταιρειών συχνά δεν τεκμηριώνονται από κλινικές μελέτες, επομένως χρειάζεται προσοχή στις επιλογές σας.

Χρειάζεται η απολέπιση στην καθημερινή περιποίηση προσώπου;

Η απολέπιση δεν είναι απαραίτητη για την υγεία της επιδερμίδας. Αν δεν κάνετε απολέπιση, το δέρμα σας μπορεί να παραμείνει ελαφρώς ξηρό, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα πέραν της αισθητικής.

Εντούτοις, στα χέρια και τα πόδια η απολέπιση μπορεί να βοηθήσει, καθώς αυτές οι περιοχές τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ξηρότητα και συσσώρευση νεκρών κυττάρων. Οι φυσικές και χημικές μέθοδοι μπορούν να βελτιώσουν την υφή και την εμφάνιση του δέρματος, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά.

Κίνδυνοι απολέπισης – Τι πρέπει να προσέχετε

Τόσο οι φυσικές, όσο και οι χημικές τεχνικές απολέπισης μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Το ευαίσθητο δέρμα είναι πιο πιθανό να ερεθιστεί ή να εμφανίσει φλεγμονή από οποιοδήποτε απολεπιστικό. Επιπλέον, η υπερβολή - είτε με πολύ δυνατό τρίψιμο, είτε με προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης οξέων - μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής.

Η φυσική απολέπιση που γίνεται πολύ σκληρά μπορεί επίσης να επιδεινώσει την φλεγμονώδη ακμή, καθιστώντας την χειρότερη και μπορεί να σας κάνει πιο επιρρεπείς σε ηλιακά εγκαύματα.

Ασφαλείς τρόποι απολέπισης

Ξεκινήστε με απαλές φυσικές τεχνικές, όπως πανί ή ήπιο σφουγγάρι, για να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματός σας. Δοκιμάστε χαμηλές συγκεντρώσεις χημικών απολεπιστικών.

Για επίμονα δερματικά προβλήματα, όπως μέλασμα, σκεφτείτε χημικό peeling σε δερματολόγο. Αποφύγετε την καθημερινή απολέπιση - δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για να δείτε διαφορά στο πρόσωπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 03:16

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά 21 Αυγούστου 2025
Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε 20 Αυγούστου 2025
Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Harvard: Ο οδηγός για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής σας

Harvard: Ο οδηγός για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής σας

Ευ Ζην
Η αλήθεια για το κολλαγόνο – Μπορεί να «σβήσει» τις ρυτίδες;

Η αλήθεια για το κολλαγόνο – Μπορεί να «σβήσει» τις ρυτίδες;

Επικαιρότητα
Οι 4 κρέμες προσώπου που κάνουν τη διαφορά στην αντιγήρανση

Οι 4 κρέμες προσώπου που κάνουν τη διαφορά στην αντιγήρανση

Ευ Ζην
Πώς θα μειώσετε το λίπος στην κοιλιά – Ο οδηγός του Harvard

Πώς θα μειώσετε το λίπος στην κοιλιά – Ο οδηγός του Harvard

Ευ Ζην
Ποιο είδος γυμναστικής χαρίζει νεανικό δέρμα

Ποιο είδος γυμναστικής χαρίζει νεανικό δέρμα

Μελέτες
Οι 5 απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούμε στους εφήβους, σύμφωνα με το Harvard

Οι 5 απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούμε στους εφήβους, σύμφωνα με το Harvard

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50
Ευ Ζην
03/03/2026 - 18:02
Συνεργασία Droplet Biosciences με Nvidia
Επιχειρείν
03/03/2026 - 17:48
Τεχνητή νοημοσύνη ως ψυχοθεραπευτής; Νέα μελέτη αποκαλύπτει σοβαρούς κινδύνους
Ευ Ζην
03/03/2026 - 17:09
ΟΕΝΓΕ: Πανελλαδική μέρα δράσης η 11η Μαρτίου για τους ειδικευόμενους γιατρούς
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 17:03
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας «Quality-for-All»
Πολιτική Υγείας
03/03/2026 - 16:37
Harvard: Ο οδηγός για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής σας
Ευ Ζην
03/03/2026 - 16:13
Πάρκινσον: Πώς επηρεάζει το νευρικό σύστημα η ποιότητα του πόσιμου νερού
Μελέτες
03/03/2026 - 16:09
Υπ. Υγείας: Δεν επικυρώνει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 15:16
Φάρμακα αδυνατίσματος: Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τα ξεκινήσετε – Πώς θα προετοιμαστείτε
Φάρμακο
03/03/2026 - 15:08
«Τα λιποκύτταρα έχουν μνήμη» - Τι σημαίνει αυτό για όσους χάνουν κιλά και τα ξαναπαίρνουν
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 14:42
Δήμος Αθηναίων: Για δεύτερη χρονιά ο Μάρτιος είναι ο «Μήνας Δράσεων Εξοικείωσης με την Αναπηρία»
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 13:55
Πώς το ταλκ συνδέεται με τον καρκίνο – Τι λένε τα επιστημονικά δεδομένα
Ευ Ζην
03/03/2026 - 13:28
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Από 8.500 φαρμακεία η διανομή φαρμάκων για την παχυσαρκία στη χώρα μας
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 13:14
Σαντορίνη: Δράση για τον σακχαρώδη διαβήτη σε συνεργασία με την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 12:59
Γιατί η γάτα σας νιαουρίζει συνέχεια μέσα στο σπίτι
Ευ Ζην
03/03/2026 - 12:29
Φάβα: Τα οφέλη στον οργανισμό – Πόσες θερμίδες έχει ένα πιάτο
Ευ Ζην
03/03/2026 - 12:23
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Η διεπιστημονική συνεργασία θεμέλιος λίθος στην ίαση του ασθενούς
Επιχειρείν
03/03/2026 - 12:00
Μεταστατικός καρκίνος νεφρού: Νέα θεραπευτική αγωγή – Πού στοχεύει
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 11:44
Πανελλήνια Ημέρα κατά του Bullying: Συμβουλές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προς τα παιδιά και τους γονείς
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 11:26
Παγκόσμια Ημέρα κατά του HPV: Πώς η Ελλάδα μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενους καρκίνους
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 10:58
Καρκίνος μαστού: Τα κρούσματα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατ. παγκοσμίως έως το 2050
Μελέτες
03/03/2026 - 10:43
Αρώματα: Πώς επηρεάζουν το δέρμα
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 10:18
ΚΑΤ: Ξεπερνά το 200% η πληρότητα στην Παθολογική Κλινική
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 10:06
Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά του Μαρτίου
Ευ Ζην
03/03/2026 - 08:31
5 προειδοποιητικά σημάδια σε μια σχέση που δεν πρέπει να αγνοείτε
Ευ Ζην
03/03/2026 - 06:42
Η συνταγή για σπιτική σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο
Ευ Ζην
03/03/2026 - 06:29
«Πλημμυρίζουν» οι Παθολογικές κλινικές - Απογοητευτική η στελέχωση
Επικαιρότητα
03/03/2026 - 06:12
Μια δημοφιλής αντιγηραντική ουσία μπορεί ταυτόχρονα να τροφοδοτεί τον καρκίνο
Μελέτες
03/03/2026 - 06:00
Ιπποφαές: Το φρούτο με περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι
Ευ Ζην
02/03/2026 - 21:31
Το υψόμετρο της περιοχής που μένετε μπορεί να παίζει ρόλο στον έλεγχο του σακχάρου
Ευ Ζην
02/03/2026 - 20:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ