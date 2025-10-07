ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσο συχνά πρέπει να κάνει μπάνιο ένα παιδί;

Ευ Ζην
Πόσο συχνά πρέπει να κάνει μπάνιο ένα παιδί;
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 07/10/2025 - 20:10

Η ιδανική συχνότητα μπάνιου για παιδιά 6-18 ετών σύμφωνα με δερματολόγους.

Η ερώτηση για το πόσο συχνά χρειάζεται να κάνουν μπάνιο τα παιδιά είναι πιο σημαντική από όσο φαντάζεστε. Η καθημερινή ρουτίνα μπάνιου δεν είναι πάντα απαραίτητη και εξαρτάται από την ηλικία και τις δραστηριότητες του παιδιού. Οι δερματολόγοι παρέχουν καθοδήγηση ώστε να κατανοήσετε πότε και πώς να εντάξετε το μπάνιο στην καθημερινότητά του.

Παιδιά 6 έως 11 ετών

Για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, το καθημερινό μπάνιο δεν είναι υποχρεωτικό. Συνήθως χρειάζονται μπάνιο τουλάχιστον μία έως δύο φορές την εβδομάδα, ενώ είναι σημαντικό να κάνουν ντους ή μπάνιο όταν λερώνονται παίζοντας στη λάσπη, μετά από κολύμπι σε πισίνα ή θάλασσα και όποτε ιδρώνουν ή εμφανίζουν οσμή σώματος. Εάν το παιδί λαμβάνει θεραπεία για κάποια δερματική πάθηση, η συχνότητα καθορίζεται από τον δερματολόγο.

Έφηβοι

Μόλις τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, η επιθυμία για καθημερινό μπάνιο αυξάνεται φυσιολογικά. Οι δερματολόγοι συστήνουν ντους ή μπάνιο καθημερινά και πλύσιμο του προσώπου δύο φορές την ημέρα για την απομάκρυνση λιπαρότητας και βρωμιάς. Επιπλέον, μετά από αθλήματα, έντονο ιδρώτα ή κολύμπι, το ντους είναι απαραίτητο για την καθαριότητα και την υγιεινή του δέρματος, σύμφωνα με την American Academy of Dermatology.

Πώς να κάνετε την ώρα του μπάνιου διασκεδαστική

Η ώρα του μπάνιου μπορεί να μετατραπεί σε στιγμή απόλαυσης και παιχνιδιού. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν με αγαπημένα αδιάβροχα παιχνίδια, να ακούσουν ιστορίες ή να διαβάσουν βιβλία σχεδιασμένα για τη μπανιέρα. Μια δημιουργική προσέγγιση καθιστά το μπάνιο μια θετική εμπειρία, ενισχύοντας παράλληλα τις καθημερινές συνήθειες υγιεινής.

Διδάξτε υγιεινές συνήθειες στο πλύσιμο των χεριών

Το πλύσιμο των χεριών είναι εξίσου σημαντικό με το μπάνιο. Τα παιδιά πρέπει να πλένουν τα χέρια πριν το φαγητό, μετά τη χρήση της τουαλέτας, το φύσημα της μύτης και την επαφή με ζώα. Μπορείτε να τους δείξετε τα εξής βήματα: βρέξτε τα χέρια με χλιαρό νερό, σαπουνίστε καλά καλύπτοντας όλη την επιφάνεια και ανάμεσα στα δάχτυλα, τρίψτε για περίπου 20 δευτερόλεπτα (μπορείτε να τραγουδήσετε μαζί το «Χρόνια Πολλά» δύο φορές), ξεπλύνετε και στεγνώστε με καθαρή πετσέτα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 19:42

