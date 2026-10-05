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5 τρόποι για να αγαπήσετε τον εαυτό σας - Τι λέει η ψυχολογία

Ευ Ζην
5 τρόποι για να αγαπήσετε τον εαυτό σας - Τι λέει η ψυχολογία
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 06:41
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Τι σημαίνει «αγαπώ τον εαυτό μου».

Μελέτες έχουν δείξει ότι χρειαζόμαστε την αγάπη προς τον εαυτό μας για να έχουμε κίνητρο στη ζωή και να μπορούμε να αναλάβουμε νέες προκλήσεις. Πρόκειται για μία στάση που ενισχύει τη δύναμή μας και έχει θετικό αντίκτυπο στο άγχος, την ψυχική ανθεκτικότητα, την αίσθηση ικανότητας και τις σχέσεις μας.

Όταν κάποιος αγαπάει τον εαυτό του, φροντίζει την ευεξία και την ευτυχία του. Δίνει προτεραιότητα στις σωματικές και συναισθηματικές του ανάγκες, υιοθετώντας έτσι έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Η αγάπη για τον εαυτό μας, δεν μας καθιστά εγωιστές ή αδιάφορους απέναντι στους άλλους. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μας θωρακίζει απέναντι στην τάση να προσπαθούμε διαρκώς να ικανοποιούμε τους πάντες ή να ανεχόμαστε κακές συμπεριφορές, και μας βοηθά να θέσουμε τα απαραίτητα όρια για τη δημιουργία υγιών σχέσεων.

Τι είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας

Η αγάπη προς τον εαυτό μας είναι η εκτίμηση που του δείχνουμε γι' αυτό που πραγματικά είμαστε. Σημαίνει ότι δείχνουμε στον εαυτό μας την ίδια καλοσύνη και τον ίδιο σεβασμό που θα δείχναμε σε οποιονδήποτε άλλον αγαπάμε. Περιλαμβάνει όχι μόνο τον τρόπο που φερόμαστε στον εαυτό μας, αλλά και τις σκέψεις μας για εκείνον, τον εσωτερικό μας διάλογο και τη συγχώρεση του εαυτού μας για τυχόν λάθη ή αδυναμίες.

Πώς να καλλιεργήσετε την αγάπη για τον εαυτό σας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καλλιεργήσετε την αγάπη προς τον εαυτό σας. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές από το ACAP University College για να ξεκινήσετε:

1. Γνωρίστε τον εαυτό σας

Αφιερώστε λίγο χρόνο με τον εαυτό σας για να σκεφτείτε ποιοι είστε πραγματικά. Αν συναντούσατε τον εαυτό σας για πρώτη φορά, τι θα θέλατε να μάθετε; Αναρωτηθείτε τι είναι σημαντικό για εσάς, τι αγαπάτε να κάνετε και ποια είναι τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά σας. Ίσως, σας βοηθήσει να καταγράψετε τις απαντήσεις σας.

2. Ξεκινήστε πράξεις αγάπης

Κάθε μέρα, σκεφτείτε κάτι γεμάτο αγάπη που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως το να κάνετε ένα διάλειμμα 10 λεπτών διαβάζοντας ένα βιβλίο ή να αγοράσετε στον εαυτό σας ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια.

3. Φροντίστε τον εαυτό σας

Φροντίστε τις σωματικές και συναισθηματικές σας ανάγκες τρώγοντας θρεπτικές τροφές, παραμένοντας δραστήριοι και διατηρώντας καλές συνήθειες ύπνου. Αυτό θα σας βοηθήσει να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας και, κατά συνέπεια, να τον αγαπάτε περισσότερο.

4. Να έχετε επίγνωση

Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να βιαστείτε να ολοκληρώσετε κάθε δραστηριότητα, προκειμένου να περάσετε στην επόμενη. Η επίγνωση μας βοηθά να εστιάσουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε και, κατά συνέπεια, στις ανάγκες μας.

5. Φερθείτε στον εαυτό σας όπως θα φερόσασταν στο αγαπημένο σας πρόσωπο

Όταν πιάνετε τον εαυτό σας να κάνει αρνητικές σκέψεις, σκεφτείτε τι θα λέγατε για να παρηγορήσετε τον καλύτερό σας φίλο ή τον σύντροφό σας. Δείξτε καλοσύνη, συμπόνια και υπομονή και, πριν το καταλάβετε, η αγάπη για τον εαυτό σας θα γίνει δεύτερη φύση σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 00:10
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