ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Το σύμπτωμα στην τουαλέτα που συνδέεται με 850% αυξημένο κίνδυνο

Μελέτες
Καρκίνος παχέος εντέρου: Το σύμπτωμα στην τουαλέτα που συνδέεται με 850% αυξημένο κίνδυνο
Possessed Photography / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 03/10/2025 - 19:32

Νέα μελέτη δείχνει ότι το 70% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου πρώιμης έναρξης δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό.

Η ορθική αιμορραγία (αιμορραγία στον πρωκτό) σε νεαρούς ενήλικες συνδέεται με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο του American College of Surgeons (ACS), που πραγματοποιείται 4-7 Οκτωβρίου 2025 στο Σικάγο.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε σχετικό δημοσίευμα στο Eureka Alert, οι ενήλικες κάτω των 50 ετών που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση λόγω ορθικής αιμορραγίας βρέθηκε ότι είχαν 8,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με καρκίνο του παχέος εντέρου. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι το σύμπτωμα δεν πρέπει να αγνοείται, ακόμη και όταν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια ηλικίας για προληπτικό έλεγχο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 443 άτομα κάτω των 50 ετών τα οποία έκαναν κολονοσκόπηση στο University of Louisville Health System την περίοδο 2021-2023. Από αυτούς, οι 195 (44%) διαγνώστηκαν με καρκίνο πρώιμης έναρξης, ενώ οι 248 (56%) είχαν φυσιολογικά αποτελέσματα.

Η επικεφαλής της μελέτης, Sandra Kavalukas, χειρουργός παχέος εντέρου στην Ιατρική Σχολή του University of Louisville, τόνισε: «Πολλοί από τους ασθενείς με καρκίνο πρώιμης έναρξης που έχω δει δεν είχαν οικογενειακό ιστορικό. Αυτή η μελέτη δείχνει ποιοι νεαροί ασθενείς αξίζει να κάνουν κολονοσκόπηση. Αν κάποιος κάτω από την ηλικία ελέγχου εμφανίσει ορθική αιμορραγία, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τη διενέργεια κολονοσκόπησης».

Τι έδειξε η μελέτη

  • Συμπτωματικοί ασθενείς: Το 88% όσων διαγνώστηκαν τελικά με καρκίνο πρώιμης έναρξης είχαν κάνει κολονοσκόπηση λόγω συμπτωμάτων, κυρίως αιμορραγίας. Στους ασθενείς χωρίς καρκίνο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55%.
  • Οικογενειακό ιστορικό: Μόνο το 13% των περιπτώσεων είχε γενετικούς δείκτες που σχετίζονται με κληρονομικά σύνδρομα. Το οικογενειακό ιστορικό αύξανε τον κίνδυνο περίπου δύο φορές.
  • Παράγοντες τρόπου ζωής: Όσοι διαγνώστηκαν με καρκίνο ήταν σημαντικά πιο συχνά πρώην καπνιστές (σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες).

Στόχος της μελέτης είναι να βοηθήσει τους γιατρούς να ξεχωρίζουν ποιοι νεότεροι ασθενείς με συμπτώματα χρειάζεται να υποβληθούν σε διαγνωστική κολονοσκόπηση.

Η Δρ. Kavalukas εξήγησε: «Αν ένας 35χρονος εμφανίσει πόνο στο ορθό, πιθανόν δεν χρειάζεται κολονοσκόπηση. Αν όμως παρουσιάσει αιμορραγία, οι πιθανότητες να πρόκειται για καρκίνο του παχέος εντέρου είναι 8,5 φορές μεγαλύτερες».

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ένα κενό στη φροντίδα των νεαρών ενηλίκων, οι οποίοι δεν είναι ακόμη επιλέξιμοι για προληπτικό έλεγχο, αλλά εμφανίζουν ταχύτερη αύξηση στα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου. Η μελέτη δίνει στοιχεία που ενισχύουν την ανάγκη να καλύπτονται οι διαγνωστικές κολονοσκοπήσεις για νεαρούς ασθενείς με συμπτώματα.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά τώρα σε μεγαλύτερη ανάλυση, με στόχο να αναπτύξει ένα εργαλείο υπολογισμού κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 23:40

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

H γυμναστική καταπολεμά τον καρκίνο σε κυτταρικό επίπεδο - Ποια άσκηση είναι η πιο αποτελεσματική
H γυμναστική καταπολεμά τον καρκίνο σε κυτταρικό επίπεδο - Ποια άσκηση είναι η πιο αποτελεσματική 03 Οκτωβρίου 2025
Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου: Πρωτοποριακή ανακάλυψη ενός τεστ αίματος που υπόσχεται πρώιμη διάγνωση 06 Οκτωβρίου 2025
Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου: Πρωτοποριακή ανακάλυψη ενός τεστ αίματος που υπόσχεται πρώιμη διάγνωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκρέιπφρουτ: Το «υπερφρούτο» με τις μεγάλες επιδράσεις στον οργανισμό

Γκρέιπφρουτ: Το «υπερφρούτο» με τις μεγάλες επιδράσεις στον οργανισμό

Ευ Ζην
Τι σημαίνει αν έχετε συχνά αιμορραγία από τη μύτη – Είναι φυσιολογικό;

Τι σημαίνει αν έχετε συχνά αιμορραγία από τη μύτη – Είναι φυσιολογικό;

Επικαιρότητα
Ο μεγάλος κίνδυνος που κρύβουν οι ξυλόσομπες για την υγεία σας

Ο μεγάλος κίνδυνος που κρύβουν οι ξυλόσομπες για την υγεία σας

Ευ Ζην
Χρόνιος πόνος και τραμαδόλη - Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αναφέρουν επιστήμονες

Χρόνιος πόνος και τραμαδόλη - Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αναφέρουν επιστήμονες

Φάρμακο
Τα μεγάλα οφέλη και ο κίνδυνος της φέτας

Τα μεγάλα οφέλη και ο κίνδυνος της φέτας

Ευ Ζην
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αιμοστατικό φάρμακο – Οδηγίες προς τους γιατρούς

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αιμοστατικό φάρμακο – Οδηγίες προς τους γιατρούς

Φάρμακο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη
Ευ Ζην
08/01/2026 - 21:19
Οι 5 μεγάλες πηγές μικροπλαστικών στην καθημερινή σας διατροφή
Ευ Ζην
08/01/2026 - 19:14
Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εγκεφαλικό κόλπο για γίνεται η άσκηση πιο εύκολη
Μελέτες
08/01/2026 - 18:34
Δημοσιεύτηκαν οι νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ: Περισσότερα λιπαρά, λιγότερο αλκοόλ - Όλες οι αλλαγές
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 17:56
Επίσκεψη Μητσοτάκη στον «Άγιο Σάββα» - Εγκαίνια ανακαινισμένων χειρουργικών κλινών
Πολιτική Υγείας
08/01/2026 - 17:43
Lavipharm: Έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work®
Επιχειρείν
08/01/2026 - 16:36
ΠΟΕΔΗΝ για νοσοκομείο Άρτας: «Τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό εν μέσω έξαρσης της γρίπης»
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 16:21
Ανακαλείται λοσιόν μαλλιών από τις ευρωπαϊκές αγορές – Περιέχει βλαβερές ουσίες
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 16:17
AstraZeneca: Ο Rick Suarez επικεφαλής της μονάδας βιοφαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ
Επιχειρείν
08/01/2026 - 15:49
Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας: «Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της γρίπης να το πράξουν τώρα»
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 15:23
Γκρέιπφρουτ: Το «υπερφρούτο» με τις μεγάλες επιδράσεις στον οργανισμό
Ευ Ζην
08/01/2026 - 15:11
ΠΦΣ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Οδηγίες
Φάρμακο
08/01/2026 - 14:51
Ο κίνδυνος των αποσυμφορητικών σπρέι για τη μύτη – Η προειδοποίηση των ειδικών
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 14:40
Πώς η καφεΐνη επηρεάζει το σωματικό λίπος και το σάκχαρο
Μελέτες
08/01/2026 - 14:06
Άδωνις Γεωργιάδης κατά εργαζομένων στον «Άγιο Σάββα» - Η ανάρτηση στο «X»
Πολιτική Υγείας
08/01/2026 - 13:53
Αθανασία Παππά (ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ): Τι σημαίνει ποιότητα ζωής στην ώριμη ηλικία
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 13:27
Κρήτη: Σε «ασφυξία» οι καρδιολογικές κλινικές των νοσοκομείων
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 13:01
6 μύθοι και αλήθειες για το εμβόλιο της γρίπης
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 12:17
Από τη διάγνωση έως την ανάρρωση: Το «ταξίδι» μιας ασθενούς με μηνιγγίωμα
Επικαιρότητα
08/01/2026 - 11:00
Συντηρητικά τροφίμων: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα - Αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη και καρκίνου
Μελέτες
08/01/2026 - 10:44
Μανταρίνι: Το φρούτο που θωρακίζει το ανοσοποιητικό και ενισχύει τη μνήμη
Ευ Ζην
08/01/2026 - 08:31
Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης ενεργοποιούν αντικαρκινικά σήματα
Μελέτες
08/01/2026 - 06:41
Γήρανση: Τα 6 τρόφιμα που συμβάλλουν στην καλή υγεία
Ευ Ζην
08/01/2026 - 06:25
Πανεπιστήμιο Stanford: 5 μύθοι για τα συμπληρώματα
Ευ Ζην
08/01/2026 - 06:11
Περισσότερα χρόνια ζωής, λιγότερη υγεία: Η σκληρή αλήθεια για την Ελλάδα
Μελέτες
08/01/2026 - 06:00
Πιπεριές για γερό ανοσοποιητικό: Ποιο χρώμα προσφέρει τα σημαντικότερα οφέλη
Ευ Ζην
07/01/2026 - 21:13
Η στάση ύπνου που συνδέεται με μόνιμη νευρική βλάβη
Ευ Ζην
07/01/2026 - 19:15
Αμάρανθος: Η «τροφή της αθανασίας» με τα μεγάλα οφέλη κατά των φλεγμονών
Ευ Ζην
07/01/2026 - 18:45
Ο καρκίνος αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς – Όμως οι μισοί θάνατοι θα μπορούσαν να προληφθούν
Μελέτες
07/01/2026 - 18:17
Συναγερμός για τη Nestle: Επεκτείνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε Κίνα και Βραζιλία
Επικαιρότητα
07/01/2026 - 18:08

ΔΗΜΟΦΙΛΗ