Γιαούρτι ή αυγά: Τι να επιλέξετε για ένα θρεπτικό πρωινό

Ευ Ζην
Γιαούρτι ή αυγά: Τι να επιλέξετε για ένα θρεπτικό πρωινό
Ελένη Μπορμπόλη
Τετάρτη, 01/10/2025 - 06:16

Ποιο πρωτεϊνικό πρωινό είναι η πιο θρεπτική επιλογή;

Τα αυγά και το στραγγιστό γιαούρτι είναι δύο από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για πρωινό, καθώς είναι σχετικά χαμηλά σε θερμίδες αλλά υψηλά σε θρεπτική αξία και πρωτεΐνη.

Ποια είναι, ωστόσο η πιο υγιεινή επιλογή για πρωινό; Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους σας.

Τα οφέλη του στραγγιστού γιαουρτιού

  • Καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης, που συμβάλλουν στη δύναμη των μυών και των οστών.
  • Περιέχει λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας και πεπτίδια, τα οποία μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό και να μειώνουν τις φλεγμονές στο έντερο.
  • Προσφέρει προβιοτικά που στηρίζουν την υγεία του πεπτικού.
  • Η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καλύτερο έλεγχο βάρους.

Τα οφέλη των αυγών

  • Πλούσια σε φολικό οξύ, βιταμίνη D, ιώδιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.
  • Σημαντική πηγή χολίνης, που είναι απαραίτητη για την υγεία των κυττάρων, τη μνήμη, τον έλεγχο των μυών και τη διάθεση.
  • Συμβάλλουν στη μυϊκή ανάπτυξη και στη διατήρηση υγιούς βάρους.
  • Αποτελούν την πιο βιώσιμη πηγή ζωικής πρωτεΐνης για το περιβάλλον.

Αυγά και χοληστερίνη

Για χρόνια πιστευόταν ότι τα αυγά αυξάνουν τον κίνδυνο για υψηλή χοληστερίνη και καρδιαγγειακά νοσήματα λόγω της χοληστερίνης του κρόκου. Σήμερα, αυτή η άποψη έχει καταρριφθεί.

Διατροφική σύγκριση

Το στραγγιστό γιαούρτι και τα αυγά έχουν διαφορετικό διατροφικό προφίλ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

proino augo giaourti

Πώς να φτιάξετε ένα ισορροπημένο πρωινό

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Very Well Health, ούτε τα αυγά ούτε το στραγγιστό γιαούρτι αποτελούν από μόνα τους πλήρες πρωινό. Ένα ισορροπημένο γεύμα χρειάζεται συνδυασμό πρωτεΐνης, υδατανθράκων, υγιεινών λιπαρών και φυτικών ινών, ώστε να έχετε ενέργεια που διαρκεί.

Μπορείτε να συνδυάσετε το στραγγιστό γιαούρτι με:

  • Φρούτα
  • Γκρανόλα
  • Βρώμη
  • Ξηρούς καρπούς

Οι φυτικές ίνες από τα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς και τη βρώμη δρουν ως πρεβιοτικά και βοηθούν τα προβιοτικά του γιαουρτιού να παραμένουν ενεργά περισσότερο.

Μπορείτε να συνδυάσετε τα αυγά με:

  • Λαχανικά (π.χ. μια ομελέτα με μανιτάρια, πιπεριές, σπανάκι και ντομάτα)
  • Λίγο τυρί χαμηλών λιπαρών
  • Μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης
  • Μισό αβοκάντο

