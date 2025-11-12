Πόσα βήματα πρέπει να κάνετε την ημέρα ανάλογα με την ηλικία σας – Τι ισχύει για 40αρηδες και 60αρηδες

Αν περπατάτε σε καθημερινή βάση να ξέρετε ότι αυτή η συνήθεια είναι ένα από τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσατε να κάνετε στον εαυτό σας. Οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και ένας μικρός περίπατος μπορεί να είναι ωφέλιμος.

Ας δούμε όμως, πόσα βήματα πρέπει να κάνουμε καθημερινά ανάλογα με την ηλικία μας για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη στην υγεία μας.

Σε μια μελέτη του 2022 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, μια ομάδα ειδικών - με επικεφαλής την κινησιολόγο του Πανεπιστημίου του Μασαχουσέτης, Amherst, Amanda E. Paluch - διαπίστωσε ότι οι ενήλικες κάτω των 60 ετών απολάμβαναν «προοδευτικά χαμηλότερο» κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες εάν αύξαναν τον ημερήσιο αριθμό βημάτων τους σε 8.000 έως 10.000.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν μικρή διαφορά μεταξύ των οφελών για την υγεία από το όριο των 8.000 καθημερινών βημάτων και των συχνά συνιστώμενων 10.000 βημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις, φάνηκε να υπάρχει βελτίωση περίπου 50% στον κίνδυνο θνησιμότητας των ατόμων που έκαναν κατά μέσο όρο 4.000 βήματα την ημέρα.

Για τους ενήλικες άνω των 60 ετών, εν τω μεταξύ, η μελέτη του Lancet διαπίστωσε ότι η μείωση του κινδύνου θνησιμότητας σταθεροποιήθηκε σε περίπου 6.000 έως 8.000 βήματα την ημέρα. Αυξάνοντας τον αριθμό των βημάτων τους από περίπου 3.000 σε 8.000-10.000, οι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία περίπου κατά το ήμισυ.

Μία άλλη μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA, από ερευνητές του NIH και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), εξέτασε τα οφέλη για την υγεία από το περπάτημα σε ενήλικες άνω των 40 ετών. Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς έρευνας, αυτή η ομάδα ερευνητών διαπίστωσε επίσης ότι τα άτομα που έκαναν 8.000 βήματα την ημέρα είχαν περίπου το μισό κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με εκείνα που έκαναν 4.000 βήματα την ημέρα.