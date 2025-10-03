Καρκίνος παχέος εντέρου: Το σύμπτωμα στην τουαλέτα που συνδέεται με 850% αυξημένο κίνδυνο

Νέα μελέτη δείχνει ότι το 70% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου πρώιμης έναρξης δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό.

Η ορθική αιμορραγία (αιμορραγία στον πρωκτό) σε νεαρούς ενήλικες συνδέεται με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο του American College of Surgeons (ACS), που πραγματοποιείται 4-7 Οκτωβρίου 2025 στο Σικάγο.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε σχετικό δημοσίευμα στο Eureka Alert, οι ενήλικες κάτω των 50 ετών που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση λόγω ορθικής αιμορραγίας βρέθηκε ότι είχαν 8,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο του παχέος εντέρου. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το σύμπτωμα δεν πρέπει να αγνοείται, ακόμη και όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια ηλικίας για προληπτικό έλεγχο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 443 άτομα κάτω των 50 ετών τα οποία έκαναν κολονοσκόπηση στο University of Louisville Health System την περίοδο 2021-2023. Από αυτούς, οι 195 (44%) διαγνώστηκαν με καρκίνο πρώιμης έναρξης, ενώ οι 248 (56%) είχαν φυσιολογικά αποτελέσματα.

Η επικεφαλής της μελέτης, Sandra Kavalukas, χειρουργός παχέος εντέρου στην Ιατρική Σχολή του University of Louisville, τόνισε: «Πολλοί από τους ασθενείς με καρκίνο πρώιμης έναρξης που έχω δει δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό. Αυτή η μελέτη δείχνει ποιοι νεαροί ασθενείς αξίζει να κάνουν κολονοσκόπηση. Αν κάποιος κάτω από την ηλικία ελέγχου εμφανίσει ορθική αιμορραγία, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τη διενέργεια κολονοσκόπησης».

Τι έδειξε η μελέτη

Συμπτωματικοί ασθενείς: Το 88% όσων διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο πρώιμης έναρξης είχαν κάνει κολονοσκόπηση λόγω συμπτωμάτων, κυρίως αιμορραγίας. Στους ασθενείς χωρίς καρκίνο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55%.

Οικογενειακό ιστορικό: Μόνο το 13% των περιπτώσεων είχε γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με κληρονομικά σύνδρομα. Το οικογενειακό ιστορικό αύξανε τον κίνδυνο περίπου δύο φορές.

Παράγοντες τρόπου ζωής: Όσοι διαγνώστηκαν με καρκίνο ήταν σημαντικά πιο συχνά πρώην καπνιστές (σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες).

Στόχος της μελέτης είναι να βοηθήσει τους γιατρούς να ξεχωρίζουν ποιοι νεότεροι ασθενείς με συμπτώματα χρειάζεται να υποβληθούν σε διαγνωστική κολονοσκόπηση.

Η Δρ. Kavalukas εξήγησε: «Αν ένας 35χρονος εμφανίσει πόνο στο ορθό, πιθανόν δεν χρειάζεται κολονοσκόπηση. Αν όμως παρουσιάσει αιμορραγία, οι πιθανότητες να πρόκειται για καρκίνο του παχέος εντέρου είναι 8,5 φορές μεγαλύτερες».

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ένα κενό στη φροντίδα των νεαρών ενηλίκων, οι οποίοι δεν είναι ακόμη επιλέξιμοι για προληπτικό έλεγχο, αλλά εμφανίζουν ταχύτερη αύξηση στα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου. Η μελέτη δίνει στοιχεία που ενισχύουν την ανάγκη να καλύπτονται οι διαγνωστικές κολονοσκοπήσεις για νεαρούς ασθενείς με συμπτώματα.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά τώρα σε μεγαλύτερη ανάλυση, με στόχο να αναπτύξει ένα εργαλείο υπολογισμού κινδύνου.