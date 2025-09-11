Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Τι ξεκαθαρίζει το υπουργείο Υγείας με νέα του εγκύκλιο προς τα νοσοκομεία .

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου». Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει το υπουργείο Υγείας με νέα του εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, «σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι., θα πρέπει: α) να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς-λήπτη υπηρεσιών υγείας, β) να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2005), γ) να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, δ) να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο, ε) να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Ειδικώς, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον δώδεκα (12) ραντεβού την εβδομάδα».

Επίσης, στην εγκύκλιο παρατίθενται τα παρακάτω:

- Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.

- Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.

- Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

- Από 1η Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω: της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth App, και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

- Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Τααντίστοιχα ραντεβού θα δεσμεύονται πλατφόρμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού των ραντεβού, οι διοικήσεις μπορούν να απευθύνονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

