Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Μάθετε τους κινδύνους της απολέπισης προσώπου και τι πρέπει να αποφεύγετε για την υγεία της επιδερμίδας σας.

Η απολέπιση αποτελεί δημοφιλή τεχνική περιποίησης δέρματος, με στόχο την αφαίρεση των νεκρών κυττάρων και τη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας. Ωστόσο, η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση προϊόντων απολέπισης μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό, φλεγμονή και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες, ειδικά για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Παρά τη μεγάλη απήχηση στα social media, η απολέπιση δεν μπορεί να αναστρέψει τη γήρανση ή να εξαφανίσει τις ρυτίδες, όπως υπογραμμίζει το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αν και μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση της επιδερμίδας και να συμβάλει σε καθαρότερους πόρους, η εφαρμογή της απαιτεί προσοχή.

Πώς εφαρμόζεται η απολέπιση

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι απολέπισης: η φυσικήκαι η χημική. Η φυσική απολέπιση γίνεται με εργαλεία όπως βούρτσες ή σφουγγάρια. Αυτή η μέθοδος μπορεί να βελτιώσει τη λάμψη του δέρματος και να μειώσει κάποιους τύπους ακμής, αφαιρώντας το νεκρό στρώμα του δέρματος.

Η χημική απολέπιση εφαρμόζει ουσίες όπως άλφα και βήτα υδροξυοξέα ή σαλικυλικό οξύ για να διαλύσει τα νεκρά κύτταρα. Αυτή η τεχνική προάγει πιο ομοιόμορφη μελάγχρωση, βελτιώνει την ακμή και δίνει επιπλέον λάμψη στο δέρμα.

Πολλά προϊόντα περιποίησης περιέχουν απολεπιστικά συστατικά, αλλά η αγορά είναι ανεξέλεγκτη. Οι ισχυρισμοί των εταιρειών συχνά δεν τεκμηριώνονται από κλινικές μελέτες, επομένως χρειάζεται προσοχή στις επιλογές σας.

Χρειάζεται η απολέπιση στην καθημερινή περιποίηση προσώπου;

Η απολέπιση δεν είναι απαραίτητη για την υγεία της επιδερμίδας. Αν δεν κάνετε απολέπιση, το δέρμα σας μπορεί να παραμείνει ελαφρώς ξηρό, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα πέραν της αισθητικής.

Εντούτοις, στα χέρια και τα πόδια η απολέπιση μπορεί να βοηθήσει, καθώς αυτές οι περιοχές τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ξηρότητα και συσσώρευση νεκρών κυττάρων. Οι φυσικές και χημικές μέθοδοι μπορούν να βελτιώσουν την υφή και την εμφάνιση του δέρματος, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά.

Κίνδυνοι απολέπισης – Τι πρέπει να προσέχετε

Τόσο οι φυσικές, όσο και οι χημικές τεχνικές απολέπισης μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Το ευαίσθητο δέρμα είναι πιο πιθανό να ερεθιστεί ή να εμφανίσει φλεγμονή από οποιοδήποτε απολεπιστικό. Επιπλέον, η υπερβολή - είτε με πολύ δυνατό τρίψιμο, είτε με προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης οξέων - μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής.

Η φυσική απολέπιση που γίνεται πολύ σκληρά μπορεί επίσης να επιδεινώσει την φλεγμονώδη ακμή, καθιστώντας την χειρότερη και μπορεί να σας κάνει πιο επιρρεπείς σε ηλιακά εγκαύματα.

Ασφαλείς τρόποι απολέπισης

Ξεκινήστε με απαλές φυσικές τεχνικές, όπως πανί ή ήπιο σφουγγάρι, για να ελέγξετε την αντίδραση του δέρματός σας. Δοκιμάστε χαμηλές συγκεντρώσεις χημικών απολεπιστικών.

Για επίμονα δερματικά προβλήματα, όπως μέλασμα, σκεφτείτε χημικό peeling σε δερματολόγο. Αποφύγετε την καθημερινή απολέπιση - δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα είναι αρκετές για να δείτε διαφορά στο πρόσωπο.