ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Πολιτική Υγείας
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας
Newsroom
Πέμπτη, 11/09/2025 - 12:36

Τι ξεκαθαρίζει το υπουργείο Υγείας με νέα του εγκύκλιο προς τα νοσοκομεία.

«Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου». Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει το υπουργείο Υγείας με νέα του εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, «σε κάθε περίπτωση οι ιατροί που συμμετέχουν στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι., θα πρέπει: α) να παρέχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου με σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενούς-λήπτη υπηρεσιών υγείας, β) να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2005), γ) να τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της διοίκησης, της ιατρικής υπηρεσίας και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, δ) να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους με το νοσοκομείο, ε) να τηρούν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.

Ειδικώς, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον δώδεκα (12) ραντεβού την εβδομάδα».

Επίσης, στην εγκύκλιο παρατίθενται τα παρακάτω:

- Ο προγραμματισμός των διαθέσιμων ραντεβού θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα καλύπτει τουλάχιστον τις επόμενες 120 ημερολογιακές ημέρες.

- Η διάρκεια κάθε ραντεβού ορίζεται τουλάχιστον σε 10 λεπτά.

- Από 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, ενώ η χρήση άλλων συστημάτων ανάρτησης θα πρέπει να διακοπεί, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

- Τα Νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον χρονοπρογραμματισμό των προγραμμάτων λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

- Από 1η Οκτωβρίου 2025, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω: της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566, της εφαρμογής MyHealth App, και της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

- Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Τααντίστοιχα ραντεβού θα δεσμεύονται πλατφόρμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού των ραντεβού, οι διοικήσεις μπορούν να απευθύνονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 12:42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025
Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ 12 Σεπτεμβρίου 2025
Αδ. Γεωργιάδης: Τα στοιχεία για τις προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΙΣ: Γιόρτασε τα 100 του χρόνια μία μέρα μετά τη Γενική Συνέλευση για το 2025

ΠΙΣ: Γιόρτασε τα 100 του χρόνια μία μέρα μετά τη Γενική Συνέλευση για το 2025

Επικαιρότητα
Κεντρική Μακεδονία: Αναβαθμίζεται η πυροπροστασία τριών νοσοκομείων

Κεντρική Μακεδονία: Αναβαθμίζεται η πυροπροστασία τριών νοσοκομείων

Επικαιρότητα
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας

Επικαιρότητα
Η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Η μεταρρύθμιση στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Μελέτες
Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα

Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

Πολιτική Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βιταμίνη D: Τι μπορεί να συμβεί στο σώμα σας αν λαμβάνετε υπερβολικές ποσότητες
Ευ Ζην
17/12/2025 - 18:31
Η διατροφή που συνδέεται με καλύτερη επιβίωση στους ασθενείς με καρκίνο
Μελέτες
17/12/2025 - 17:37
Δωρεά του Σωματείου Νεφροπαθών Κυκλάδων στο Νοσοκομείο Σύρου
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 17:35
Χριστούγεννα αγάπης: ΘΕΟΝΗ και Σάκης Ρουβάς στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ»
Επιχειρείν
17/12/2025 - 17:05
Γρίπη Κ: «Καμπανάκι» ΠΟΥ για την ραγδαία εξάπλωση στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:50
Ενδοκρινολόγος: «Η νούμερο 1 τροφή που πρέπει να βάλετε στη διατροφή σας αν είστε άνω των 50»
Ευ Ζην
17/12/2025 - 16:30
Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 16:03
Το AQUA Carpatica υποστήριξε το 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφολόγων
Επιχειρείν
17/12/2025 - 15:38
Γρίπη Κ: Τα 3 συμπτώματα που συχνά περνούν απαρατήρητα
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 15:25
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αιμοστατικό φάρμακο – Οδηγίες προς τους γιατρούς
Φάρμακο
17/12/2025 - 15:13
Χριστούγεννα: Πόσα κιλά είναι πιθανό να πάρει κάποιος τις γιορτές
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 14:51
4 λόγοι που λαχταράτε ένα γλυκό πρωινό
Ευ Ζην
17/12/2025 - 14:26
ΠΙΣ: Γιόρτασε τα 100 του χρόνια μία μέρα μετά τη Γενική Συνέλευση για το 2025
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 13:45
Ένας ιός της παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Μελέτες
17/12/2025 - 13:06
Αγρίνιο: Επικίνδυνο challenge με ψυχοφάρμακα - 9χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 12:59
ΕΟΠΥΥ: Πώς θα χορηγηθούν τα ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία την περίοδο των Χριστουγέννων
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 12:40
Χάρβαρντ: Ποινή κάθειρξης σε πρώην διευθυντή νεκροτομείου της ιατρικής σχολής για εμπορία οργάνων και λειψάνων
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 12:13
Ανακαλείται προϊόν του Jumbo – Ανιχνεύθηκε υψηλή συγκέντρωση χημικών ουσιών
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 11:51
Τι είναι η ορθορεξία – Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια που «χτυπούν» καμπανάκι
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 11:18
Προσοχή στην ουλίτιδα – Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς
Μελέτες
17/12/2025 - 10:33
Πώς δημιουργήθηκε η συνείδηση στους ανθρώπους
Μελέτες
17/12/2025 - 09:20
Πώς θα καταλάβετε πότε σας λένε ψέματα, σύμφωνα με την ψυχολογία
Μελέτες
17/12/2025 - 08:25
Δίπλες - Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τα Χριστούγεννα
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 06:31
AstraZeneca: Πράσινο φως από τον FDA για συνδυαστική θεραπεία για τον καρκίνο μαστού
Φάρμακο
17/12/2025 - 06:20
Ξεχάστε τον καφέ: Αυτό είναι το ρόφημα που πίνουν οι γαστρεντερολόγοι το πρωί
Ευ Ζην
17/12/2025 - 06:11
Εμβολιασμός και γρίπη Κ: Τι πρέπει να ξέρουμε φέτος
Επικαιρότητα
17/12/2025 - 06:00
Τι δείχνει η συχνότητα με την οποία ανοιγοκλείνουμε τα μάτια μας
Μελέτες
16/12/2025 - 21:33
Το ν.1 τρόφιμο σε κονσέρβα για τη μείωση της φλεγμονής
Ευ Ζην
16/12/2025 - 18:10
ΙΣΑ: Ζητά την εξαίρεση των προσωπικών ιατρών από την υποχρέωση των κατ’ οίκον επισκέψεων
Επικαιρότητα
16/12/2025 - 18:02
Χανιά: Προληπτικός έλεγχος υγείας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
Επικαιρότητα
16/12/2025 - 16:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ