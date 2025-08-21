ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Ευ Ζην
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 21/08/2025 - 10:59

Πέντε τροφές που βοηθούν στη μείωση του φουσκώματος και του πρηξίματος στην κοιλιά.

Το πρήξιμο στην κοιλιά είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που μπορεί να οφείλεται σε διατροφικές συνήθειες, κατακράτηση υγρών ή δυσανεξίες σε ορισμένα τρόφιμα. Η επιλογή των σωστών τροφών μπορεί να μειώσει την κατακράτηση υγρών, να βελτιώσει την πέψη και να ανακουφίσει από το ενοχλητικό αίσθημα φουσκώματος.

Εντάσσοντας στη διατροφή σας ορισμένες τροφές, μπορείτε να περιορίσετε το πρήξιμο και να ενισχύσετε τη γενική ευεξία σας. Σε συνδυασμό με σωστή ενυδάτωση και ισορροπημένη διατροφή, αυτές οι επιλογές αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για επίπεδη κοιλιά και καλύτερη πέψη.

1. Πορτοκάλια

Τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό, στοιχεία που βοηθούν στην πρόληψη της κατακράτησης υγρών και προωθούν την τακτική κινητικότητα του εντέρου. Παράλληλα, η βιταμίνη C που περιέχουν υποστηρίζει την υγεία της βακτηριακής κοινότητας στο έντερο. Η κατανάλωση πορτοκαλιών ως σνακ αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να αυξήσετε τις φυτικές ίνες, αλλά φροντίστε να τις προσθέτετε σταδιακά για να αποφύγετε τυχόν φούσκωμα.

2. Ανανάς

Ο ανανάς περιέχει 1,4 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα και το ένζυμο βρομελίνη, γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και πεπτικές του ιδιότητες. Σύμφωνα με το Medical News Today, πρόσφατες μελέτες, η βρομελίνη μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα δυσπεψίας, φουσκώματος και καούρας, ενώ είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όσους αντιμετωπίζουν φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού συστήματος, όπως η γαστρίτιδα.

3. Μούρα

Τα μούρα αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του εντέρου και στη μείωση του πρηξίματος. Η τακτική κατανάλωση μούρων μπορεί να υποστηρίξει την ισορροπία της βακτηριακής χλωρίδας και να βελτιώσει τη γενική πεπτική λειτουργία.

4. Παπάγια

Η παπάγια περιέχει φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες που προάγουν την υγιή πέψη. Το ένζυμο παπαΐνη υποστηρίζει τη λειτουργία των βακτηρίων του εντέρου, με αποτέλεσμα να νιώθετε λιγότερο πρήξιμο στην κοιλιά. Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση παπάγιας ενισχύει την πεπτική υγεία και περιορίζει τη δυσφορία από την κατακράτηση υγρών.

5. Ντομάτες

Οι ντομάτες περιέχουν πρεβιοτικά, ουσίες που προάγουν την ανάπτυξη υγιών βακτηρίων στο έντερο. Η κατανάλωση ντομάτας υποστηρίζει τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα, ιδιαίτερα σε άτομα με νόσο του Crohn ή άλλα πεπτικά προβλήματα που προκαλούν πρήξιμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 20:15

